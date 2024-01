En el segundo intento se despeja el camino de Jessica González a la Corte Suprema

La segunda puede ser la vencida. O así lo plantean en el oficialismo y en un sector de Chile Vamos. En ambos bloques argumentan que –después que en julio pasado el Gobierno retirara del Senado el nombre de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jessica González, y lo repusiera a fines de diciembre– la postulación de la jueza para integrar la Corte Suprema se acerca a los 32 votos requeridos en la Cámara Alta para su ratificación en el puesto.

Por falta de acuerdo y votos, según fuentes políticas, el Gobierno había demorado tres nombramientos de ministros de la Corte Suprema que, por cumplir 75 años, dejaron sus cargos: Guillermo Silva, en 2022; Haroldo Brito y Jorge Dahm, en 2023. Estos últimos, integrantes de la poderosa Sala Penal, en donde se deciden los destinos de los casos de orden criminal más importantes del país. A ellos se suma el retiro del ministro Juan Eduardo Fuentes, quien jubiló el 5 de enero pasado.

Para los nombramientos de vacantes, la Suprema debe elaborar una quina, de la cual el Presidente de la República escoge un nombre que luego es sometido a votación en el Senado. Dicha quina ya fue elaborada (la de la ministra González) y en los próximos días, comentan desde el Ejecutivo, estaría conformada la segunda.

La demora en los reemplazos, sobre todo en la Sala Penal, ha generado inquietud en el Palacio de Tribunales y, también, en algunos políticos de oposición, que observan con suspicacia la situación. No obstante, desde La Moneda, bajo reserva de identidad, varias autoridades sostienen que hay conversaciones avanzadas con la oposición para definir “lo antes posible” quiénes llenarán esas vacantes. Incluso, los más optimistas piensan que podría haber dos nombramientos en marzo.

La candidata del Ejecutivo se vota en marzo

La ministra Jessica González, de la Corte de Apelaciones de Santiago, es la candidata favorita del Ejecutivo para ocupar la vacante originada en la Corte Suprema por la jubilación del juez Guillermo Silva. Su nombre había sido retirado del Congreso por falta de votos en el Senado para alcanzar el quórum de 2/3 requerido.

Sin embargo, en las últimas semanas, las negociaciones que lidera el ministro de Justicia, Luis Cordero, en las que es apoyado por otros secretarios de Estado, entre ellos, su par de la Segpres, Álvaro Elizalde, estarían dando frutos.

En efecto, un sector de los senadores de RN comenzó a conversar con los representantes del Ejecutivo y los acercamientos parecen estar dando frutos entre los 11 senadores de este partido.

“Estuve indagando un poco y no he recibido malas referencias de la jueza Jessica González, aparentemente no hay malas referencias de ella (…) y me parece lamentable que esto se haya demorado tanto. La renovación debería ser mucho más rápida y no esperar tanto tiempo”, señala a El Mostrador el senador por Magallanes Alejandro Kusanovic (RN).

La senadora por Los Ríos, María José Gatica (RN), apunta en esa misma dirección. “Me parece un buen nombre el de Jessica González. El gobierno debe apurar el tranco en materia legislativa y eso implica también los nombramientos en el Poder Judicial y también en la Contraloría”, dice a este medio la parlamentaria opositora.

Otro legislador de Renovación Nacional señala que de las tratativas está a cargo el presidente del partido, senador Rodrigo Galilea, miembro de la Comisión de Legislación y Justicia, y que “se está conversando con el Gobierno” para arribar a buen puerto.

En el oficialismo –según explican fuentes del Ejecutivo– la mayoría de los legisladores está de acuerdo con el nombre propuesto, pero advierten también que “hay algunos en el PPD a los que no les agrada”.

“Un acuerdo global para estos tres nombres”

En tanto, en el Partido Socialista (PS) parecen estar alineados los parlamentarios de la bancada.

“Es importante poder resolver lo antes posible. Había una buena propuesta por parte del Ejecutivo, pero creo que es importante alcanzar lo antes posible un acuerdo global para estos tres nombres, como se pudo lograr en el Tribunal Constitucional. Jorge Pizarro Astudillo para llegar a la vacante originada en la Fiscalía de la Corte Suprema y la que hace el Ejecutivo de la ministra Jessica González, creo que es una buena propuesta, complementando hombre-mujer y trayectoria. Son profesionales idóneos y preparados para los cargos que se proponen”, dice a El Mostrador el senador y miembro de la Comisión de Constitución y Justicia, Alfonso de Urresti (PS).

Su par socialista, Juan Luis Castro, manifiesta que “el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema debe hacerse en marzo y ojalá quede resuelto”.

“Ha habido distintas contingencias, pero en la práctica es cierto que aquí hay nombramientos que resolver y no solo en esa instancia, sino en otras también en que hay nombramientos pendientes. Por lo tanto, esto depende de que el Gobierno termine sus consultas y haga las propuestas formales y esto tenga un cauce de resolución, porque esto tiene que llegar a un acuerdo donde estén los votos suficientes en el Senado para que esto se resuelva”, puntualiza el senador Castro (PS).

Y agrega el parlamentario: “Un acuerdo es clave, y que ojalá en lo que resta de enero eso pueda irse consolidando con claridad antes del receso legislativo (de febrero)”.