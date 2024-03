Salubrista pide al Congreso dejar de “vivir en Fantasilandia” y solucionar la crisis de las isapres

La ley corta de isapres vive un nuevo episodio, ya que mañana el Tribunal Constitucional revisará el requerimiento presentado por los senadores oficialistas sobre la mutualización en esta ley, concepto que acusan como un perdón.

Sin embargo, esta discusión se ve inmersa en las distintas propuestas que se han realizado en el Congreso Nacional para afrontar el fallo de la Corte Suprema acerca del pago de las deudas de las aseguradoras a sus afiliados, lo que ha traído problemas tanto para las isapres como para el sistema de salud.

Juan Carlos Said, magíster en Salud Pública del Imperial College de Londres, abordó la discusión que se ha dado en el Parlamento acerca del sistema de salud y sus pormenores en Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Said indicó que en esta discusión hay que ser realista, porque “aquí necesitamos, por un lado, que a los usuarios se les devuelva el dinero cobrado en exceso, pero eso no sirve de nada si el sistema quiebra. Esa es la gran encrucijada”.

Para el médico internista, lo más importante de la discusión no se encuentra en si las isapres pagan o no, sino en “lo que está en juego son las vidas de las personas”, puesto que puede ocurrir la situación en que se nieguen tratamientos porque “tu isapre ya no funciona, ya no existe”.

Asimismo, cree que el 40% de las personas que están afiliadas a alguna de las aseguradoras son “cautivas, es decir, son personas que no se pueden ir a otro seguro privado porque no los van a recibir y solo podrían irse a Fonasa, por lo que hay que ser realista”.

Fantasilandia

Al ser consultado sobre los proyectos que se han instalado en el Parlamento y que finalmente se han caído, el médico considera que “la polarización que vive el país no ayuda mucho y la fragmentación del poder político tampoco”.

Además, culpa a los miembros de la Cámara de Diputados por liderar microcausas y no pensar más allá, como en el sistema de financiamiento, puesto que este sistema es el paraguas completo que sostendrá el sistema de salud. “Entonces siento que a veces los diputados viven como en un Fantasilandia”, sostuvo.

Para Said, la clave está en legislar por un sistema de salud que conlleve el financiamiento para que sea sostenible, y no enfocarse en las ideas particulares. “Creo que los problemas que está habiendo hoy en el sistema de salud son en parte una manifestación de la crisis que vive nuestro sistema político”, acotó.

Dos polos

Al profundizar sobre la polarización en el Congreso, el médico internista sostuvo que hay dos extremos, ambos utópicos en su opinión: Uno quiere el colapso de las isapres para avanzar en un seguro nacional de Salud, mientras que el otro piensa que las aseguradoras se pueden salvar por sí mismas.

Said indica que ambas opciones son una utopía, puesto que, si cae el sistema privado, también afectará a los pacientes del sector público, ya que nuestro sistema es mixto. Por ejemplo, el 30% de los días de cama en clínicas son pacientes de Fonasa y el 50% de las consultas ambulatorias de las clínicas son pacientes de Fonasa.

En esa línea, aclaró que “si las isapres caen, eso va a arrastrar prestadores, pacientes de Fonasa que también se van a quedar sin atención médica. Por otro lado, el sistema en su forma actual, sin ningún mecanismo de contención de costos”.

Para el experto en Salud Pública, lo planteado en la Comisión de Salud por los expertos, el doctor Emilio Santelices (oposición) y el doctor Cristóbal Cuadrado (oficialismo), era lo más cercano a establecer mecanismos de contención en los costos de las isapres, “porque también las isapres viven en un Fantasilandia”

Lo recomendado por los dos expertos fue:

El pago en 10 años de los excedentes .

. Alzas de un 16% en promedio : en el precio base en régimen normal y otra en régimen especial, y un aumento excepcional de la prima de las Garantías Explícitas en Salud (GES) de entre un 0,1 a 0,2 UF.

: en el precio base en régimen normal y otra en régimen especial, y un aumento excepcional de la prima de las Garantías Explícitas en Salud (GES) de entre un 0,1 a 0,2 UF. El pago de un 7% de las cotizaciones de salud de parte de todos los afiliados.

de parte de todos los afiliados. La disminución de los gastos de administración y ventas de las Isapres de un 10%.

Las críticas de Said no solo van hacia el Parlamento con sus dos polos, sino también hacia el Gobierno, que en su opinión está bastante débil políticamente y que sus grandes promesas en Salud, como la reforma, quedaron cortas y solo se ha esforzado por “apenas aprobar una ley parche”.

“Después del debate que nos hemos pasado dos años, lo que va a salir va a ser apenas un parche al sistema de salud, si es que sale. Eso creo que es bastante preocupante respecto al futuro de nuestro sistema de salud”, manifestó.