Fiscalía confirma detención de 3 extranjeros por asesinato del teniente Sánchez

Fiscalía confirmó la detención de tres personas a raíz del crimen del teniente de Carabineros, Emmanuel Sánchez, ocurrido la noche de este miércoles en Quinta Normal.

De acuerdo a la Fiscalía ECOH (Equipos de Crimen Organizado y Homicidios), inicialmente fueron cuatro personas las controladas por su eventual participación en el caso. Esta información es la que dijo inicialmente el Presidente Gabriel Boric durante la mañana.

“Equipo ECOH junto con equipo multidisciplinario de Carabineros de Chile lograron la detención de tres personas que serían vinculadas a la muerte del oficial de Carabineros, ocurrida la noche del miércoles en la comuna de Quinta Normal”, señalaron a través de su cuenta de “X”.

Los tres detenidos son de nacionalidad venezolana.

Gobierno condena asesinato

El Gobierno condenó el asesinato del teniente de Carabineros, Emanuel Sánchez, quien en medio de una balacera, fue víctima de delincuentes en Quinta Normal.

El Presidente Gabriel Boric expresó “mis más sentidas condolencias por el vil asesinato del teniente de Carabineros Emanuel Sánchez, quien en medio de una balacera producto de su valentía para defender a ciudadanos que estaban siendo víctimas de delitos, fue víctima de delincuentes en Quinta Normal”.

“Emanuel fue un hombre valiente que no dudó en actuar para proteger a quienes más lo necesitaban”, añadió.

“Tengan claro que tenemos a todas las policías desplegadas para buscar a los responsables de este terrible crimen, lo que ya tiene consecuencias”, precisó.

“En Chile no vamos a permitir la impunidad. A los viles delincuentes que cometan estos delitos los vamos a atrapar, los vamos a juzgar, los vamos a encerrar. Deben saber que no van a quedar impunes, que no vamos a cejar en la lucha contra la delincuencia, que no nos amedrentan ni por un segundo y que son más las fuerzas que nos dan, como Estado, a nuestras policías, al Gobierno, pero a toda la sociedad, para seguir persiguiendo con fuerza la delincuencia que no nos va a ganar esta batalla”, cerró.