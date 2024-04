Abogado Cristián Riego: “El problema en Chile no es la ley antiterrorista, sino la impunidad”

A raíz del asesinato de tres Carabineros en Cañete, el abogado Cristián Riego aseguró que en Chile no es problema que se utilice la ley antiterrorista para juzgar a los responsables de éste y otros actos, sino que en el país existe impunidad.

“Creo que aquí existen enormes dudas de que si esta legislación, cualquier legislación, digamos, es lo que se necesita, o si basta con la legislación común. Lo que pasa que lo que hay aquí en realidad es un problema de impunidad”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Posteriormente reiteró que “lo que hay aquí es un problema de impunidad, que es que la mayoría de los autores de estos delitos, y en este caso concreto el de los tres carabineros, no tienen imputados conocidos, no hay a quien achacarle la responsabilidad y por lo tanto eso tiende a reproducir la sensación de que se pueden cometer estos delitos sin mayor costo”.

“Eso no tiene nada que ver con la ley antiterrorista, porque la ley antiterrorista lo que hace es que agrava algunas penas, define algunos delitos de manera especial. Y efectivamente ha demostrado la ley antiterrorista que es difícil de ser aplicada porque hay muchos casos en los cuales no está demasiado claro cuál es el propósito”, agregó.

“Además hay una contradicción, porque una de las cosas que se viene diciendo por parte de las autoridades es que precisamente estas personas que cometen estos delitos, por ejemplo, en el caso de Héctor Llaitul y la CAM, que en realidad no son organizaciones políticas, sino que son en gran medida organizaciones delincuenciales. Yo no sé si eso es verdad. Pero eso es lo que se está diciendo. Entonces, si eso es así, si en realidad este movimiento mapuche lo que encubre es en realidad un conjunto de bandas delictuales, no pareciera ser que la ley antiterrorista sea lo prioritario, porque cualquier ley antiterrorista va a requerir que tú plantees pruebes y plantees como un elemento fundamental el que se trata de un propósito de tipo político. Y eso, primero, están diciendo que no es así”, explicó.

Según Riego, se dice que las organizaciones mapuche como la CAM no son “un movimiento político, sino que más bien un movimiento criminal. Y en segundo lugar, eso de algún modo siempre va a requerir un estándar elevado de prueba. Y además, ese no es el problema. El problema es la impunidad. El hecho de que una vez personas son capturadas, no haya delitos que atribuirle”.

“Por el contrario. Hay muchos delitos que atribuirle. Los delitos se les atribuyen y son condenadas a penas importantes, a veces de decenas de años. Entonces, la discusión de la ley antiterrorista, sí, puede ser que valga la pena mejorar la ley antiterrorista, pero no veo como una cuestión central, ni como una respuesta a los desafíos que están existiendo”, cerró.