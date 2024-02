La reconstrucción del Gran Valparaíso: el último foco de preocupación de Sebastián Piñera

Al momento de fallecer, a sus 74 años, Sebastián Piñera no estaba lejos del acontecer político ni de la contingencia nacional. Es más, estaba muy cerca de la arena política nacional y su última preocupación, según sus cercanos, pero también según indican fuentes de gobierno, era la situación en que estaban las personas damnificadas por los megaincendios del Gran Valparaíso.

De hecho, a las 16 horas de ayer la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, se reuniría con colaboradores del gabinete del expresidente y anunciarían un trabajo conjunto para enfrentar los incendios forestales y la reconstrucción de las localidades afectadas. Sin embargo, media hora antes de dicha reunió ya circulaban en la prensa los rumores de la tragedia y, por lo tanto, ese punto de prensa se suspendió.

El expresidente no estaba ajeno a esa reunión. El lunes se reunió vía zoom con sus asesores, desde la Región de Los Ríos, para comentar las medidas que le iban a proponer al gobierno a propósito de la emergencia de los incendios. Según informó Karla Rubilar a The Clinic, a través de un chat con sus colaboradores, les reveló que “había hablado con el Presidente Boric y que le había ofrecido la ayuda”. Rubilar, además, dijo anoche que Piñera pidió a todos sus exministros ponerse a disposición de los secretarios de Estado de las carteras que ellos ocuparon cuando él fue presidente.

De hecho, según confirmaron fuentes del Palacio, el lunes el expresidente Piñera también sostuvo un llamado telefónico con la ministra Toro para comentar la crisis de los incendios forestales y la disposición de entregar ayuda.

La idea era entregar una minuta que apuntaba a ayuda en municipios, en la magnitud de los fallecidos y también en vivienda. Rubilar comentó que el diagnóstico que se manejaba hasta ese momento era que si eran más de 15 mil viviendas, iba a ser una reconstrucción muy compleja.

Según Ex-Ante, los participantes de la reunión fueron el excoordinador Nacional del Programa de Reconstrucción, Pablo Ivelic; el ex subsecretario de Vivienda, Andrés Iacobelli (ambos personajes claves de la reconstrucción tras el terremoto de 2010); el arquitecto Iván Poduje y los ex ministros Rodrigo Pérez, Karla Rubilar y Jaime Bellolio. La reunión duró cerca de 50 minutos y habían acordado reunirse nuevamente.

Sin embargo, ayer, a eso de las 16:30 se confirmó que el ex Presidente Piñera había fallecido, luego de que el helicóptero que él piloteaba capotó a las orillas del Lago Ranco, luego de haber almorzado en la casa del empresario José Cox.

Este diálogo e interés en los temas de Estado no es una novedad si se piensa en cómo actuaba el ex Presidente Piñera en la segunda línea de la política. De hecho, desde Renovación Nacional revelaron bajo reserva que el ex Mandatario estuvo solamente alejado de la política dos meses, luego de haber dejado la Presidencia el 2022.

De ahí en adelante, sostienen que Piñera estuvo constantemente en comunicación con parlamentarios RN para comentar diferentes proyectos de ley. Invitaba a reuniones, seminarios, charlas y también llamaba por teléfono a los legisladores para comentar los trámites que se llevaban a cabo en el Congreso.

El último encuentro con los parlamentarios RN fue hace dos semanas, para discutir aspectos de la reforma de pensiones antes de su votación y además, comentan fuentes cercanas a él, también había aprovechado en otras instancias de comentar aspectos del estado de la reforma tributaria y de la agenda medioambiental.

La otra preocupación que mantuvo el expresidente previo a los incendios apuntaba a las elecciones municipales de octubre. Según las mismas fuentes, el exmandatario veía que hacía falta un ordenamiento de Chile Vamos respecto de cómo enfrentaría las municipales y allí tenía dos preocupaciones esenciales: si pactaría con el Partido Republicano, o bien, apuntarían al centro político e incluirían a Amarillos y Demócratas.

Conocedores de la situación comentan que, frente a las próximas presidenciales, él estimaba que lo más seguro era llevar a un candidato único a propósito de que la izquierda ya estaba alineada en un frente y, por lo menos, cuentan con el 30% que respalda al Presidente Gabriel Boric.

El expresidente de Renovación Nacional y ex ministro de Defensa del segundo Gobierno de Piñera, Mario Desbordes, se refirió hace una semana sobre la figura del expresidente en entrevista con El Mostrador.

Desbordes dijo conocer bien a Piñera, y sostuvo que “él siente que está capacitado” para ser Presidente por tercera vez. El RN también indicó que Piñera “siente que está en buenas condiciones de salud, lo que es verdad, y por lo tanto no tengo ninguna duda de que él tiene ganas de ser candidato presidencial”.

Su candidatura comenzó a aparecer a propósito del surgimiento de la única candidatura que asoma en la vereda de la Izquierda, la de la expresidenta Michelle Bachelet. Como ella, Piñera también visitó La Moneda en calidad de exmandataria. Uno de sus últimos gestos para con el Gobierno fue cuando acudió a la invitación del Presidente Gabriel Boric para firmar una carta de compromiso con la democracia, a propósito de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

La carta, dice en algún pasaje, que los firmantes se comprometen a “cuidar y defender la democracia, respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho. Queremos preservar y proteger esos principios civilizatorios de las amenazas autoritarias, de la intolerancia y del menosprecio por la opinión del otro”.

Su sector declinó la invitación a la carta redactada por el Gobierno actual. Por su parte, firmaron una declaración elaborada por ellos que versaba sobre el compromiso con la democracia. Piñera, en cambio, en calidad de expresidente, fue el único personero de oposición que firmó el compromiso junto a otras figuras de la otra vereda política.