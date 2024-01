Las mejores casas de apuestas deportivas para jugar en Chile 2024

No hay mejor forma de sacar partido de las apuestas deportivas que accediendo a los servicios de los mejores operadores. El objetivo de todo esto es que puedas escoger un sitio web de apuestas deportivas online en el que consigas desde variedad de mercados hasta cuotas competentes.

La extensión de apuestas deportivas también es importante en este aspecto, pues, a mayor número de disciplinas para elegir, habrá más opciones en las que enfocar tus predicciones. Por esto y más, hemos preparado un listado con las 14 mejores casas de apuestas deportivas en Chile. Aquí, incluimos a los operadores más destacados en función de la gama de bonos, la calidad del soporte, la variedad de apuestas disponibles y más.

TOP 14 casas de apuestas deportivas en Chile y su bono de bienvenida

Rojabet : obtén hasta $200.000 CLP y 50 tiradas gratis de bonificación.

de bonificación. Tonybet : gana el 100% hasta $200.000 CLP en tus apuestas deportivas.

gana el en tus apuestas deportivas. Leovegas : obtén una apuesta gratis hasta $10.000 CLP .

: obtén una . betObet : bono de bienvenida de hasta $100.000 CLP .

: . Sportaza : bono por primer depósito del 100% hasta $85.000 CLP .

bono por primer depósito del . Betwarrior : $200.000 CLP + una apuesta gratis de $10.000 CLP .

: + una . Dafabet : oferta promocional para apuestas deportivas hasta $150.000 CLP .

: oferta promocional para . 22Bet : bono de bienvenida hasta $115.000 CLP para apuestas deportivas.

bono de bienvenida hasta para apuestas deportivas. Rabona : gana el 100% de tu primer depósito hasta $85.000 CLP .

: gana el 100% de tu primer depósito hasta . CampeonBet : bono de bienvenida de hasta $100.000 CLP .

: bono de bienvenida de hasta . Betiton : obtén una apuesta gratis de hasta $7.500 CLP .

: obtén una . Novibet : con su bono de bienvenida obtendrás hasta $200.000 CLP .

: con su bono de bienvenida obtendrás . LVBet : gana hasta $90.000 CLP como bono de bienvenida.

: como bono de bienvenida. Eldoah.io : obtén el 100% en tu primer depósito hasta $500 USDT.

Elegir a las mejores casas de apuestas en Chile conlleva un proceso riguroso de selección y revisión. al igual que los mejores casinos online en Chile en 2024. Así, se determina cuáles de los operadores seleccionados cumple en mayor medida con los requisitos necesarios para ser catalogados “mejores sitios web de apuestas en Chile”. A continuación, te hablaremos de lo que te ofrecen cada una de las casas de apuestas en nuestro top 14:

Rojabet prevalece hasta hoy en día como una de las referencias principales del sector de apuestas deportivas. Como tal, este operador garantiza probabilidades por encima de la media del mercado; también ofrece la opción cashout para retirar una apuesta y da acceso a un arsenal de mercados.

Podría decirse que, como en la mayoría de las situaciones, las operaciones de Rojabet están avaladas por la reputación de la empresa que lo maneja, que, en este caso, sería Media Entertainment NV., bajo la licencia 5536 / JAZ proveída por la Autoridad de Juego de Curazao.

Promociones especiales: Rojabet asegura un 50% adicional a partir del segundo importe que realices hasta $45.000 CLP

Rojabet asegura un 50% adicional a partir del segundo importe que realices hasta $45.000 CLP SportBook: la selección de disciplinas de Rojabet está integrada por 15 títulos diferentes, como fútbol, baloncesto, tenis y más. También ofrece una línea diversa de eSports, como FIFA, Counter Strike:Global Offensive, entre otros.

la selección de disciplinas de Rojabet está integrada por 15 títulos diferentes, como fútbol, baloncesto, tenis y más. También ofrece una línea diversa de eSports, como FIFA, Counter Strike:Global Offensive, entre otros. Jugadas elegibles: este operador te permite realizar apuestas en vivo, sencillas, múltiples y de sistema.

este operador te permite realizar apuestas en vivo, sencillas, múltiples y de sistema. Opciones de pago: BCI, WebPay, Santander, Caja Vecina, BancoEstado, Banco Falabella, BBVA, BICE, Scotiabank, Banco de Chile y más.

BCI, WebPay, Santander, Caja Vecina, BancoEstado, Banco Falabella, BBVA, BICE, Scotiabank, Banco de Chile y más. Atención al cliente: el chat en vivo está disponible desde las 08:00 hasta las 22:30. También puedes enviar un email.

Tonybet trae consigo una de las mejores ofertas de apuestas deportivas. Después de todo, respalda su servicio con miles de mercados, cashout, una estupenda selección de eSports y más. Aparte, permite que los usuarios accedan a la sección de apuestas por medio de la versión optimizada para móviles y de una app compatible con iOS y Android.

No hay nada de que preocuparse en términos de seguridad, ya que Tonybet está regulado por la Junta de Impuestos y Aduanas de Estonia, sin contar que es operado por una compañía conocida: TonyBet OÜ. Tonybet ha estado vigente en el mercado de apuestas durante casi dos décadas.

Promociones especiales: Tonybet cuenta con un bono de bienvenida de hasta $200.000 que viene sujeto a un rollover de 8 veces la apuesta en base a cuotas de 1.7 para apuestas simples y 2.0 para combinadas.

Tonybet cuenta con un bono de bienvenida de hasta $200.000 que viene sujeto a un rollover de 8 veces la apuesta en base a cuotas de 1.7 para apuestas simples y 2.0 para combinadas. SportBook: el catálogo deportivo tiene más de 30 opciones diferentes, como tenis, fútbol, hockey sobre hielo, DOTA 2, League of Legends y mucho más.

el catálogo deportivo tiene más de 30 opciones diferentes, como tenis, fútbol, hockey sobre hielo, DOTA 2, League of Legends y mucho más. Jugadas elegibles: cashout, simples, combinadas y apuestas en vivo.

cashout, simples, combinadas y apuestas en vivo. Opciones de pago: Transferencia Bancaria, Bitcoin, Neteller, ecoPayz, MasterCard, WebPay y más.

Transferencia Bancaria, Bitcoin, Neteller, ecoPayz, MasterCard, WebPay y más. Atención al cliente: chat en vivo habilitado de lunes a domingo a toda hora; igualmente, hay otras vías de contacto, como una dirección email.

LeoVegas potencia este gran Top de mejores casas de apuestas de Chile con su estupenda aplicación. Y, por si fuera poco, posee un Club VIP con todos los beneficios necesarios para sacar partido de cualquier pronóstico deportivo. Cabe señalar que, además de contar con un espacio exclusivo, LeoVegas da acceso a variedad de bonos regulares.

LeoVegas está licenciado por la Autoridad de Juego de Malta bajo el registro MGA/CRP/237/2013. Como aval extra de seguridad y confianza, su trayectoria está respaldada por más de una década de operación, lo que se traduce en años de experiencia ofreciendo apuestas y juegos de azar.

Promociones especiales: en un intento por premiar a usuarios de Chile a lo grande, LeoVegas otorga un potenciador de ganancias del 100% hasta $75.000 CLP. La oferta sólo aplica para apuestas con cuotas iguales o superiores a 2.0.

en un intento por premiar a usuarios de Chile a lo grande, LeoVegas otorga un potenciador de ganancias del 100% hasta $75.000 CLP. La oferta sólo aplica para apuestas con cuotas iguales o superiores a 2.0. SportBook: más de 40 deportes disponibles, como boxeo, MMA, carreras de caballos, tenis, fútbol e, inclusive, eSports, como Call of Dutty, League of Legends y más.

más de 40 deportes disponibles, como boxeo, MMA, carreras de caballos, tenis, fútbol e, inclusive, eSports, como Call of Dutty, League of Legends y más. Jugadas elegibles: apuestas en vivo, simples, combinadas y de sistema.

apuestas en vivo, simples, combinadas y de sistema. Opciones de pago: BICE, banco ripley, Caja Vecina, Itaú, BancoEstado, Banco de Chile, Santander, Visa, MasterCard, BBVA, Banco Falabella, entre otras.

BICE, banco ripley, Caja Vecina, Itaú, BancoEstado, Banco de Chile, Santander, Visa, MasterCard, BBVA, Banco Falabella, entre otras. Atención al cliente: el servicio de atención permanece disponible de lunes a domingo desde las 10:00 am hasta las 02:00 am. Puedes contactar a los agentes vía chat en vivo y correo electrónico.

bet O bet mejora enormemente la experiencia de apuestas con su app, aunque esta sólo está disponible para dispositivos Android. También cuenta con cuotas tan buenas como las de otras casas de apuestas deportivas, y el número de mercados que ofrece es increíblemente extenso; puedes elegir entre hándicap y otras jugadas.

No sólo con la línea de mercados que ofrece, bet O bet es uno de los sitios web de apuestas más seguros. Sus operaciones son administradas por Counder B.V y porta el permiso de actividad lúdica de la Autoridad de Juego de Curazao con el número 152925.

Promociones especiales: el bono de bienvenida para apuestas deportivas es de $100.000 CLP. Para reclamarlo, hay que hacer un importe mínimo e introducir el código promocional “SPORT100”.

el bono de bienvenida para apuestas deportivas es de $100.000 CLP. Para reclamarlo, hay que hacer un importe mínimo e introducir el código promocional “SPORT100”. SportBook: más de 25 disciplinas deportivas para escoger, como fútbol, ciclismo, automovilismo, tenis, golf, baloncesto, carreras de caballo, Football Cup, DOTA 2, League of Legends y más.

más de 25 disciplinas deportivas para escoger, como fútbol, ciclismo, automovilismo, tenis, golf, baloncesto, carreras de caballo, Football Cup, DOTA 2, League of Legends y más. Jugadas elegibles: sencillas, combinadas, en vivo y más.

sencillas, combinadas, en vivo y más. Opciones de pago: Bitcoin, Jeton, AstroPay, Neteller, Skrill, MasterCard y más.

Bitcoin, Jeton, AstroPay, Neteller, Skrill, MasterCard y más. Atención al cliente: el servicio de atención al cliente está disponible de lunes a domingo a toda hora.

Las casas de apuestas de Chile respaldan sus servicios con variedad de ofertas. Sportaza, por ejemplo, asegura probabilidades especiales, ofrece toda una gama de mercados y, para mejorar aún más las cosas, presume un SportBook bastante diverso. De todos los operadores que puedes hallar en Chile, Sportaza es de los pocos que cubre más de 3.000 eventos deportivos.

El servicio de Sportaza es transparente y seguro, teniendo en cuenta que opera bajo la licencia 8048/JAZ2020-001 proveniente de la Autoridad de Juego de Curazao y está regulado, a su vez, por el gobierno de Chipre con el número de registro HE 406322.

Promociones especiales: el bono de bienvenida de apuestas deportivas duplica el primer depósito que realices hasta $85.000 CLP. Para reclamar esta oferta, es necesario que realices un importe mínimo de $17.000 CLP.

el bono de bienvenida de apuestas deportivas duplica el primer depósito que realices hasta $85.000 CLP. Para reclamar esta oferta, es necesario que realices un importe mínimo de $17.000 CLP. SportBook: hay más de 30 disciplinas en las que puedes enfocar tus predicciones deportivas, como fútbol, tenis, tenis de mesa, baloncesto, fútbol americano, béisbol, carreras de autos, ciclismo, bádminton y más.

hay más de 30 disciplinas en las que puedes enfocar tus predicciones deportivas, como fútbol, tenis, tenis de mesa, baloncesto, fútbol americano, béisbol, carreras de autos, ciclismo, bádminton y más. Jugadas elegibles: sencillas, en vivo, combinadas y más.

sencillas, en vivo, combinadas y más. Opciones de pago: Transferencia Bancaria, Tether, Visa, Bitcoin, entre otras.

Transferencia Bancaria, Tether, Visa, Bitcoin, entre otras. Atención al cliente: el soporte técnico opera durante plazos 24/7. Puedes comunicarte con los agentes vía chat en vivo y correo electrónico.

Betwarrior cubre las competiciones más importantes de variedad de disciplinas, como fútbol, tenis y más. Cuenta con variedad de mercados tanto en vivo como en pre-match y, en ambos casos, asegura cuotas más que idóneas. También presume una sección diversa de promociones; hay freebets, bonos con depósito y más.

La casa de apuestas Betwarrior es operada por Gofor B.V. Esta empresa, al igual que otras igual de conocidas, opera bajo una licencia con validez internacional proveniente de la Autoridad de Juego de Curazao, con registro 1668/JAZ. Como puedes notar, Betwarrior es una casa de apuestas sumamente segura.

Promociones especiales: la oferta de bienvenida de Betwarrior consiste en un bono del 100% hasta $50.000 CLP. Para liberar las ganancias que se acumulen con esta promoción, hay que cumplir un requisito de apuesta de 10x.

la oferta de bienvenida de Betwarrior consiste en un bono del 100% hasta $50.000 CLP. Para liberar las ganancias que se acumulen con esta promoción, hay que cumplir un requisito de apuesta de 10x. SportBook: la colección deportiva de Betwarrior está conformada por 30 disciplinas diferentes, como baloncesto, tenis, rugby, fórmula 1, artes marciales mixtas, boxeo, hockey sobre hielo y más.

la colección deportiva de Betwarrior está conformada por 30 disciplinas diferentes, como baloncesto, tenis, rugby, fórmula 1, artes marciales mixtas, boxeo, hockey sobre hielo y más. Jugadas elegibles: simples, múltiples, en vivo y más.

simples, múltiples, en vivo y más. Opciones de pago: BCI, BancoEstado, Khipu, BancoCrediChile, CORPBANCA, WebPay, Banco de Chile.

BCI, BancoEstado, Khipu, BancoCrediChile, CORPBANCA, WebPay, Banco de Chile. Atención al cliente: el soporte técnico de Betwarrior está disponible de lunes a domingo. Los apostadores de Chile pueden comunicarse con los agentes del soporte vía email o chat en vivo.

Dafabet no reparó en gastos al momento de estructurar su catálogo deportivo. Además de dar acceso a una gama completa de disciplinas, este operador cuenta con una selección diversa de deportes virtuales e eSports, como Valorant, Mobile Legends, Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), Rainbow Six, King of Glory y más.

Y, como una de las casas de apuestas deportivas más seguras, Dafabet opera bajo las directrices legales de la Autoridad de Juego de Curazao. De hecho, como operador licitado, cuenta con su propio registro en el sistema de regulación de Curazao: 102267.

Promociones especiales: el bono de bienvenida para apuestas deportivas de Dafabet asegura hasta $105.000 CLP para apostar. La oferta en cuestión fue dividida en tres partes, en función de los tres primeros depósitos.

el bono de bienvenida para apuestas deportivas de Dafabet asegura hasta $105.000 CLP para apostar. La oferta en cuestión fue dividida en tres partes, en función de los tres primeros depósitos. SportBook: la selección deportiva es bastante amplia, considerando que hay cobertura para poco más de 25 disciplinas, como boxeo, tenis, baloncesto, fútbol, ciclismo, MMA y más.

la selección deportiva es bastante amplia, considerando que hay cobertura para poco más de 25 disciplinas, como boxeo, tenis, baloncesto, fútbol, ciclismo, MMA y más. Jugadas elegibles: mixtas, sencillas y más.

mixtas, sencillas y más. Opciones de pago: Redcompra, Banco Falabella, BICE, Visa, MasterCard, Banco de Chile, Santander, Khipu, Itaú, BancoEstado y más.

Redcompra, Banco Falabella, BICE, Visa, MasterCard, Banco de Chile, Santander, Khipu, Itaú, BancoEstado y más. Atención al cliente: el servicio de atención al cliente funciona de lunes a domingo, las 24 horas. Las consultas se realizan por medio del chat en vivo y del correo electrónico.

La casa de apuestas 22Bet abarca poco más de 2.000 partidos diarios. Al ser uno de los mejores operadores de Chile, asegura, aparte, cobertura total a variedad encuentros de primera y segunda división. Las cuotas son bastante buenas; 22Bet respalda sus mercados con probabilidades atractivas.

Aunque este operador sólo ha estado ejerciendo el papel de corredor de apuestas durante poco más de cinco años, es bastante seguro. Después de todo, está regulado tanto por la Autoridad de Juego de Curazao como por la Comisión de Juego de Kanahwake.

Promociones especiales: los apostadores que accedan al portal web de 22Bet recibirán un bono del 100% hasta $120.000 CLP. La oferta viene ligada a un rollover de 5x y a una cuota de 1.4 o mayor.

los apostadores que accedan al portal web de 22Bet recibirán un bono del 100% hasta $120.000 CLP. La oferta viene ligada a un rollover de 5x y a una cuota de 1.4 o mayor. SportBook: la oferta deportiva de 22Bet está presidida por más de 30 disciplinas, entre fútbol, baloncesto, tenis, carreras de caballos, League of Legends, Valorant, Counter Strike: Global Offensive (CS:GO).

la oferta deportiva de 22Bet está presidida por más de 30 disciplinas, entre fútbol, baloncesto, tenis, carreras de caballos, League of Legends, Valorant, Counter Strike: Global Offensive (CS:GO). Jugadas elegibles: apuestas en vivo, combinadas, sencillas y más.

apuestas en vivo, combinadas, sencillas y más. Opciones de pago: Visa, MasterCard, Skrill, Transferencia bancaria, Neteller, entre otras.

Visa, MasterCard, Skrill, Transferencia bancaria, Neteller, entre otras. Atención al cliente: puedes contactar al soporte técnico vía chat en vivo de lunes a domingo a cualquier hora. También puedes enviar un mensaje vía email.

Rabona cubre los eventos de decenas de disciplinas en la modalidad pre-partido, pero, cuando se trata de apostar en vivo, este operador es de los pocos que abarca poco más de 15 disciplinas en vivo. Asimismo, cuenta con una app compatible con iOS y Android; también ofrece una versión optimizada de su página web.

Para mejorar aún más las cosas, Rabona permite que sus afiliados visualicen variedad de partidos en vivo vía streaming. Ahora bien, en términos de seguridad, Rabona opera bajo la supervisión de la Autoridad de Juego de Curazao (8048/JAZ).

Promociones especiales: la bonificación para apostadores nuevos duplica el primer depósito que se realice hasta $85.000 CLP. El requisito de apuesta es de 6x, e incluye una cuota no a 1.5.

la bonificación para apostadores nuevos duplica el primer depósito que se realice hasta $85.000 CLP. El requisito de apuesta es de 6x, e incluye una cuota no a 1.5. SportBook: más de 30 disciplinas diferentes entre automovilismo, MMA, Boxeo, fútbol americano, baloncesto, League of Legends, Rocket League, Cyber Football, Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), entre otros.

más de 30 disciplinas diferentes entre automovilismo, MMA, Boxeo, fútbol americano, baloncesto, League of Legends, Rocket League, Cyber Football, Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), entre otros. Jugadas elegibles: simples, mixtas, en vivo, entre otras.

simples, mixtas, en vivo, entre otras. Opciones de pago: WebPay, Neteller, MuchBetter, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, MACH, Khipu, Visa, MasterCard, Skrill, entre otras.

WebPay, Neteller, MuchBetter, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, MACH, Khipu, Visa, MasterCard, Skrill, entre otras. Atención al cliente: disponible a toda hora y día de la semana vía chat en vivo, También hay un formulario de contacto y un correo electrónico.

Además de contar con una buena interfaz, considerando la rapidez y el atractivo estético de la plataforma, CampeonBet presenta una colección impresionante de mercados. También posee una versión móvil tan fluida como cualquier aplicación descargable; podría decirse que la interfaz para móviles no tiene nada que envidiarle a las apps.

CampeonBet fue lanzado al mercado por la empresa CW Marketing B.V., una entidad con años de experiencia que gestiona sus operaciones comerciales ateniéndose a los estatutos legales de la Autoridad de Juego de Curazao.

Promociones especiales: la oferta de bienvenida es del 100% hasta $150.000 CLP y asegura, aparte, una apuesta gratis de hasta $50.000 CLP.

la oferta de bienvenida es del 100% hasta $150.000 CLP y asegura, aparte, una apuesta gratis de hasta $50.000 CLP. SportBook: con decenas de deportes para elegir, CampeonBet abarca los encuentros de variedad de disciplinas, como vóleibol, hockey sobre hielo, boxeo, ciclismo, golf, rugby, waterpolo y más.

con decenas de deportes para elegir, CampeonBet abarca los encuentros de variedad de disciplinas, como vóleibol, hockey sobre hielo, boxeo, ciclismo, golf, rugby, waterpolo y más. Jugadas elegibles: simples, mixtas, apuestas en vivo y más.

simples, mixtas, apuestas en vivo y más. Opciones de pago: MiFinity, AstroPay, Litecoin, Ethereum, Jeton, Bitcoin, entre otras.

MiFinity, AstroPay, Litecoin, Ethereum, Jeton, Bitcoin, entre otras. Atención al cliente: los agentes del soporte atienden las consultas de los apostadores de lunes a domingo desde las 10:00 am hasta las 02:00 am.

En términos generales, Betiton pertenece a la categoría “nuevas casas de apuestas deportivas”. Esto no implica que su servicio no esté a la altura ni nada parecido. De hecho, lo más interesante de todo es que su gama de cuotas, mercados, bonos, métodos de pago y demás, son más que apropiados.

No se esperaba menos de un operador perteneciente a la línea de casas de apuestas deportivas de Aspire Global International LTD, una compañía que opera bajo las normativas legales de la Autoridad de Juego de Malta.

Promociones especiales: los apostadores, que recién se afilien al servicio de Betiton, recibirán una apuesta gratis de hasta 10$ (aproximadamente $9.000CLP), luego de hacer un depósito mínimo.

los apostadores, que recién se afilien al servicio de Betiton, recibirán una apuesta gratis de hasta 10$ (aproximadamente $9.000CLP), luego de hacer un depósito mínimo. SportBook: hay más de 20 disciplinas elegibles, tales como fútbol, baloncesto, fútbol australiano, snooker, fútbol gaélico, carreras de caballos, League of Legends, Counter Strike: Global Offensive, DOTA 2, entre otras.

hay más de 20 disciplinas elegibles, tales como fútbol, baloncesto, fútbol australiano, snooker, fútbol gaélico, carreras de caballos, League of Legends, Counter Strike: Global Offensive, DOTA 2, entre otras. Jugadas elegibles: apuestas en vivo, sencillas, mixtas, cashout, entre otras.

apuestas en vivo, sencillas, mixtas, cashout, entre otras. Opciones de pago: Visa, MasterCard, Transferencia Bancaria, Skrill, Neteller, entre otras,

Visa, MasterCard, Transferencia Bancaria, Skrill, Neteller, entre otras, Atención al cliente: se puede contactar al soporte por medio del chat en vivo y del correo electrónico.

Novibet ofrece una aplicación móvil compatible con Android y una versión optimizada de su página web para apostadores con equipos iOS. Asimismo, cuenta actualmente con más de 1.000 mercados diferentes distribuidos entre las modalidades pre-partido y en vivo. En su apartado de apuestas en vivo, cubre poco más de una decena de deportes.

Al igual que otros operadores, que prestan sus servicios en territorio chileno, Novibet porta la licencia de la Autoridad de Juego de Malta (MGA/CRP/186/2010). Aparte, su empresa matriz es nada más y nada menos que Logflex MT Limited.

Promociones especiales: la promoción dispuesta para jugadores nuevos de Chile es del 100% hasta $200.000 CLP. El requisito de apuesta implícito en esta oferta es 5 veces el bono más el depósito.

la promoción dispuesta para jugadores nuevos de Chile es del 100% hasta $200.000 CLP. El requisito de apuesta implícito en esta oferta es 5 veces el bono más el depósito. SportBook: la selección deportiva de Novibet contiene poco más de 30 disciplinas diferentes, como fútbol, baloncesto, League of Legends, Dota 2, tenis y mucho más.

la selección deportiva de Novibet contiene poco más de 30 disciplinas diferentes, como fútbol, baloncesto, League of Legends, Dota 2, tenis y mucho más. Jugadas elegibles: simples, combinadas, en vivo, cashout y más.

simples, combinadas, en vivo, cashout y más. Opciones de pago: WebPay, Transferencia Bancaria, Skrill, Neteller, Visa y MasterCard.

WebPay, Transferencia Bancaria, Skrill, Neteller, Visa y MasterCard. Atención al cliente: consultas en español y disponibilidad a toda hora y día de la semana vía chat en vivo.

LVbet es la clase de casa de apuestas deportivas que cuenta con una app descargable y, a su vez, presume toda una gama de mercados. Las cuotas tampoco están nada mal, considerando que están por encima de las de otros operadores con vasta trayectoria. También debe tenerse en cuenta que, aquí, se tiene la libertad de apostar en pesos.

Las transmisiones en vivo están disponibles, aunque sólo para unos cuantos deportes electrónicos. La oferta no es tan extensa, pero LVbet cubre lo principal, al ser una casa de apuestas deportivas regulada por la Autoridad de Juego de Malta.

Promociones especiales: la oferta de bienvenida de LVbet es de nada menos que del 100% hasta 100$, lo que vendrían siendo aproximadamente unos $89.000 CLP. El monto mínimo de depósito, para efecto del bono de bienvenida, es de $9.000CLP.

la oferta de bienvenida de LVbet es de nada menos que del 100% hasta 100$, lo que vendrían siendo aproximadamente unos $89.000 CLP. El monto mínimo de depósito, para efecto del bono de bienvenida, es de $9.000CLP. SportBook: más de 30 deportes diferentes elegibles, como hockey sobre hielo, fútbol, baloncesto, vóleibol, tenis de mesa, fútbol americano, fórmula 1, snooker, boxeo y más.

más de 30 deportes diferentes elegibles, como hockey sobre hielo, fútbol, baloncesto, vóleibol, tenis de mesa, fútbol americano, fórmula 1, snooker, boxeo y más. Jugadas elegibles: sencillas, mixtas, armar apuesta, cashout y más.

sencillas, mixtas, armar apuesta, cashout y más. Opciones de pago: billeteras electrónicas, tarjetas bancarias, transferencias y más.

billeteras electrónicas, tarjetas bancarias, transferencias y más. Atención al cliente: el soporte técnico está disponible vía chat en vivo y email.

Eldoah destaca por ser de las casas de apuestas deportivas que acepta criptomonedas. Esto implica que, además de facilitar la gestión de depósitos y retiradas por medio de criptodivisas, también ofrece bonos en monedas virtuales. Su SportBook está integrado tanto por disciplinas convencionales como por deportes virtuales.

Las operaciones de Eldoah.io son dirigidas por Hollycorn N.V. una compañía que ofrece sus servicios en variedad de mercados bajo la licencia 8048/JAZ2019-015, la cual le fue suministrada por la Autoridad de Juego de Curazao. De ahí el motivo por el cual se le considera un sitio web de apuestas y juegos de azar enteramente confiable.

Y, para mejorar aún más las cosas, Eldoah.io no cobra tarifas por transacción; los retiros son gratuitos.

Promociones especiales: ya que la oferta de Eldoah.io está dispuesta en criptodivisas, luego de tu primer depósito, contarás con un bono del 100% hasta 500 USDT. Para activar la oferta, debes suministrar el código promocional “100bonus”.

ya que la oferta de Eldoah.io está dispuesta en criptodivisas, luego de tu primer depósito, contarás con un bono del 100% hasta 500 USDT. Para activar la oferta, debes suministrar el código promocional “100bonus”. SportBook: hay más de 25 deportes elegibles, además de toda una gama de mercados. Puedes enfocar tus predicciones en eventos de fútbol, tenis, baloncesto, League of Legends, Kings of Glory, Mobile Legends, Overwatch, Rainbow Six y más.

hay más de 25 deportes elegibles, además de toda una gama de mercados. Puedes enfocar tus predicciones en eventos de fútbol, tenis, baloncesto, League of Legends, Kings of Glory, Mobile Legends, Overwatch, Rainbow Six y más. Jugadas elegibles: simples, múltiples, entre otras.

simples, múltiples, entre otras. Opciones de pago: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Tether y más.

Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Tether y más. Atención al cliente: soporte disponible durante períodos 24/7 a través del chat en vivo. También se puede optar por enviar un email a la dirección de correo electrónico de Eldoah.io.

¿Cómo elegir las mejores casas de apuestas en Chile?

Algo que debemos tomar en consideración es que las cosas no han cambiado mucho para las casas de apuestas deportivas desde 2023. Para enseñarte cómo va todo esto de la evaluación de casas de apuestas deportivas, te mostramos cada uno de los puntos que tomamos en cuenta a la hora de escoger el mejor servicio de apuestas:

Las casas de apuestas deben estar reguladas

El porte de licencias es algo que aplica tanto para los casinos online como para las casas de apuestas deportivas. El más mínimo indicio de regulación es más que suficiente para saber si apostar en una casa de apuestas en particular es algo seguro o si, por el contrario, se trata de una estafa.

Para saber si el operador que hayas escogido está debidamente regulado, sólo tienes que ingresar en su página web, ir al final de la plataforma y buscar el sello e identificación de la licencia que posea, si es que posee alguna. Si no percibes un rastro mínimo de licitación, entonces, pasa el servicio por alto.

Los únicos operadores capaces de asegurar un espacio seguro para apostar son aquellos que han sido regulados por autoridades competentes reconocidas a nivel internacional, tales como la Autoridad de Juego de Malta, la Autoridad de Juego de Curazao o la Autoridad de Juego de Kahnawake.

Debe haber suficiente vías de depósito y retiro

El simple hecho de poder elegir entre toda una línea de métodos de pago facilita enormemente las cosas al momento de apostar. De ahí la razón por la cual la disponibilidad de métodos de pago es crucial a la hora de elegir una casa de apuestas deportivas en Chile. Lo más apropiado sería que, además de ofrecer vías locales de pago, aceptase pesos chilenos.

Las opciones de depósito y retiro deben variar entre monederos electrónicos, tarjetas bancarias, monederos electrónicos y más. Puedes confirmar la extensión y diversidad de las vías de pago accediendo al portal web del operador; generalmente, las casas de apuestas incluyen el apartado “Métodos de pago” al final de sus páginas para mostrar a los usuarios cuáles son las vías de pago que aceptan.

Lo más interesante de todo esto es que no tendrás que crear una cuenta ni nada por el estilo para poder echar un vistazo a la lista de métodos de pago. Basta con que accedas a la página web del operador, vayas al final de la plataforma, hagas clic en el apartado correspondiente, y listo.

Libre de tarifas y pagos rápidos

Cuando accedas a la sección de métodos de pago, revisa, aparte, si hay tarifas de por medio. Las mejores casas de apuestas deportivas no cobran una comisión por depósito ni retiradas. Estos operadores procesan las transacciones sin costo adicional. De ahí la importancia de revisar cada aspecto relacionado con el tema.

Claro, una cosa es la tarifa aplicada por la casa de apuestas deportivas y otra es la tasa de cobro adjunta a cada método de pago. Lo más importante es que el operador no cobre absolutamente nada por concretar una retirada o por recibir una transferencia, ya que, de lo contrario, la experiencia no estará a la altura.

También se aprecia que los pagos sean procesados al instante. Esto, por supuesto, varía según el método seleccionado, aunque lo mejor sería que las retiradas se completaran de inmediato, sin importar la vía escogida, considerando que algunos operadores demoran de 1 a 5 días hábiles en procesar un pago.

App o versión móvil disponible

Al apostar en una casa de apuestas deportivas, la accesibilidad es algo vital, sobre todo, en estos tiempos, en los que los usuarios disfrutan jugando y apostando cómodamente por medio de sus Smartphones o Tablets. De ahí la importancia de que el operador cuente, al menos, con una versión móvil lo suficientemente rápida y versátil.

Si hay una app disponible, mucho mejor. De hecho, ya que la mayoría de los operadores decidieron optimizar sus páginas web en vez de lanzar una aplicación, es bastante común hallar casas de apuestas sin un complemento descargable. Esto no es motivo para descartar un servicio, pero sí es prioritario a la hora de comparar lo que cada operador tiene para ofrecer.

Otro punto vital en la revisión de casas de apuestas deportivas es la manera cómo se desempeñan las interfaces. Por ejemplo, sabrás automáticamente si una app vale la pena si reproduce cualquier partido en vivo sin el más mínimo inconveniente, y así mismo con la versión optimizada. Esta última debe tener la capacidad de procesar los comandos con la misma facilidad que la versión de escritorio.

Cuotas que valgan la pena

De nada sirve tener todo un arsenal deportivo y variedad de mercados a nuestra disposición si las cuotas no son para nada favorables. Lo normal, a la hora de revisar las probabilidades, es que el índice de la casa de apuestas esté por encima o, al menos, sea igual que la media estándar del mercado.

Para esto, se eligen tres o más mercados, con sus respectivas cuotas, y se comparan entre sí. Sabrás que las cuotas del servicio escogido son buenas si generan más beneficios que las demás a costa de menor riesgo. Así, determinarás fácilmente si las probabilidades en verdad valen la pena.

También se recomienda comparar las odds en vivo y en pre-match. Así, es posible saber, en ciertos casos, cuál de ambas modalidades es la más viable en lo que a cuotas se refiere. Si bien, es bastante común que ambos apartados difieran en odds, existe la oportunidad de hallar operadores cuya oferta en vivo y en pre-partido sea igual de buena.

Mercados

La disponibilidad de mercados es otro aspecto a considerar como apostador con experiencia. Y es que, en términos generales, la disposición de mercados te da aún más libertad cuando decides crear un pronóstico deportivo, sea en vivo o en la modalidad pre-match.

Para que el repertorio de mercados sea realmente bueno, la selección debe estar conformada por 500 jugadas cuando mínimo por evento. Por supuesto, el fútbol acapara la mayoría de los mercados, pero sería aún mejor si hubiesen suficientes opciones para otras disciplinas, incluyendo las de menor demanda.

Después de todo, una colección diversa de mercados se traduce en mayores posibilidades de apostar, partiendo de distintos niveles de riesgo y pagos variables.

Suficientes ofertas para escoger

No hay mejor forma de sacar partido de un pronóstico deportivo que aprovechando cualquier oferta. Y, para esto, el operador tiene que ofrecer toda clase alternativas, tales como bonos con depósito, reembolsos, apuestas gratis, bonos de recarga y más. También están las cuotas mejoradas, los eventos de temporada y otros.

Se puede saber con cierto nivel de exactitud cuántos bonos otorga regularmente una casa casa de apuestas deportivas accediendo al apartado de promociones regulares. Las mejores casas de apuestas deportivas varían su repertorio de promociones concediendo toda clase de incentivos.

Términos y condiciones

Los términos y condiciones dependen de la casa de apuestas deportivas que escojas al momento de crear una cuenta. Algunas incluyen lineamientos de apuesta relativamente altos, mientras que otras facilitan el proceso de liberación de ganancias hasta cierto punto. Lo más viable sería que el operador impusiese un requisito de apuesta igual a 7x o menor.

También se tiene en cuenta la cuota implícita. Si esta última es igual o menor que 1.5, entonces, el riesgo implícito no será lo suficientemente alto como para complicar el proceso de liberación de ganancias. Pero, si la odd es igual o mayor que 1.5, indudablemente, será bastante difícil cumplir los términos y condiciones del bono.

El plazo de cumplimiento es otro punto a tener en cuenta, ya que, si la oferta es sustanciosa y el requisito de apuesta resulta más complejo de lo habitual, no vendría mal algo de tiempo para poder cumplir los lineamientos generales del operador.

15 disciplinas para escoger al menos

La extensión del SportBook es sumamente importante para escoger una casa de apuestas deportivas en Chile. ¿La razón? Mientras más deportes haya para escoger, más jugadas se pueden llevar a cabo en distintos escenarios, considerando que cada disciplina consta de reglas y condiciones específicas.

Por esta razón, un SportBook sólo vale la pena si ofrece 15 disciplinas diferentes cuando mínimo, además de un apartado con eSports. La selección de deportes electrónicos complementa demasiado bien el catálogo deportivo.

La oportunidad de ver los partidos vía streaming

Aunque casi todas las casas de apuestas deportivas cuentan con una sección de apuestas en vivo, no cualquiera permite ver los partidos vía streaming. Este recurso es sumamente atractivo, además de crucial dentro del proceso de selección y comparación de casas de apuestas deportivas.

Debe tenerse en cuenta que, como no todas las casas de apuestas ofrecen servicio de transmisión en vivo, no hay que descartar opciones por esta simple razón, pero cualquier indicio de transmisiones o retransmisiones en vivo es más que suficiente para cambiar la perspectiva de todo.