Ministra Aguilera: “Llegar a acuerdo es muy relevante. La salud era un puente para la unidad”

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, celebró el acuerdo en la Comisión Mixta del Parlamento de esta semana sobre la ley corta de Isapres, y afirmó que espera que las dos cámaras del Congreso voten de forma favorable la iniciativa este lunes.

El proyecto lidia con el fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras a restituir los cobros en exceso y regirse por la nueva tabla de factores. Durante su tramitación quedó en evidencia las dos miradas sobre las empresas de salud al interior del Gobierno: unos querían dejar que quebraran y otros acudir en su rescate.

“En esta materia los acuerdos eran extremadamente complejos, con visiones muy contrapuestas. Haber llegado a un acuerdo en esa circunstancia es para quedar satisfecho y poder avanzar en un proyecto que tiene todos los elementos necesarios para dar estabilidad al sistema y no haya una disrupción”, afirmó en una entrevista con La Tercera.

Cumplimiento de sentencia

Para Aguilera, lo más positivo del proyecto es que “cumple con los fines definidos en el mensaje presidencial, es decir, dar cumplimiento a la sentencia”.

“Nosotros ya hemos logrado suspender el cobro de los menores de dos años, que es lo que pidió la corte, y con el proyecto, si se aprueba el lunes, se van a suspender los cobros en exceso. Positivo es que se acaba la discriminación por sexo, que se establece un mecanismo concreto para el pago de los cobros en exceso, si bien requirió condiciones especiales. Se cierran todas las causas que han llevado a la judicialización y, además, se da paso a una modificación en el seguro público. Para el sistema de salud en su conjunto se logra una estabilización que nos da certeza, evita una crisis abrupta y se dan oportunidades para que la industria asuma las responsabilidades en mejorar procedimientos. Y de la reforma se define un itinerario”, aseguró.

Además, señaló que hoy las isapres tienen un desequilibrio financiero porque la sentencia impone una condición de reducción de ingresos abrupta.

“Y eso es lo que tenemos que mitigar a través del tiempo, para que exista una sostenibilidad y se pueda dar cumplimiento a la sentencia”.

Concesiones

También negó críticas respecto a que el Ejecutivo cedió más de lo necesario.

“Las negociaciones y llegar a acuerdos es complejo y todos tuvieron que ceder para construir un puente de unión que permitiera llegar a una postura común para un objetivo conjunto. Todos debieron flexibilizar circunstancias que, evidentemente, no fueron cómodas, por eso hemos tenido votaciones tan complejas. Todos los sectores cedieron algo”, aseguró.

“Para nosotros uno de los temas fundamentales es la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa, una modalidad de atención -la más relevante que se ha hecho desde que se creó el fondo de trabajo- de una forma más virtuosa. Lo más destacable es que finalmente se suspenda el cobro en exceso y se van a pagar esos cobros”.

Al ser consultada sobre por qué no se dejó caer a la industria, respondió que “siendo gobierno, una cosa es que uno quiera tener una transformación del sistema de salud y avanzar hacia la seguridad social. Y en la ley corta hay varias regulaciones que llevan al modelo de isapres más cerca de la seguridad social”.

No al cambio radical

“Por otra parte, al sistema de salud uno no lo puede someter a cambios tipo Big Bang. Queremos hacer transformaciones, pero no en una crisis, y yo no puedo ni el Presidente estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de dejar caer a las aseguradoras privadas, por las implicancias que tenía para los prestadores privados y para las personas, en el sentido de que los prestadores privados tienen una dependencia económica relevante del sistema de isapres”, defendió.

“La crisis, de no aprobarse el proyecto, tiene elementos muy amenazantes desde el punto de vista del equilibrio financiero. Algunos indicadores, sin ley, podrían precipitar la caída de alguna isapre y eso habría llevado a una crisis en la prestación de servicios que habrían puesto en jaque la garantía de acceso a la salud, que tenemos que preservar. Es responsabilidad”, dijo.

En cuanto a las dos visiones existentes al interior del Gobierno, expresó que “no he visto nunca dos almas en relación al cumplimiento de la sentencia. Eso ha sido bastante artificioso”.

Mandato presidencial

“Aquí lo que interesa es el mandato del Presidente. Y fue bien claro lo que me encargó en el cambio de gabinete, que era resolver la crisis de las isapres”.

“Nunca estuvo en el Ejecutivo la idea de aprovechar estas circunstancias, y eso ciertamente ha sido difícil que la gente lo entienda, porque lo levantan en cada momento. Si nosotros hubiésemos querido que las isapres cayeran no habríamos presentado un proyecto de ley para cumplir la sentencia”, dijo.

“En todo momento ha habido riesgo por lo complejo de los acuerdos, porque es una industria desprestigiada. Porque la gente quiere que las isapres paguen, porque cualquier forma de mitigación que mantenga la estabilidad financiera puede ser objeto de crítica. Todo eso no contribuye a que sea fácil”.

Buen manejo de crisis

Aguilera además cree que su manejo de la crisis fue “efectivo”.

“Soy muy enfocada a los resultados y a que los medios sean los adecuados, y si logramos un buen resultado es lo que tiene que prevalecer en el manejo de esta situación. Todo este tiempo hemos estado con actores relevantes y un poder comunicacional muy fuerte, con continuas críticas, pero lo que me interesa es que se llegue a un resultado y salir con un proyecto que ayude a dar estabilidad”.

“En algunas circunstancias cuesta que se dejen los bastiones donde están atrincheradas las posturas y por eso valoro el acuerdo, porque estamos en una situación muy polarizada. En este contexto, que hayamos llegado a acuerdo es muy relevante. Yo dije que la salud era un puente para la unidad. La salud es muy cercana a la gente y se entiende la relevancia de no dejar al sistema al arbitrio de una situación que lleve al riesgo del acceso a la atención”, remató.

Los usuarios pagan la crisis

En cuanto a que los usuarios de las isapres van a terminar asumiendo un costo de esta crisis en términos monetarios, respondió que había que considerar que a las personas se les rebajará el costo por la tabla de factores y esa rebaja es la cuantía que en tres años se acumuló; que aquellos a los que les debería haber subido por la tabla no les va a subir.

“No toda la gente va a pagar por sobre lo que pagaba, hay una redistribución”, subrayó.

“Alguna gente sí (pagará), sobre todo los más jóvenes que tenían contratos sin la tabla antigua. Alguno puede ser que pague un poco más, pero ninguno más del 10% de lo que pagaba en julio de 2023. Lo importante es que a la gente se le va a pagar la deuda y que el incentivo a la industria es que trate de tener la menor alza posible, porque las alzas producen que la gente se vaya”.

Optimismo sobre votación

En cuanto a lo que suceda esta semana en la votación parlamentaria, se mostró optimista.

“Tenemos la expectativa de que el proyecto se apruebe, dado que la votación en la mixta fue unánime en varios de los paquetes”, aseguró.

“Siempre se mantienen contactos con las bancadas para aclarar los temas; dar a conocer la propuesta, que se entienda, de manera que no se instalen discursos que no van en el sentido de lo que se persigue con el proyecto”, concluyó.