Mario Desbordes sobre Sebastián Piñera: “Tiene ganas de ser candidato presidencial”

El excandidato presidencial y una de las figuras claves en Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, hizo noticia ayer luego de que efectuara comentarios en favor del Gobierno y le prestara apoyo al Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. En Radio Infinita, dijo que “la oposición tiene que dejar de lado el discurso que el Gobierno ha hecho todo malo, porque eso no es verdad” y que Monsalve “está haciendo una buena pega”, comentarios que le valieron críticas incluso en su sector.

Otro punto que generó revuelo fue advertir que no le creía al expresidente Sebastián Piñera que tuviese descartada una nueva candidatura presidencial: “No le creo nada porque estoy cien por ciento convencido que quiere”, como indicó en la radio. En entrevista con El Mostrador, Desbordes explica estos dichos y también analiza el panorama electoral para su sector, tanto en la carrera presidencial, como en los pactos de Chile Vamos para las elecciones de octubre de este año.

-¿Cree que el próximo Gobierno va a ser de derecha?

-Espero que sea un gobierno de centro derecha de Chile Vamos, que espero que crezca hacia el centro. Tengo esa expectativa. Hoy la persona mejor evaluada es Evelyn Matthei y muy lejos vienen otros candidatos, pero eso no está sellado y hay que tener mucho cuidado con el exitismo. Tenemos que tener un buen resultado en la municipal. Además, hay que mirar con cuidado las encuestas. Si uno ve las encuestas en donde el Gobierno marca un 30%, el vaso medio vacío para el Gobierno es que marca solo 30 y el vaso medio lleno, que es bien cierto, es que hay un 30% duro, que lo más probable es que sea gente que va a ir a votar y apoye al Gobierno. Si vota el 80% o el 70% del electorado, ese electorado duro se transforma en un 40% y ya la elección presidencial es competitiva. Espero que ganemos nosotros y que tengamos un Gobierno de centro derecha, pero aquí falta mucho todavía y no hay que cantar victoria ni estar exitistas.

-¿Qué cartas presidenciales ve en las derecha?

-Hoy, la única opción nítida es Evely Matthei, que se ha ganado esta buena evaluación ciudadana y después, un poco más abajo, es Rodolfo Cárter, las únicas dos cartas que marcan al menos en mención espontánea. Es distinta la mención espontanea que preguntar por una lista de personas. Falta harto todavía, hay que cuidar a Evelyn, hay que apoyarla, pero no descarto que pueda surgir otra líder de aquí a un año más, que es cuando vamos a tener que tomar esa definición y que esto se ponga más competitivo en el sector.

-¿El plebiscito le pegó duramente entonces a la carta presidenciable de José Antonio Kast?

-La ciudadanía mayoritariamente esperaba que esta votación en la elección de consejeros hubiera significado una buena propuesta y hubo un fracaso, es evidente. Se castiga un poco que no se haya logrado un propuesta más transversal y más acuerdo, pero Kast tiene su base sólida también. Falta mucho todavía y, por supuesto, sigue siendo una carta fuerte.

-En Radio Infinita se le preguntó por el expresidente Sebastián Piñera y dijo no creerle cuando dice que no está buscando llegar a La Moneda nuevamente ¿Por qué no le cree?

-Porque lo conozco bien. Nadie ha sido presidente tres veces, él siente que está capacitado, siente que está en buenas condiciones de salud, lo que es verdad, y por lo tanto no tengo ninguna duda de que él tiene ganas de ser candidato presidencial.

-¿Cómo vería ese escenario?

-Creo que esta vez hay otras figuras mejor posicionadas, por lo tanto es muy distinto a la elección anterior. Además, muy distinto al escenario que tenemos al frente. Ahí no veo a nadie más que a la presidenta Bachelet. Uno dirá, “pero pucha, el mismo argumento para Piñera”, pero no: lo que pasa es que al otro lado no hay nadie más que esté mejor que ella. En cambio, nosotros sí tenemos personas mejor aspectadas, como la alcaldesa Matthei.

-¿Qué opina de la derecha libertaria que apareció a propósito del desmembramiento de Republicanos?

-Primero, no son aliados nuestros naturales. Si llegamos a estar de acuerdo en algunas cosas podremos trabajar algunos aspectos juntos, pero creo que Chile Vamos, como coalición, es el punto de partida de lo que tiene que hacer la centro derecha y es ampliarse hacia el centro. No estoy de acuerdo con la tesis de una alianza de republicanos a Demócratas, creo que no le conviene a republicanos, porque se le podría fugar gente por el centro. Muchos de los autodefinidos libertarios creen que los de la UDI son de izquierda y con mayor razón los de RN, somos marxistas. Entonces, no le conviene a republicanos y tampoco le conviene a Chile Vamos.

Si entra republicanos a nuestra coalición se nos va a ir gente por el centro, que creo que es más que la que podría estar si llega Republicanos. Entonces, ya desde el punto de vista de los números puros y duros, no le conviene ni a Republicanos ni a nosotros. La coalición Chile Vamos de mañana debería ser desde la UDI y ojalá hasta Demócratas, y republicanos (debería) tener su camino propio y colaborar, ponernos de acuerdo en algunas cosas y en la municipal tener pactos por omisión. Ahora, republicanos tendrá que preocuparse de su ala derecha y verá si irá a disputar esa ala con estos grupos incipientes que están apareciendo ahí. Lo que me preocupa es que si republicanos se concentra en pelear su ala derecha se radicaliza un poco y eso produzca un efecto dominó en las alas duras de la UDI y RN, que podrían correrse un poco más a la derecha. Habrá que ver que pasa. Por ahora, a estos grupos libertarios no les veo mayor peso político, pero hay que respetar su decisión y no menospreciar a nadie en política.