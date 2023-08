Pepe Auth, Marinovic y Pato Navia: el nuevo trío de la productora de Sin Filtros

Mediapro Max, la compañía del periodista uruguayo Gastón Calcagno (quien produjo la versión chilena de “Caiga Quien Caiga”, CQC), que ya va por la tercera temporada de Sin Filtros, debutó su nuevo producto el domingo: un programa político a cargo de la exconvencional constituyente Bárbara Rebolledo, en el cual además de los panelistas estables estuvo invitado el senador Fidel Espinoza.

El domingo recién pasado subió a Youtube el primer capítulo de la nueva apuesta televisiva de Mediapro Max, la misma productora de Sin Filtros (que se transmite por el canal Vive, de VTR, y por YouTube), que ya por su tercera temporada, con la conducción del periodista Gonzalo Feito, aunque la primera temporada estuvo a cargo de Iván Guerrero. Ambos fueron noteros de la versión chilena de Caiga Quien Caiga (CQC) y no es casualidad que fueran convocados para ese proyecto, dado que el productor del show televisivo, que se emite de lunes a viernes, es el periodista uruguayo Gastón Calcagno Isoco, quien a su vez fue quien produjo CQC, por medio de la compañía Scylla TV.

Motivado por el éxito de Sin Filtros, que se expresa en una gran cantidad de visualizaciones en Youtube (cerca de 200 mil por cada capítulo, a lo que hay que sumar las que obtiene en otras redes sociales) y por ende en una cantidad importante de avisadores, Calcagno decidió salir a competir de frente con el decano de la política chilena del domingo en la noche: Tolerancia Cero (CHV), aunque una hora más temprano, pues se exhibe a partir de las 21.30 y poniendo además el acento en la interacción por medio de redes sociales.

Para ello, fue convocada como conductora la periodista y exconvencional constituyente (independiente por Evópoli) Bárbara Rebolledo, la cual dirige un grupo de cuatro panelistas: el exdiputado Pepe Auth (ex PPD), la exconvencional Teresa Marinovic, el analista político Patricio Navia y la abogada ecuatoriana Cristina Villagomez, que es frecuentemente invitada a Sin Filtros TV.

Además, el primer episodio tuvo como invitados a varias personas por medio de zoom, pero en forma presencial estuvieron otros dos panelistas frecuentes de Sin Filtros: el arquitecto Iván Poduje y el senador de Los Lagos Fidel Espinoza (PS), quien entre otras cosas adelantó que se había dictado una orden de detención en contra del presidente de la Fundación Kimun (la misma donde se desempeñaba Diego Ancalao, actualmente en prisión preventiva en Puerto Montt). Interrogado por Rebolledo acerca del tweet en el cual calificó a Giorgio Jackson como “el líder de la banda” dijo que “no me arrepiento ni por un minuto. Yo creo que es el líder de la banda, pero me refería a la banda esta que operó en Democracia Viva“, desmarcando la frase del contexto del robo de los computadores y la caja fuerte en el Ministerio de Desarrollo Social.

El primer capítulo, por cierto, dejó más que satisfecha a la productora, pues a la fecha ya tiene 170 mil visualizaciones.