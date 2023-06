Todos indignados con Revolución Democrática

Problemas de plata golpean al Gobierno y al corazón de su relato. El evento de esta semana es el caso de Democracia Viva y cómo militantes de Revolución Democrática (RD) participaron en el traspaso de millones de pesos del Serviu a dicha fundación de manera directa.

Varios gobiernos han tenido su “caso”. El del Presidente Ricardo Lagos fue el caso MOP-Gate, que algunos temieron podría haber adelantado el término del primer Gobierno socialista luego de Salvador Allende. Michelle Bachelet tuvo el caso Caval, que logró congelar el normal desarrollo de su administración al año de iniciado su mandato. Democracia Viva está recién empezando y las investigaciones tanto de prensa como tribunales irán esclareciendo si esto es un caso puntual o es algo sistémico, con consecuencias políticas terminales para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

En esta edición de +Política veremos cómo el episodio Democracia Viva afectó la cercanía de RD con grupos que eran muy importantes para esta colectividad: los intelectuales, académicos y la sociedad civil.

Estos grupos fueron clave para RD en sus inicios, porque los cautivó esa idea de un proyecto político renovador, distante de la antigua forma de hacer política desde el retorno de la democracia. Para esta edición, conversamos con algunos de ellos y ninguno quiso salir públicamente a comentar lo ocurrido. “En resumen: muy mal”, fue el mensaje enviado por uno de ellos.

También revisamos cómo el Presidente Gabriel Boric terminó dejando el delicado tema mapuche principalmente en manos del senador Francisco Huenchumilla y el exministro Alfredo Moreno, dos nombres emblemáticos de los tan denostados 30 años.

Además, la Democracia Cristiana hace movimientos para mostrar que sigue viva e influyendo, al menos en el Parlamento. La acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, es la manera que democratacristianos encontraron para garantizar su llegada a la testera de la Cámara Baja, en medio de la oposición del Partido Comunista.

Te cuento además sobre el comienzo del lobby de la industria pesquera para entrar en las negociaciones de la nueva Ley de Pesca, las dificultades de la derecha para llevar su candidato al Tribunal Constitucional y la tranquila espera en que está La Moneda para lograr que Jessica González sea la nueva ministra de la Corte Suprema.

En los pasillos de la política y a raíz de Democracia Viva, muchos recuerdan las importantes 43 medidas para la modernización del Estado que impulsó Pablo Longueira en medio del Caso MOP-Gate, mientras que en el Consejo Constitucional llama la atención el muro comunicacional que rodea al consejero Luis Silva del Partido Republicano.

Y el bonus track: Tres Preguntas a Sebastián Edwards y el ocaso del neoliberalismo en Chile.

1

LA INDIGNACIÓN CON REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA



La indignación de intelectuales, académicos y sociedad civil con Revolución Democrática (RD).Qué pasó. El miércoles feriado, al mediodía, el presidente de RD, el senador Juan Ignacio Latorre, subió a las dependencias de Presidencia en La Moneda para tener una conversación franca con Miguel Crispi, el jefe de asesores del Segundo Piso. Latorre estaba preocupado por la situación del partido. Era el momento de definir la vocería de Revolución Democrática, luego que el día anterior explotara el caso de Democracia Viva.

La idea era preparar cuidadosamente cuál iba a ser la posición oficial que tendría RD en el episodio de la diputada Catalina Pérez y la asignación directa por parte del Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Carlos Contreras, de casi $500 millones a la Fundación Democracia Viva, vinculada a la pareja de la diputada Pérez, Daniel Andrade, expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) entre 2016-2017.

No hubo dudas, había que enfocarse en Contreras y Andrade, colocarlos como los grandes responsables y únicos involucrados directos en el episodio Democracia Viva. La diputada Pérez debía quedar aislada del conflicto, era importante salvarla del peor escándalo que ha involucrado a RD como colectividad.

El tema no es menor para el jefe del Segundo Piso. Crispi participó directamente en la designación del ahora exseremi Carlos Contreras, cuando ocupó la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) entre marzo y septiembre del 2022. “Los seremis de las regiones los nombran los diputados y senadores, es evidente que el nombramiento del seremi de Vivienda estuvo entre los que realizó Miguel Crispi”, dice un ex RD de la zona.

Cuando comenzó el año 2023, existía consenso en que no iba a ser fácil este año para RD, pero ni el peor enemigo podría haber imaginado las dimensiones de este annus horribilis (año terrible) para el partido. Es que el escándalo no solo pone en cuestión a la colectividad sino que también deja en jaque a La Moneda: Revolución Democrática es uno de los partidos fundadores del Frente Amplio y corazón de la coalición gobernante.

Tras la salida sin pena ni gloria de Giorgio Jackson del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la preocupación en el Gobierno era que RD protagonizara una serie de gafes, errores no forzados que profundizaran la idea de un partido inmaduro, que no tenía pudor en mostrar situaciones carnavalescas, poco dignas del habitual quehacer político. Al interior de la colectividad no les importaban mucho estas aprensiones, porque “era la nueva forma de hacer política”.

El fundador del partido y ministro Giorgio Jackson encabezó la lista de gafes, errores o equivocaciones cuando apareció premunido de un gorro de lana naranja y atrás un calendario del programa “Gas para Chile”, en el que se le veía sosteniendo el característico cilindro de gas fucsia. Con ese escenario, y en una comunicación en vivo a través de la plataforma Twitch, fue que Jackson –a principios de agosto de 2022– dijo: “Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del Gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió”.

Los eventos ocurrieron uno tras otro el 2023: la diputada Maite Orsini y su llamada telefónica para interceder ante Carabineros por un amigo futbolista, la filtración de la contratación del hermano de la pareja de Giorgio Jackson en el Ministerio de Obras Públicas, entre otros.

Lo más paradójico es que son las mismas redes sociales que dominaron, y que catapultaron a este partido, las que ahora se han ido en su contra. Arden las redes con las fotos de Jackson y su nueva pareja Camila Gutiérrez, los videos de su hermano que tuvo un breve paso por Obras Públicas o las esplendorosas fotos de veraneo de la misma diputada Orisni o del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, durante el verano.

El caso de Democracia Viva es una estocada al corazón de Revolución Democrática y sus fundadores, en momentos en que el partido no vive su mejor etapa y está ad portas de que su ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, sea acusado constitucionalmente en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Algo que aún no dimensionan los involucrados es el costo que producirá este caso para la cercanía de RD con el mundo académico, intelectual e importantes miembros de la sociedad civil. Estos ambientes, aunque son muy restringidos y de élite, se habían transformado en un importante apoyo para esta nueva generación política. Esa relación queda muy dañada con el episodio Democracia Viva.

La lista de fundaciones que ahora son vistas con sospecha es larga. Además de Procultura, están: Asociación Campamento de Ideas, Fundación Urbanismo Social, Fundación TomArte y Movimiento Fibra. Para estas organizaciones será un tremendo daño aparecer vinculadas a un caso de irregularidades a la hora de salir a buscar recursos y solicitar apoyo.

El caso Democracia Viva afecta el prestigio de RD, echa por tierra esa “superioridad moral” que supuestamente los distinguía, a la vez que daña la seriedad y buenas intenciones que les habían acercado a académicos, intelectuales y a la sociedad civil, que por tantos años estuvieron renuentes a involucrarse en política y habían apostado por las nuevas generaciones.

Un militante de Revolución Democrática es lapidario: “Es un desastre, ciertamente, y el escándalo va a seguir y seguir por semanas, semanas y meses. Esto recién empieza”.

2

LA APUESTA DE BORIC AL PROBLEMA DE LA ARAUCANÍA



Francisco Huenchumilla y Alfredo Moreno quedan a cargo de la restitución de tierras en La Araucanía.Al revisar la prensa del día siguiente al lanzamiento de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, llama la atención una foto en el escenario en que aparecen posando solos el senador democratacristiano y el exministro de Piñera. Son, sin duda, los protagonistas de esta historia, pese a que la comisión está compuesta por 8 integrantes. Es una apuesta algo arriesgada del Presidente Gabriel Boric para comenzar a destrabar el problema de La Araucanía.La razón de este protagonismo compartido entre Huenchumilla y Moreno es que ellos serán los reales responsables de que esta comisión llegue a puerto. En un principio está claro que a Moreno le tocará convencer a la derecha y al sector empresarial, mientras la labor de Huenchumilla estará entre los pueblos indígenas y el oficialismo.

Ambos conocen muy bien el territorio y a los involucrados. Moreno se sumergió en el tema cuando, siendo ministro de Desarrollo Social en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, estuvo a punto de realizar una gran consulta en la región para cambiar la Ley Indígena. El boicoteo de grupos violentos y, finalmente, el asesinato de Camilo Catrillanca en noviembre del 2018, sepultaron cualquier posibilidad de diálogo.

Huenchumilla es un histórico exdiputado y actual senador por la Región de La Araucanía, fue parte de la “Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato” creada por el Presidente Ricardo Lagos, también fue intendente en la región (2014-2015), período en el que presentó un polémico documento pro causa indígena, titulado “Propuesta al Gobierno respecto de la situación de la Región de La Araucanía”, con el objetivo de solucionar el conflicto.

Algunas críticas. El único error para los representantes del pueblo mapuche fue que el Mandatario no mencionara las palabras “tierras ancestrales” en su discurso. En el Gobierno intentaron bajarle la relevancia a este aspecto, recordándoles a los más duros que el Jefe de Estado había mencionado “tierras ancestrales” en su Cuenta Pública.

En La Moneda explicaron que la ausencia de esta definición era porque, a diferencia de la Cuenta Pública del 1 de junio, el miércoles no todo el público asistente era oficialista, y el tema de las “tierras ancestrales” es complejo para sectores de la derecha y agrícolas de la zona.

Un guiño a los duros. Al evento asistieron representantes más radicalizados de la causa indígena, como los exconstituyentes Rosa Catrileo y Adolfo Millabur –también exalcalde de Tirúa–, ambos importantes impulsores de la nación “plurinacional” que intentó instaurar la propuesta de Carta Magna de la primera Convención Constitucional posestallido social.

Cuando uno pregunta respecto a qué diferencia hay entre este acuerdo y tantos otros firmados tras el retorno a la democracia, tanto representantes del Gobierno como de los pueblos originarios responden que “esta es la primera vez que nos sentamos a hablar de la restitución de tierras”.

“Este evento demostró que desde la extrema derecha (Partido Republicano) hasta la extrema izquierda (Partido Comunista) son conscientes de que hay que resolver el tema de las tierras”, señala un actor clave del Gobierno en el tema mapuche.

3

SALVAR AL MINISTRO ÁVILA Y LA ÚLTIMA BATALLA DE LA DC



“Eso, para que veas, pasamos de ocho diputados a cinco y todavía somos relevantes”, dice un operador de la Democracia Cristiana (DC), mientras camina por los pasillos del Congreso Nacional en Valparaíso.La llegada de la DC a la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados se ha trasformado en una batalla clave para mostrar que dicha colectividad sigue siendo relevante en el Parlamento, y el encargado de lograr éxito en esta operación es el jefe de la bancada, Eric Aedo.

El jueves en la noche, el diputado Aedo –antes de entrar a una actividad del diario El Sur– me señaló: “No desechamos la posibilidad de apoyar la acusación. En otras oportunidades hemos sido contrarios a esta posibilidad, pero en este caso, estamos estudiándola con acuciosidad y no la hemos descartado”.

La drástica reducción de la bancada ha hecho que su peso político disminuya considerablemente y, en el actual escenario, acceder a la testera es visto como una buena manera de volver a entronizarse en el poder. Esto, aunque tengan una reducida bancada de diputados.

El elemento que juega en contra es que el Partido Comunista vete la posibilidad de que suba la DC a la testera. En ese partido responsabilizan a la DC de que Karol Cariola (PC) no pudiera ser presidenta de la mesa y que terminara Vlado Mirosevic ocupando ese puesto.

El rol del PC. Según personas cercanas a las negociaciones, el Partido Comunista estaría dispuesto a permitir la llegada de un DC a la mesa, siempre y cuando no sea Eric Aedo el nombre.

Un miembro de Evópoli confirma estos trascendidos: “La acusación constitucional contra el ministro de Educación Marco Antonio Ávila va a depender de la DC”.

En Evópoli no les gusta la presentación de la acusación, principalmente porque se concentra en temas valóricos y los puntos que hablan de mala gestión no se sustentan. “A los ministros no se les puede acusar por notable abandono de deberes”, dicen en dicho partido.

En la derecha hay varias voces que manifiestan su disconformidad con los argumentos presentados en el texto de la acusación de 156 páginas, pero les preocupa aparecer desordenados en momentos de debilidad en el oficialismo con la crisis de Revolución Democrática.

En la derecha preocupa repetir la mala actuación que tuvo RN en la interpelación a la ministra del Interior, Carolina Tohá, por parte del diputado de dicho partido, Andrés Longton.

En el Ministerio de Educación existe realismo respecto a que el ministro no cuenta con aliados en la derecha dispuestos a descolgarse de la acusación, pero advierten que tienen una sólida defensa destinada a demostrar que el ministro Ávila logró volver a poner en pie al sistema educacional después de la pandemia y en medio de restricciones presupuestarias.

La gran movida del equipo del titular de Educación fue nombrar al abogado Francisco Cox como encargado de su defensa en la Cámara Baja. El movimiento no es menor, tomando en cuenta que Cox fue el abogado que defendió a la ministra del ramo en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, Marcela Cubillos.

Cox es un importante abogado en el tema de los derechos humanos, que logró relevancia internacional por su participación en la investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en México. También participó en un informe encargado por Naciones Unidas para evaluar la situación de los DD.HH. en Venezuela y, actualmente, representa en el tribunal de La Haya a víctimas de la guerrilla en Uganda.

4

TRES PREGUNTAS AL ECONOMISTA SEBASTIÁN EDWARDS



“Sergio de Castro fue el arquitecto y el líder de las reformas que transformaron a Chile”.

El economista y profesor de la UCLA, Sebastián Edwards, presentó la semana pasada en Chile su libro The Chile Project: The story of the Chicago Boys and the downfall of the neoliberalism. Aquí explica, en tres preguntas por WhatsApp, qué es neoliberalismo y cuál fue el “Chicago Boy” más emblemático de este grupo de economistas.

-¿Es neoliberalismo lo que se implementó en Chile desde mediados de los años 80?

-Vamos a empezar definiendo qué se entiende por “neoliberalismo”: es un sistema económico que utiliza los mecanismos del mercado para abordar y solucionar casi todos problemas y desafíos que enfrenta una sociedad, incluyendo los desafíos de carácter social. El Estado solo participa en aquellas labores en las que el sector privado, ampliamente definido, no puede ofrecer o generar soluciones eficientes.

Como se ve, esta definición es muy precisa, y no tiene el tono peyorativo que es común en cierta prensa y entre ciertos analistas menores.

En base a esa definición, Chile adopta un sistema “neoliberal” a partir de 1979, con las “siete modernizaciones” de Pinochet. En ese discurso se anuncia que el ámbito del mercado se ampliará a áreas como las pensiones, la salud y la educación. En esa fecha también se va concretando la nueva Constitución.

Ojo: en lo anterior no hay un juicio de valor. Es una apreciación factual, sobre algo que sucedió y sobre las características del modelo que operó en Chile.

-¿Cuál fue el rol de Milton Friedman en la puesta en marcha del modelo? ¿Tuvo influencia directa sobre los Chicago Boys?

-Milton Friedman era, a mediados de los 1970, uno de los economistas más importantes e influyentes del mundo. Tanto es así que ganó el Premio Nobel en 1976. Además, era uno de los mayores defensores del sistema de mercado. En ese sentido, tuvo una influencia general y doctrinaria sobre los Chicago Boys locales. Pero, en 1975, Friedman prácticamente no tenía relaciones personales con los chilenos. Solo conocía bien a Rolf Lüders.

En 1975, cuando Friedman visita Chile por la primera vez, y se reúne con Pinochet, Chile tenía una inflación persistente y rebelde del 400%. Esta inflación era generada por un enorme déficit fiscal, el que, a su vez, respondía a las pérdidas de una serie de empresas públicas que la mayoría de los militares no querían privatizar. Los Chicago Boys estaban conscientes de este tema, pero Pinochet aún no les daba mucha “bola”.

Friedman le dice a Pinochet que la única manera de abatir esa horrible inflación es eliminando de golpe el déficit y las pérdidas de las empresas. En cierto modo, Friedman juega el rol de “arbitro adjudicador”, y apoya a sus exalumnos. Aun cuando todavía no había ganado el Premio Nobel –eso sucedería un año más tarde–, impresiona mucho a Pinochet, quien decide inclinarse por los Chicago Boys. Tres semanas después de reunirse con Friedman, anuncia el “tratamiento de shock” y nombra a Sergio de Castro como ministro de Economía.

-¿Cuál es el Chicago Boy chileno más relevante y por qué?

-Sin ninguna duda, Sergio de Castro. Fue el arquitecto y el líder de las reformas que transformaron a Chile. Ahora, si uno escarba y usa el término “Chicago Boys” en forma general y no estrecho, debemos considerar a quienes, en el libro, yo llamo “miembros honorarios” de la cofradía. Sin duda que ahí juega un rol muy importante José Piñera, quien le disputa la primacía a De Castro.

5

RINCÓN DEL LOBBY

– Cada vez parece que tiene menos agua la piscina de la reforma tributaria. Por esto, el gran lobby es el que está desplegando el ministro de Hacienda, Mario Marcel, después de que los dirigentes empresariales –encabezados por el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes– señalaran que no estaban de acuerdo con aumentar la recaudación con alzas tributarias.

Simultáneamente, el ministro Marcel está acercándose a los senadores y senadoras que no vieron con simpatía que él se juntara primero con dirigentes del empresariado, en vez de ellos, que son quienes en definitiva van a tener a cargo la tramitación de la tributaria.

– En el Gobierno advierten que uno de los lobbies más feroces que se vislumbran en estos días es el relacionado con la reforma a la Ley de Pesca –más conocida como derogación de la Ley Longueira–, después que el Presidente Gabriel Boric anunciara, en la Cuenta Pública, su tramitación para el segundo semestre de este año. El subsecretario de Pesca, Julio Salas Gutiérrez, estaría a cargo de la elaboración del texto que deberá presentar el ministro de Economía, Nicolás Grau, en la segunda mitad de 2023.

– Descompuesto terminó el senador Rodrigo Galilea (RN) el martes pasado, luego que el candidato de su sector al Tribunal Constitucional (TC), propuesto por la Cámara de Diputadas y Diputados, no lograra los votos necesarios en el Senado para su ratificación. La idea era conseguir el apoyo para que el jurista de Valparaíso y actual ministro suplente del TC, Manuel Antonio Núñez, empezara a ejercer como ministro estable del tribunal, pero los votos del senador Kenneth Pugh y la senadora Carmen Gloria Aravena sepultaron la posibilidad. Hubo un momento en que incluso faltó quórum para realizar la votación, cuentan asombrados en el Gobierno.

– El Ministerio de Justicia detuvo las conversaciones para la confirmación de Jessica González como nueva ministra de la Corte Suprema. Esperan retomar el tema al regreso de la semana distrital -el decreto de nombramiento dura 30 días- y están optimistas de que la ministra logre entrar al máximo tribunal del país, después de al menos tres intentos fallidos en el pasado.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

– El comentario obligado entre parlamentarios y políticos esta semana es cómo el caso de Democracia Viva logró sepultar el cuestionado episodio del diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, que filtró a la prensa una grabación de la reunión con el Presidente Gabriel Boric en Cerro Castillo.

– Sorpresa hubo en los pasillos del Congreso en Valparaíso cuando se vio al cuñado del ministro Giorgio Jackson, el periodista Vicente Gutiérrez Berner, reunido con la diputada Maite Orsini en la cafetería de la Cámara.

Vicente Gutiérrez generó polémica en marzo por trabajar en el ministerio de Obras Públicas y ganar –según algunos medios de prensa– un sueldo bruto de $2.183.908.

La razón de su aparición en dicha cafetería es que ahora trabaja en el gabinete de la diputada Orsini y recibe honorarios por $300.000, según el portal de la parlamentaria. Gutiérrez había ya trabajado anteriormente como asesor de Orsini y de otras diputadas de Revolución Democrática.

– Las salidas de libreto que ha tenido el consejero constitucional del Partido Republicano, Luis Silva, han hecho aumentar los cuidados para evitar que cometa errores comunicacionales. Para eso, ahora cuenta con Enrique Barrera, un asesor comunicacional encargado de gestionar todas las solicitudes de prensa.

En el Consejo Constitucional es comentario de pasillo que tal vez son esas salidas de libreto las que explican que la colectividad no propusiera a Silva como presidente de la institución, a pesar de contar con un doctorado en Derecho y ser profesor de Derecho Constitucional.

– El fantasma de Longueira. En sectores de la derecha se ha recordado durante estos días, a raíz del escándalo de Democracia Viva, el importante papel que tuvo el otrora senador Pablo Longueira en la resolución del caso MOP-Gate que desestabilizó el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos Escobar.

Es aquella oportunidad se habló del Acuerdo Lagos-Longueira para implementar 43 medidas destinadas a la modernización del Estado y terminar, entre otras cosas, con el pago de sobresueldos a los ministros de Estado en sobres con billetes. En el Parlamento, muchos piensan que es el momento de que todo el espectro político se junte a realizar un nuevo acuerdo de reforma al Estado que evite situaciones como Democracia Viva.

7

AGENDA DE LA SEMANA

La próxima semana es distrital y los parlamentarios visitarán sus respectivas zonas. En el Gobierno está previsto que en este contexto el caso de la fundación Democracia Viva, que involucra a la diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática, se traslade a Antofagasta, donde el fiscal Cristián Aguilar iniciará las investigaciones que involucran a Pérez; al exseremi de Vivienda y Urbanismo, Carlos Contreras; y a la pareja de la parlamentaria, Daniel Andrade Schwarze. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, viajará a entregar los antecedentes al fiscal Aguilar.

El Ministerio de Salud espera retomar esta semana las conversaciones con los diferentes actores vinculados al tema de las isapres, para avanzar en la tramitación de la ley corta. En el Gobierno ha llamado la atención el desinterés de las Isapres por proponer soluciones a la compleja situación que enfrenta el sector.

El ministro de Justicia está afinando estas semanas el Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura, reuniéndose con distintas agrupaciones de Derechos Humanos, para luego presentarle la propuesta al Presidente Gabriel Boric.

8

