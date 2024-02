Ex ministro de Cultura Cruz-Coke lamenta fallecimiento de expresidente Piñera

El senador Luciano Cruz-Coke, ex ministro de Cultura del fallecido ex Presidente Sebastián Piñera, manifestó este martes su tristeza por la muerte del ex Mandatario.

“Tuve el honor de servir en su primer gobierno y considerarme su amigo. La historia hará justicia a su legado e incansable trabajo por Chile”, manifestó en legislador en redes sociales.

“Vaya mi pésame y abrazo a Cecilia y la familia que juntos formaron. Con enorme tristeza y orgullo lo despido. Descanse en paz, Presidente”, agregó.

Cruz-Coke fue ministro de Cultura en el primer gobierno de Piñera, entre 2010 y 2013, cuando renunció para asumir el rol de jefe de campaña en la precandidatura presidencial de Andrés Allamand.