Embajador de Ucrania en Chile: “Estamos defendiendo hace dos años nuestra soberanía”

El primer embajador residente d“e Ucrania en Chile, Yurii Diudin, aterrizó hace casi dos meses en nuestro país, con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas y visibilizar el avance de la guerra que mantienen con Rusia, que se inició con la invasión que está próxima a cumplir dos años este 24 de febrero y que podría tener un cambio importante en algunos meses más si, como vaticinan casi todas las encuestas, Donald Trump gana la presidencia de Estados Unidos en noviembre, aunque Diudin señala que la política estadounidense “no se basa solo en el presidente”, y que Ucrania cuenta con el apoyo bicameral y bipartidario.

-A casi dos años de iniciada la invasión de Rusia a Ucrania, ¿cuál es el estado de las cosas en su país debido a la guerra, las ofensivas que siguen en curso, y el impacto de los últimos bombardeos en Kiev?

-Estamos por cumplir dos años desde el inicio de esta guerra, de esta invasión bárbara y cruel no provocada, de Rusia contra Ucrania. Justamente el 24 de febrero vamos a conmemorar esta fecha y, en realidad, la situación sigue siendo muy difícil para Ucrania. Estamos luchando por nuestra sobrevivencia como nación soberana, como un Estado independiente, pero también sabemos que estamos defendiendo los principios básicos de lo que es el derecho internacional y tenemos mucho apoyo en nuestra lucha de los aliados occidentales. En esta fase estamos en invierno ahora en Ucrania, es bastante crudo, con mucho frío, y las ofensivas no son tan grandes como en el tiempo de verano, pero estamos recuperando poco a poco nuestro terreno, quiero decir que en el último año recuperamos la mitad del territorio que fue ocupado durante el primer año de la agresión.

La otra mitad es muy difícil, porque los rusos construyeron ahí unos sistemas de fortificaciones muy grandes, unos campos minados de muchos kilómetros de extensión y ha sido muy difícil la contraofensiva ucraniana. Ellos aprendieron las lecciones del primer año, cuando recuperamos mucho territorio, no diría que es un impasse, sino una una guerra estratégica, o sea, de posiciones. Lo que quiero decir es que la táctica de ellos es muy cruel, porque mandan a miles de soldados a sacrificarse en los asaltos. Los ucranianos no tenemos tanta gente y por eso no hacemos ese tipo de ofensivas. Defendemos nuestro terreno y por eso contraatacamos donde podemos, reconquistando los territorios ocupados ucranianos.

-Respecto a las proyecciones, ¿qué tiene que pasar para que esto concluya? ¿Cuáles son los objetivos en la recuperación de territorio o los protocolos de acuerdo a los que se tendría que llegar desde la posición de Ucrania?

-El objetivo es uno solo: es restablecer la integridad territorial de Ucrania. Eso significa expulsar a los rusos de los territorios ocupados. Eso significa salir a las fronteras de 1991, que fueron reconocidas por todo el mundo como fronteras del Estado ucraniano. Ahora, ¿cómo lograrlo? Hay varias proyecciones. Por ejemplo, está la fórmula de paz del presidente Zelensky que la propuso a todo el mundo, que se está discutiendo, son 10 pasos concretos sobre cómo lograr la paz. Y si hablamos de la situación en terreno, lo más difícil es la supremacía rusa en el aire, porque tiene muchos más aviones. En el terreno estamos más o menos emparejados y ya tenemos sistemas de misiles de largo alcance que atacan las bases rusas en Crimea. Como todo el mundo sabe, no fue reconocida la anexión de Crimea por la comunidad internacional, por eso podemos atacar las bases militares rusas. Los buques rusos ya casi salieron del puerto de Crimea, porque tienen miedo a los misiles que llegan ahí, y en la parte de Donbás también destruimos cuarteles generales, bases militares, etc. Pero en el aire la situación no es tan pareja, ellos tienen mucha supremacía, por eso desde el año pasado estamos hablando de aviones modernos como los F16, ya tenemos la coalición de aviones y los pilotos ucranianos se están entrenando en varios países de la OTAN. En pocos meses vamos a recibir los aviones F16, y eso sí puede cambiar la situación.

-En términos de la situación interna, ¿cómo está el ánimo y la moral de la población ucraniana después de dos años de esta guerra?

-Si digo que no estamos cansados, voy a mentir. Estamos cansados de la guerra, pero al mismo tiempo la población ucraniana entiende que si paramos de luchar vamos a ser conquistados por Rusia y vamos a ser más una provincia de Rusia, como lo era en la Unión Soviética, perderíamos por completo nuestra integridad territorial y nuestra independencia como Estado independiente. Por eso, a pesar del cansancio, tenemos que seguir luchando lo que sea necesario para ganar, para reconquistar nuestra libertad, nuestra independencia.

-Ha trascendido bastante el déficit financiero de Ucrania provocado por la guerra y la dependencia de los paquetes económicos prometidos por Estados Unidos y la Unión Europea.

-La situación no es fácil, por supuesto, pero tenemos fe y creemos que va a resolverse de alguna u otra manera. Por ejemplo, Estados Unidos tiene apoyo bicameral y bipartidario para Ucrania. El tema que tienen con sus peleas internas en vísperas de las elecciones, bueno, nos afecta un poco, pero igual tenemos la certeza de que un día, tarde o temprano, se va a llegar a un acuerdo y los 60 mil millones de dólares que nos han prometido sí los van a liberar, y eso sería una ayuda muy grande. Por otro lado, la Unión Europea también tiene previsto el 1 de febrero hacer la cumbre donde pueden liberar 50 mil millones de euros de ayuda para Ucrania. Y eso también sería una ayuda muy importante. Creemos que eso va a suceder.

-Usted mencionaba la situación política electoral de Estados Unidos. Precisamente el expresidente Donald Trump tiene posibilidades de llegar nuevamente a la papeleta en noviembre. ¿Cómo proyecta la situación diplomática entre ambos países en el caso de que Trump asuma nuevamente al poder? ¿Podrían verse comprometidos los apoyos, considerando la relación de Trump con Vladímir Putin, o sus declaraciones afirmando que él resolvería esta guerra en 24 horas?

-Bueno, el expresidente Trump es una figura importante. Pero también sabemos que la política norteamericana no se basa solo en el presidente. Existe el Congreso. En el Congreso, como dije y lo repito, tenemos el apoyo bicameral y bipartidario, o sea, los dos partidos, las dos cámaras apoyan a Ucrania, y el presidente Trump, por más que quisiera hacer alguna cosa, está bastante limitado en sus acciones. Yo creo que el Congreso, que tiene ese apoyo mayoritario hacia Ucrania, no le va a permitir hacer estas cosas. Y por otro lado, también tuvimos en el pasado buenas relaciones con los Estados Unidos de Donald Trump y no creemos que sea un peligro. Ahora está en juego la política, en la preparación para las elecciones él puede decir cualquier cosa, pero sabemos que los dichos de los políticos y la realidad, cuando llegan al poder, son cosas bien diferentes, así que no espero grandes problemas si llega al poder Donald Trump.

-A propósito de los apoyos políticos, el foco informativo ha cambiado por lo que está pasando entre Palestina e Israel, los apoyos se han diversificado, ya que Estados Unidos también está fuertemente apoyando a Israel. ¿Cómo analiza usted esa situación? ¿Cómo sacar adelante también la visibilidad de lo que está sucediendo en Ucrania?

-Bueno, para eso estoy aquí, para aumentar un poco la visibilidad. Y gracias a ustedes también puedo decir algunas cosas sobre Ucrania. Esta situación, esta guerra en el Medio Oriente, realmente ofuscó un poco la situación en Ucrania, pero creo que son situaciones bien diferentes, porque nosotros como Ucrania, por ejemplo, no atacamos a nadie, no agredimos a nadie. Fuimos agredidos y estamos defendiendo hace dos años nuestra soberanía. Estamos resistiendo en esta guerra, y por eso creo que no hay que confundir las dos cosas, las dos cosas son importantes, tanto la situación en el Medio Oriente como la situación en Ucrania, donde todos los días tenemos bombardeos, todos los días tenemos gente muerta, entre niños, mujeres, personas de edad, etc. La situación sigue siendo catastrófica desde el punto de vista humanitario. Por eso, el mundo no tiene que desviar la atención de Ucrania, tiene que estar con los ojos bien puestos en lo que pasa. Y, bueno, ese es uno de los objetivos de mi presencia aquí, hacer esa visibilización.

-Ahora, su presencia aquí en Chile también tiene relación con la importancia que Ucrania le ha dado a América Latina. Vimos al presidente Zelensky visitar Argentina para el cambio de mando cuando asumió el presidente Milei, tiene una muy buena relación con el Presidente Gabriel Boric, también usted estuvo reunido con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. ¿A qué se debe este giro en las relaciones diplomáticas con la región?

-Hace unos dos años estuve en la Cancillería dirigiendo todo lo que era Latinoamérica, donde el presidente Zelensky dijo que quería dar más atención a toda la región de lo que se llama el sur global, desde Asia, África y América Latina. Este año fue declarado en Ucrania el año de América Latina, estamos por expandir nuestra presencia aquí, estamos por expandir nuestra cooperación con esos países. Por supuesto, como bien mencionó, tenemos buenas relaciones con Chile. Los presidentes de Ucrania y de Chile tienen buenas relaciones, se han reunido en Nueva York, también en Argentina, y mantienen un diálogo fructífero. Por otro lado, también me reuní con los senadores en la Comisión de Relaciones Exteriores y hablamos sobre la posibilidad de hacer un intercambio de visitas de parlamentarios ucranianos y chilenos, hacer algunas reuniones conjuntas de las comisiones por vía Zoom, etc.

Solo quiero decir que agradecemos mucho el apoyo político de Chile. Todo lo que Chile ha votado a favor de las resoluciones en la Asamblea General de la ONU, en otros órganos, siempre ha votado a favor de Ucrania, no hubo ninguna votación donde Chile se abstuvo. El apoyo del Presidente, que dijo cosas bien concretas sobre quién es el agresor y quién es la víctima de agresión. Dijo que no se puede culpar a los dos países de manera igual y llamó esta agresión rusa como injusta e imperialista. Todo ese apoyo político lo sentimos y se lo agradecí muchas veces en la Cancillería. En cuanto entregué las cartas credenciales al Presidente Boric, también le expresé este sentimiento y que era muy importante para mí escuchar de él estas palabras, que el apoyo a Ucrania sigue siendo invariable.

-¿Siente el mismo apoyo del resto de los países de Latinoamérica?

-Bueno, no es tan grande, o sea, ahora tenemos la figura del presidente Javier Milei, que desde los primeros días dijo en conversación con el presidente Zelensky que Argentina va a apoyar mucho a Ucrania. En cuanto a otros países, mantienen una posición yo diría más bien neutra y para nosotros la neutralidad no puede existir en un conflicto de esta envergadura. Si hay una agresión en curso abierta, que viola los principios del derecho internacional, no se puede estar neutro, uno puede estar o a favor del agresor o de la víctima de agresión, la neutralidad aquí no vale. Por eso valoramos mucho el apoyo de Chile, de Argentina, y ojalá que otros países también puedan apoyarnos.