Parlamentarismo de facto: el día que Chile Vamos le dio la espalda a Piñera

En preparación para el homenaje que se llevará a cabo este miércoles 6 de marzo, Chile Vamos se encuentra trabajando en la organización del evento en honor al expresidente Sebastián Piñera, quien falleció trágicamente hace un mes en un accidente aéreo.

El acto, programado para comenzar cerca de las 19:30 horas, se realizará en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional en Santiago, el mismo lugar donde el exmandatario fue velado durante tres días. Se espera la asistencia de las directivas de los tres partidos del bloque, ex autoridades y colaboradores de sus dos gobiernos, así como familiares del ex jefe de Estado, parlamentarios y alcaldes de la coalición.

La organización del evento está a cargo de los secretarios generales de RN, UDI y Evópoli. Según datos del bloque, hasta la fecha se han inscrito 1.200 personas para participar, con 850 esperando asistir de manera presencial y el resto por transmisión remota.

Este último mesa Chile Vamos ha trabajado en levantar el “legado político” del expresidente, buscando plasmar su herencia política en una especie de carta de navegación para la derecha tradicional, a pesar de que a partir del último tercio de su segundo mandato, muchos parlamentarios que hoy cierran filas en torno a su figura, se distanciaron del exjefe de Estado, votando en contra del lineamientos del Ejecutivo de entonces, y avalando en los hechos un parlamentarismo de facto.

Esto se evidenció especialmente durante la crisis provocada por la pandemia en 2020, cuando el Congreso aprobó las reformas constitucionales para permitir a los afiliados de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) retirar hasta el 10% de sus ahorros de jubilación.

Pese a la oposición inicial del expresidente Piñera y su gobierno, la iniciativa contó con un amplio respaldo en el Congreso, incluso con votos provenientes del oficialismo de derecha. Esta medida representó una derrota política para el gobierno de Piñera y mostró la falta de consenso y liderazgo en torno a las políticas públicas.

En estricto rigor, el parlamentarismo de facto se ejerce cuando los propios parlamentarios ejercen un control y una influencia desproporcionada sobre la toma de decisiones y la elaboración de leyes, por sobre el Ejecutivo.

Parlamentarismo de facto

Este revés del gobierno, dejó en evidencia su debilidad para influir en el proceso legislativo y defender sus políticas.

Los diputados Eduardo Durán (RN), Jorge Durán (RN), Hugo Rey (RN) y Erika Olivera (IND) votaron a favor de los cuatro retiros. Asimismo, los exdiputados, aun en sus funciones durante el gobierno de Piñera, Ramón Galleguillos (RN), Pedro Pablo Álvarez-Salamanca (UDI) y Virginia Troncoso (ex UDI – IND), también votaron a favor de los cuatro retiros.

Por otro lado, la actual diputada Paulina Núñez (RN), se abstuvo del primer proyecto de retiro, pero finalmente terminó aprobando los que vinieron después.

Al respecto, el diputado Jorge Durán, en conversación con El Mostrador, señaló que no existió parlamentarismo de facto, ya que “el Congreso tiene las facultades de hacer reformas constitucionales, es parte de la democracia que un gobierno esté de acuerdo o no con un proyecto que impulsan distintos parlamentarios. Yo creo que no se contradice con el momento que estamos viviendo hoy, para mí el expresidente Piñera fue un gran líder”.

En esta misma línea, el diputado Eduardo Durán, comentó que “yo siempre estuve apoyando los retiros del 10%”, En relación con aquello, el parlamentario afirma que votó a favor de la medida debido a la situación que enfrentaba el país, en medio del confinamiento por COVID-19, “puesto que todavía no existía el IFE como medida para ayudar a las familias”, agregó. “Sin embargo, también quiero decirle que estoy de acuerdo con nuestra visión de sector, que hay que tener responsabilidad fiscal, pero en caso de urgencia y de excepción como estos, también hay que tomar medidas que permitan a la gente, sobre todo a los sectores más vulnerables, poder sobrevivir”, puntualizó.

Cabe destacar que el segundo retiro fue impulsado por el Gobierno, con algunas indicaciones.

En esta misma línea, el senador Manuel José Ossandón (RN), votó a favor de los cuatro retiros, e incluso, se desligó de la bancada Chile Vamos cuando votaron en bloque para rechazar el último retiro. El Mostrador intentó contactarse con el parlamentario, pero no obtuvo respuesta.

Mientras que, Iván Moreira (UDI), aprobó los tres primeros, renunciado a la jefatura de la bancada de senadores UDI para dejarlo en “libertad de acción”, tras aprobar el primer retiro.

Asimismo, los senadores David Sandoval (UDI) y José Durana (UDI), aprobaron tres retiros; mientras que Francisco Chahuán (RN) y Marcela Sabat (RN), también dieron su voto favorable en dos instancias.

El senador Moreira, declaró a El Mostrador que “si bien es cierto que estaba en entredicho constitucional el primer retiro del 10%, tomé una decisión humanitaria, de excepción, por lo tanto, yo no tengo ningún arrepentimiento, porque hice algo correcto y humano, para que la gente pudiera sobrevivir a la pandemia”, confirmó el parlamentario. “Aunque fuimos cuestionados, el mismo gobierno del expresidente Piñera reconoció que si no hubiésemos tomado esta medida, se hubiese producido un segundo estallido social”, añadió. En relación con el segundo retiro, el senador es enfático en reconocer que no tuvo calidad de inconstitucional; sin embargo, “reconozco que con el tercer retiro deberíamos haber disminuido la intensidad de los retiros”.

En relación con el documento a presentarse en la ceremonia en honor al expresidente Piñera el día 6 de marzo, ninguno de los parlamentarios ha tenido acceso al texto, debido a que la ceremonia la están organizando los presidentes de los partidos de Chile Vamos, sin embargo, Moreira enfatizó en que “lo que importa es el futuro. Creo que Piñera efectivamente dejó un gran legado de una derecha que se encamine al centro, pero que sea una centro-derecha moderna, más amplia, pero más social”.

Por último, el senador Moreira entregó su opinión sobre una eventual carta presidencial en el sector, que herede el legado del expresidente Piñera, argumentando que “Evelyn Matthei puede ser una de ellas, que ya se comenzó a preparar como candidata presidencial con su programa de gobierno, pero también puede ser otra figura. Dejemos que las cosas tomen su curso natural, no hay que apurar las cosas. Aunque evidentemente hay algunos muy interesados en ser protagonistas”.