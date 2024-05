Ministra en visita tampoco descarta segunda autopsia en caso de Franco Vargas

Tras concretar su primera ronda de diligencias en la Brigada Motorizada “Huamachuco” de Putre y el centro de instrucción de Pacollo, la ministra en visita Jenny Book designada ayer por la Corte Suprema para investigar la muerte del conscripto Franco Vargas, anunció que no descarta la realización de una segunda autopsia, para esclarecer las circunstancias en que falleció el 27 de abril, tras participar en una marcha de instrucción a 4.200 metros de altura.

“Lo más probable es que sí se vaya a acceder a eso. Lo más probable. La causa de la muerte la tendrá que determinar el informe respectivo, por supuesto”, afirmó.

Book precisó que con todas las pesquisas que realizará “lo que se busca es determinar la causa de muerte, es decir, si fue producto de un delito o fue producto de una causa natural”.

Competencia justicia militar

Sobre la contienda de competencias debido a que junto a la investigación en la justicia militar, existe una paralela iniciada esta semana por el Ministerio Público, la ministra en visita ratificó que “entiendo que de acuerdo al artículo 6° del Código de Justicia Militar, es una causa de la competencia de la justicia militar. Creo que por algo la Corte Suprema me designó a mí en mi calidad de la presidenta de la Corte Marcial. Yo, si bien soy juez civil, pero soy miembro de la Corte Marcial”.

En rigor, la ministra aludió a la normativa que señala que “para efectos de determinar la competencia de los tribunales militares, la calidad de militar debe poseerse al momento de comisión del delito”.

Asimismo, dijo que si el Ministerio Público insiste con su causa, “esto que en materia procesal se llama que se traba la contienda y la Excelentísima Corte Suprema tendrá que decidir si eso ocurre, qué tribunal es competente, o la justicia militar o la justicia civil.

Del mismo modo, aprovechó de enviar un mensaje a los familiares de los soldados, comprometiendo un contacto con ellos, para entregarles la mayor cantidad de información del caso. A la vez, defendió la transparencia de la justicia militar, indicando que “haré todo lo posible para que esto sea transparente. La justicia militar no es que no sea transparente. Lo que pasa es que la justicia militar está con el sistema antiguo, y en el sistema penal antiguo, no tenemos la reforma procesal penal al que estamos sujetos todos los chilenos. Por eso es que el sistema es secreto, no es que sea poco transparente. Pero dentro de ese secreto, es posible informar y ser empático con las familias”.

Marcha en Pacollo

La ministra en visita realizó hoy el recorrido que efectuó Franco Cargas en el centro de instrucción en Pacollo, visitó el puesto de enfermería donde le prestaron los primeros auxilios en el centro de instrucción y practicó careos e interrogatorios a personal militar.

Durante la tarde, tiene prevista una visita al Centro de Salud Familiar de Putre, donde se entrevistará con el director y el equipo médico que atendió al soldado a las 06.52 de la mañana. La diligencia es clave para contrastar la versión que dio el Ejército respecto de que llevó vivo al recluta con la del Cesfam que indicó que el soldado llegó fallecido a ese centro asistencial.

En todo caso, detalló que la fiscal militar a cargo de la investigación dejó bastante avanzado el proceso, constituyéndose el mismo día en el sitio del suceso junto a la Brigada de Homicidios y tomando declaraciones. Sin perjuicio de ello, Book mencionó que tomó nuevas declaraciones al personal de Putre y también lo hará con los conscriptos que están ahora destacados en Arica.

Amputación de una mano

Respecto de la salud de los 2 soldados que permanecen en UCI del Hospital Militar, la ministra en visita confirmó que ambos permanecen sedados y a uno de ellos se le amputó una mano, mientras que el otro sigue en estado grave.

La magistrada confirmó que permanecerá, al menos, hasta el sábado en la región para concretar todas las diligencias que tiene previstas.