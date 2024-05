Experto en compliance: error en colusión de gases fue no detectar a “psicópatas corporativos”

En el marco de la colusión en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales, el abogado y experto en compliance Rodrigo Reyes serñaló que en este caso en particular, “hay una falla de los headhunters que buscan perfiles ejecutivos altamente competitivos, pero que no ponen atención en los llamados psicópatas corporativos, proclives a estos delitos de cuello y corbata”.

Según la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que abarca desde noviembre de 2019 hasta enero de 2021, las empresas se habrían coludido para mantener cada una su cartera de clientes, suprimiendo así la competencia mutua, en consideración que poseen el 77% del mercado de gases medicinales e industriales.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, dijo que “la gente en general suele buscar su propio beneficio, y si en la propia compañía esto no ha quedado suficientemente claro, probablemente los ejecutivos terminan cometiendo estos actos ilícitos”.

“Aquí, probablemente, no se trata de mejores o peores personas, sino que se trata de entornos de integridad corporativa. Las personas suelen actuar conforme al entorno de la integridad corporativa que irradia toda la compañía. Por eso que, de alguna manera, siempre se ha sostenido que los programas de compliance sirven, no para efectos de evitar cualquier tipo de infracción penal, o cualquier infracción a la libre competencia, sino que sirven para efectos de ir creando entornos de integridad corporativa, entornos de gestión de riesgo. Un control, un ambiente de control. Que la gente sienta que en esta compañía en particular va a ser difícil cometer este acto sin que sea descubierto”, explicó.

Sin embargo, según Reyes, “es difícil lidiar con los sesgos que tienen las personas, los sesgos de comportamiento que pudiéramos tener todos, en determinados entornos competitivos de negocios. Aquí hay un tema también tremendamente relevante. Cuando los headhunters tratan de buscar buenos ejecutivos, para determinados cargos gerenciales, por ejemplo, de una compañía. ¿Qué es lo que buscan? Buscan sujetos probablemente que estén permanentemente buscando nuevos resultados, mejores resultados, con un apetito de riesgo determinado”.

“Probablemente ahí también hay una falla. Hay una falla en estos headhunters para efecto de poder identificar a aquellos sujetos que puedan terminar siendo psicópatas corporativos. Algunos perfiles de ejecutivos son especialmente aptos para la comisión de estos delitos de cuello y corbata”, cerró.