Al Pan Pan: Richard Kouyoumdjian aborda la inseguridad y senadora Gatica las elecciones municipales

Esta semana ha estado marcada por el debate en seguridad y, particularmente, por la discusión respecto al uso o no de contingente militar para el resguardo de la seguridad pública. Luego de que el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, le solicitara a la ministra del Interior, Carolina Tohá, presencia militar en su comuna, diferentes opiniones han surgido, tanto a favor como en contra, desde el oficialismo y desde la oposición. Entre esas ideas, ha reflotado el proyecto de que contingente militar proteja infraestructura crítica, pero Richard Kouyoumdjian no coincide.

El experto en defensa y seguridad nacional, en conversación con Mirna Schindler en Al Pan Pan, explicó que dicho proyecto no ataca el problema de seguridad de manera directa. Kouyoumdjian sostuvo que la labor que las FF.AA. deberían apoyar en ir “a buscar y atrapar a los criminales. (Pero) ir a resguardar la infraestructura crítica no es la situación”.

Ahora, para que esto se de así, el experto aclara que se deben dar los espacios constitucionales habilitados, como el estado de emergencia o de excepción y, además, necesitan reglas claras del uso de la fuerza antes de actuar en la seguridad pública. Sin embargo, sobre las RUF “que se tan presentando hoy día son un enredo”.

Kouyoumdjian aclara que no está “proponiendo que (FFAA) entren a hacer trabajo de policías”, sino que podrían “apoyar a las policías en trabajo de ir a capturar e ir a buscar a los delincuentes” y cree que “estamos muy prontos al uso de las FFAA” en materia de seguridad pública.

María José Gatica

Las senadora de Renovación Nacional, en el programa también se refirió al tema de seguridad e incluso valoró la disposición del Primer Mandatario: “Felicito al presidente Gabriel Boric “por “mostrar una apertura para un tema que para su sector político es tan sensible”. Sin embargo, ahondó más en temas ligados a la contigencia electoral.

En esa esfera, la tensión se ha alojado en la comuna de Las Condes luego de que Marcela Cubillos anunciara sorpresivamente su candidatura a la comuna, esto, cuando una personera de su otrora partido, la UDI, está liderando la comuna y pretende ir a la reelección. Gatica evalúa que esta situación responde a “luchas de poder”. En ese sentido, la senadora es crítica, pues alega que “si queremos volver a gobernar, no basta con que tengamos los municipios que hoy día ya son del sector”.

Respecto a cómo Chile Vamos debería enfrentar las elecciones de octubre -de gobernador, cores, concejales y municipales- sostuvo que si su pacto quiere “volver a ser gobierno, tenemos que generar un gran pacto y ojalá negociaciones y conversaciones desde Demócratas y Amarillos hasta Republicano”.

En ese sentido no demostró incomodidad con un pacto amplio: “Soy de la idea de “invitar también a nuestros amigos de Republicano a que se sumen a un proceso de negociación”. Incluso, no demostró resistencia a ir a primarias en algunas elecciones, porque “representamos ideales similares, por no decir que son lo mismo”.

Sobre la principal carta presidencial de la oposición, la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei, advirtió que era importante acalarar “si va a ir a competir por Providencia o va a dar un paso al costado” para disponer de su tiempo en campaña y recorrer Chile. “No es bueno tener que estirar tanto el chicle (…) porque también eso es un síntoma de egoísmo que no le hace bien al sector”, sostuvo la senadora.

Si bien entiende que Matthei es la principal carta del sector, anticipó que habrán primarias y aseguró que “tenemos toda la capacidad de levantar un candidato presidencial desde RN”.