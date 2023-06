La molestia trasandina con la empresa TABSA por no aceptar pesos argentinos

Desde hoy, 16 de junio, la empresa naviera ligada a SAAM, del grupo económico Luksic, y que opera el ferry que cruza el estrecho de Magallanes, exigirá el pago del transporte en pesos chilenos, dólares o tarjetas. Lo que ha desatado preocupación entre los habitantes de Tierra del Fuego, políticos y autoridades argentinas, quienes temen que la medida afecte las relaciones bilaterales.

Desde hoy 16 de junio, la empresa Transbordadora Austral Broom S.A. (TABSA), ligada a SAAM, del grupo económico Luksic, y que opera el ferry que cruza el estrecho de Magallanes, dejará de aceptar moneda argentina y solo se podrá pagar con pesos chilenos, dólares y tarjetas. El pasado domingo la noticia fue titular de portada del diario El Clarín. Esto porque la medida no solo afecta a los pasajeros comunes y corrientes, también a las fábricas de electrónica y celulares que se ubican en la Patagonia argentina y que abastecen al mercado nacional trasandino.

El asunto es que, en Argentina los habitantes no tienen acceso a los dólares. La empresa podría tener una cuenta en dólares en un banco argentino, pero el gobierno no les permitiría transferirlos a una cuenta chilena. Los argentinos de Tierra del Fuego deben cruzar el estrecho para continuar ruta. En invierno no es tanta la gente que transita, pero a partir de noviembre son miles de autos y camiones por día. Por ahora lo que está en jaque es la pasado de los camiones argentinos con suministros para las ciudades de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.

La empresa TABSA, originalmente magallánica, acusa que el banco central o les entrega dólares a las empresas argentinas para pagar el flete y que a esta alturas los transportistas le deben más de 2 millones de dólares.

Hay quienes temen que el problema escale y que Argentina pueda poner problemas en cualquier paso, por ejemplo, en Monte Aymond, por el cual pasan los camiones con comida para Punta Arenas. “En cualquier caso, Argentina tampoco permite el cruce del canal Beagle entre Puerto Almanza y Puerto Williams. Esto, a pesar de que desde 1997 allí debería existir un ‘paso habilitado permanentemente’. Argentina teme el crecimiento de Puerto Williams, y ha hecho todo lo posible por ahogarlo. Ahora, a propósito de las exigencias de TABSA, les toca vivir lo que le ocurre todos los días a la gente de Williams. Mi impresión es que los gobiernos no saben qué hacer. En la inacción subyace un enorme espacio para un lío de proporciones”, señala una fuente austral.

El senador argentino, Pablo Daniel Blanco, a través de Twitter señaló que “es preocupante, repudiable e inaceptable actitud comercial de la empresa chilena TABSA que decidió no aceptar más pesos argentinos para cruzar el estrecho de Magallanes con sus barcazas a partir de 16/6”. También agrega en otro tuit: “…Esto no hace más que ratificar que los pesos argentinos cada vez sirven para menos y que prácticamente queda clausurada la conexión terrestre entre la isla de Tierra del Fuego y el continente para los argentinos”. Pide a la Cancillería y al ministerio de economía trasandino que intervenga “para encontrar una solución urgente a este problema que afecta gravemente a todos los fueguinos amenazando con asfixiar comercial, turística y humanitariamente a mi Provincia”, señala el senador.