Un misil a la línea de flotación del Gobierno

¡Buenas y bienvenido sea el fin de semana! Sábado de relajo después de una intensa semana en que ardió la escena política.

El tema de Revolución Democrática y sus fundaciones terminó por apoderarse de la agenda del Gobierno y algunos dicen que lo “paralizó” ante las noticias diarias de nuevos casos, nuevas fundaciones y nombres de responsables que saldrían del Ejecutivo. Un ministro me contó que el Presidente Gabriel Boric “estaba genuinamente indignado”.

Mientras tanto, la derecha parece una taza de leche, con un Consejo Constitucional que no da noticias y que solo fortalece a un Partido Republicano que quiere demostrar que es bueno en gestión y que puede llegar a acuerdos. “Es evidente que los republicanos no fueron la Lista del Pueblo”, me dijo un exministro de Piñera.

La preocupación es qué va a pasar en la derecha para el plebiscito de salida, cómo enfrentarán las elecciones municipales y, en el caso de que José Antonio Kast llegue a La Moneda, cómo los republicanos lograrán gobernar con la calle en paz. Las movilizaciones del 2011 y el estallido social de 2019 están muy presentes en los escenarios que planifican en el Partido Republicano.

Y el funcionario de la semana fue el contralor Jorge Bermúdez, quien –a la salida de una presentación rutinaria ante la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos del Consejo Constitucional– sorprendió a todos, transformándose en protagonista frente al caso de las fundaciones. A fines de año termina su período, me explicaron algunas personas.

Como un bonus track tenemos tres preguntas al director de la misión en Chile del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, el chileno Alfredo Zamudio, que aborda el tema del conflicto mapuche y la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

También veremos cómo está desatado el lobby de empresas vinculadas al hidrógeno verde, la cuenta regresiva para sumar a una nueva ministra a la Corte Suprema, y descubrimos que el tema de la transferencia directa a las fundaciones comenzó en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, durante la gestión del entonces ministro de Vivienda, Felipe Ward.

1

UN MISIL A LA LÍNEA DE FLOTACIÓN DE UN PROYECTO POLÍTICO

Esta fue una muy mala semana para el Gobierno, mucho peor que las que siguieron a la derrota del Apruebo, a la elección del Consejo Constitucional e incluso a la de los indultos. A principios de semana, algunos en La Moneda me reconocieron que el caso de las fundaciones era un misil a la línea de flotación del Gobierno. Aquí explicamos algunas de las razones.

Hablé con varias autoridades y el caso de Revolución Democrática (RD) era el principal tema de conversación. El oficialismo estuvo paralizado por la crisis gatillada por las fundaciones de RD. En La Moneda el ambiente se cortaba con cuchillo. Un importante ministro me dijo: “El Presidente está genuinamente indignado y considera inadmisible lo que pasó”.

Es que “esquilmar a los más pobres no se perdona”, señalan en el Gobierno. Consideran que quedó instalado que RD armó fundaciones que, “con la chapa de ayudar a sectores de menos recursos”, eran utilizadas para recaudar dineros políticos y financiar campañas.

El golpe es duro porque afecta a Revolución Democrática, el hermano mayor de una familia que también integran Convergencia Social y Comunes. Los tres partidos conforman el Frente Amplio (FA), de donde salió la candidatura de Gabriel Boric y la inspiración de ser “el primer Gobierno identitario de Chile” (feminista, ecologista, reformista). El golpe a RD también es uno al programa del FA y a las propuestas que defendió Apruebo Dignidad (FA + PC), afirman sus socios en el Ejecutivo.

Demasiadas declaraciones hicieron tanto el Gobierno como el oficialismo, pero, en ese mar de palabras de indignación y denuncias, destacó lo que dijo el miércoles el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona: “No puede ser que exista la casualidad de que quien asigna un recurso es de un partido, quien reciba sea del mismo partido y quien intermedia sea del mismo partido, eso lleva a la conclusión de que hay algo convenido, no para proteger la tarea del Gobierno, pública, social, sino para beneficiar a un sector”. El PC está indignado.

La pregunta, al finalizar la semana, era quién podría ser el siguiente en abandonar el Gobierno y todos los caminos llevan a Giorgio Jackson, que tiene oficina en el centro de La Moneda, donde también está el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi. Es que todos reconocen al ministro Jackson como el padre político de la diputada Pérez y su lote.

Jackson lideró en 2018 la campaña de Catalina Pérez para la presidencia de Revolución Democrática, distanciándose de sus compañeros de ruta Miguel Crispi y Sebastián Depolo, que postulaban a Javiera Parada, fundadora de la colectividad. Parada tuvo que abandonar la competencia y la elección la ganó Pérez. La movida fue interpretada como la manera que tuvo Jackson para demostrar que controlaba RD.

Pero aquí no se salva nadie. Preocupa que el caso termine manchando al Presidente Boric. Hay voces que señalan que fue un error que el Mandatario anunciara públicamente la salida de los titulares de las subsecretarías de Salud y de Vivienda, y que saliera a defender a posibles involucrados en el Maule. “Tú no mandas al comandante en Jefe a la trinchera”, explica un exministro.

Recién el jueves comenzó a calmarse un poco el ambiente y escuché voces críticas respecto a la manera en que se estaba llevando la crisis. Consideraban que La Moneda estaba sobrerreaccionando y que había que salir a responder.

Un importante miembro del gabinete me dijo: “La derecha también puede salir muy dañada si indagamos en sus fundaciones, donde puede haber lavado de activos, evasión de impuestos, entre otras cosas”. Entre las organizaciones mencionadas que podrían investigarse, se cuentan la Fundación Jaime Guzmán, Fundación Fibra, Instituto Libertad y Desarrollo y el Centro de Estudios Públicos, entre otros. En el Gobierno están trabajando para que la próxima semana sea diferente.

2

REPUBLICANOS TRANQUILOS Y CONTENTOS

José Antonio Kast y el Partido Republicano están contentos, porque su plan está marchando según lo planificado. Hay satisfacción, pues el Consejo Constitucional se está desarrollando de acuerdo a lo previsto, sin mayores dificultades ni griteríos. En Chile Vamos, en tanto, no esconden su admiración por tanto orden. “Es evidente que los republicanos no fueron la Lista del Pueblo”, me dijo un exministro de Piñera que pensó que iba a ser más conflictivo el aterrizaje del partido de Kast en el edificio del ex Congreso.

En RN, un expresidente de la colectividad me sorprendió con el análisis de que incluso si en el plebiscito de diciembre se impone el Rechazo, los republicanos podrían salir airosos del proceso constitucional. Esto, porque mostrarían haber sabido conducir sin mayor sobresalto un proceso que es recordado por todos los chilenos como una mala experiencia, señaló, refiriéndose a la Convención del 2022.

“En un contexto de caos en el oficialismo y Chile Vamos, la gente va a valorar mucho a quien demuestre gobernabilidad”. Obviamente que el escenario perfecto sería terminar con una propuesta de Constitución minimalista, que no produjo conflicto, y que sea aprobada mayoritariamente en el plebiscito de diciembre. Ese sería el escenario ideal para proseguir con la candidatura presidencial de José Antonio Kast.

Pero en la UDI me dijeron que estaban preocupados, porque ven poca intención de diálogo de parte de los republicanos. Creen, incluso, que Kast tiene más comunicación con La Moneda y el Presidente Boric que con sus compañeros de la derecha, prueba de ello –me señalan– sería la visita de la presidenta del Consejo, Beatriz Hevia, a La Moneda y su reunión con el Mandatario. En el gremialismo consideran que se necesita un diálogo más fluido y recuerdan que el 90% de los republicanos proviene de la UDI.

Llama la atención la ausencia de J. A. Kast, que optó por desaparecer y dejarle el protagonismo al timonel del partido, Arturo Squella, y a la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia. El consejero Luis Silva –primera mayoría nacional– no existe en este mapa. La persona donde todos coinciden que está pensando el partido es Cristián Valenzuela, el principal asesor de Kast.

Cómo enfrentará la derecha el plebiscito de salida. En este contexto, muchos recuerdan el plebiscito de entrada para la Convención Constitucional en que la derecha fue dividida y varios dijeron “Apruebo” a una nueva Constitución (Pablo Longueira, Joaquín Lavín, Mario Desbordes e Ignacio Briones, entre otros). Es una incógnita cómo enfrentará la oposición el referendo de diciembre.

Y la última gran batalla será la de las elecciones municipales de octubre del próximo año. En RN creen que se terminará con un pacto por omisión, donde no se firme ningún acuerdo electoral pero exista un acuerdo tácito de no agresión, que privilegie a los mejores candidatos. En la UDI ven este escenario como nefasto, aunque su precandidata presidencial, Evelyn Matthei, dijo que “debemos estar preparados para competir con Republicanos”.

La derecha no tiene control de la calle. Ese es el principal temor en el caso de que Kast llegue a La Moneda. En el primer Gobierno de Piñera, los estudiantes no dieron tregua el 2011; y luego, en su segundo mandato, el estallido social puso al país al borde de una crisis institucional y liquidó cualquier plan. No es menor este tema para las cabezas del Partido Republicano que miran como posible un José Antonio Kast Presidente.

3

NOTICIOSA DESPEDIDA DEL CONTRALOR

Puro humo. Así consideraron en el Gobierno la inesperada intervención del contralor Jorge Bermúdez el jueves, a la salida de una presentación que realizó ante la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos del Consejo Constitucional.

“Hay un cuestionamiento a las transferencias que se están haciendo a las fundaciones y corporaciones privadas por parte de algunos órganos públicos y nosotros, como Contraloría, hemos tomado la decisión de suspender la tramitación de aquellas que pasan por la Contraloría mientras no podamos tener más antecedentes respecto a lo que está ocurriendo con esos recursos”, señaló Bermúdez.

Esa declaración encendió las alarmas de la sociedad civil –que es muy crítica de lo sucedido con RD–, por la posibilidad de que estuviera en peligro el financiamiento de instituciones como el Hogar de Cristo, creado en 1944, o la Fundación para la Superación de la Pobreza, que tiene más de 40 años de trayectoria. Me señalaron que no existe tal riesgo, porque ese tipo de instituciones son glosa presupuestaria, están incluidas en el Presupuesto de la Nación.

Especialistas me explicaron que el anuncio del contralor no implicará la paralización del financiamiento de fundaciones de menor tamaño, porque “lo primero que va a hacer Bermúdez es tomarse todos los días que tiene por reglamento para tomar razón de los contratos de las fundaciones” (tiene 15 días, prorrogables a 30 días). Esto le permitiría tener una fotografía del escenario sin suspender nada.

Otras voces fueron más agudas y me dijeron que había que tener en cuenta que el contralor Bermúdez va de salida y que, con este anuncio, podría estar generando un evento en sus últimos seis meses.

Un elemento que me llamó la atención fue que la revisión que anunció Jorge Bermúdez no habría afectado o involucrado a la Fundación Democracia Viva, ya que la partida de cerca de $ 500 millones que solicitaron fue entregada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en tres partes, justamente para evitar que pasara por Contraloría.

Gente que conoce el Estado apunta que esta manera de dividir en partes el financiamiento era una señal evidente de que había algo raro en el proceso. “Estos jóvenes son amateur hasta para robar”, se reía un socialista.

Pese a esta calificación de “poco trascendentes” que hicieron algunos sobre las palabras del contralor, hay otros que no ocultan la preocupación de que Bermúdez pueda agrandar el caso Fundaciones.

En el Gobierno recuerdan dos polémicos casos que Bermúdez no soltó a pesar de tener dictámenes que contradecían su interpretación de las leyes. El caso más polémico fue cuando intentó sacar a la subcontralora, Dorothy Pérez, lo que culminó con la Suprema ordenando reintegrarla. El otro fue cuando se enfrentó con el entonces presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, porque quería auditar la modalidad de contratos de la cuprífera estatal.

La otra razón que, especulan, tuvo el contralor para involucrarse en el caso Fundaciones es que “no quiere quedar con los dedos tomados en la puerta”, es decir, quiere revisar en detalle contratos de los que tomó razón hace tiempo y que podrían ser cuestionados.

Otro efecto que produjeron las declaraciones de Bermúdez, a la salida del ex Congreso Nacional, fue que les recordó a las actuales autoridades que es urgente buscar candidatos para proponer al nuevo contralor. Hasta ahora, no existe ningún nombre corriendo.

4

TRES PREGUNTAS A ALFREDO ZAMUDIO

La Araucanía: “Hay profundas desconfianzas, pero también esperanzas de que alguien escuche”.

El martes asistí a una conferencia del director de la misión en Chile del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, Alfredo Zamudio, en la Universidad Católica. Sabía de esta organización y de Zamudio, porque habían tenido mucha repercusión sus talleres en La Araucanía en el contexto del conflicto mapuche. Dichos talleres empezaron el 2021 y lograron reunir a más de 850 personas. El Centro Nansen es conocido por sus experiencias de diálogos en países con conflictos relevantes, como Colombia, Bosnia y Herzegovina, Sudán y Timor Oriental, entre otros.

Escuchar el testimonio de Zamudio fue sobrecogedor. Habló de su experiencia el 11 de septiembre de 1973, cuando detuvieron a su padre, y revisó varias situaciones en que fue testigo del diálogo entre víctimas y victimarios. Aquí ponemos las tres preguntas que nos respondió sobre el conflicto mapuche y los 50 años del golpe de Estado.

-¿Cuáles son los temas más recurrentes que escuchan en los talleres de La Araucanía?

-Los talleres de herramientas para el diálogo del Centro Nansen con las universidades tienen dos objetivos pedagógicos: compartir herramientas y tener la vivencia de dialogar.

Durante dos días, los participantes aprenden de los ejemplos que traen de su propio diario vivir. Son muchas las experiencias que comparten. Hay profundas desconfianzas, pero también esperanzas de que alguien escuche. También escuchamos sobre la desilusión y cansancio de promesas que no se cumplen.

-Usted vivió el exilio, ¿cómo recuerda el 11 de septiembre del 73?

-Soy hijo de Alfredo Zamudio Concha, y nuestro hogar éramos solo él y yo. Mi padre fue detenido al día siguiente del golpe y recién pudo recuperar su libertad después de tres años de cárcel. Yo tenía 12 años cuando vi que lo detuvieron. Mi infancia terminó de un día para otro, porque me quedé solo, sin hogar, sin mi padre y tuve que aprender a sobrevivir.

-¿A quiénes sería importante escuchar a 50 años del golpe?

-Hay un dicho noruego que dice: “Para saber dónde vas, debes saber de dónde vienes”. No tengo una respuesta sobre quiénes deben escucharse, pero hay tres preguntas que pueden ser útiles: ¿Cuál es el cambio que queremos? ¿Quiénes deben conversar para que ese cambio suceda? ¿Cómo construimos espacios para conversar? Vale la pena reflexionar sobre estas preguntas. Estoy convencido de que podemos construir una conversación de país y generar espacios para las memorias de tantos chilenos y chilenas.

5

RINCÓN DEL LOBBY

– 🔋 Está desatado el lobby de las empresas interesadas en invertir en proyectos de hidrógeno verde. Una mirada rápida al registro público de lobbistas deja claro que el tema del hidrógeno verde tiene varios interesados.

El 29 de mayo consta en la lista de lobby del ministro de Economía, Nicolás Grau, la audiencia para la delegación de altos ejecutivos franceses y alemanes de la empresa Total Eren, que están desarrollando el Proyecto de Hidrógeno Verde H2 Magallanes.

También la subsecretaria de este ministerio, Javiera Petersen, recibió el 23 de mayo a Cristofer Matulich, representante del gremio de microempresas de servicios para el hidrógeno en Magallanes.

Sorprendentemente, el ministro de Energía, Diego Pardow, no tiene audiencias relacionadas con el tema del hidrógeno verde. Son Guillermo Soto, jefe de la División de Energías Sostenibles, y Ángel Caviedes, jefe de la Unidad de Nuevos Energéticos, los que aparecen recibiendo el 20 de abril a Verano Energy, una empresa que está trabajando un proyecto de hidrógeno verde que estará listo el 2027, sobre el cual no se especifica la región donde lo están realizando.

– 📚 Revisando la relación del ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Jaime de Aguirre, con el mundo del libro en el contexto de la polémica de la Feria del Libro de Frankfurt, nos encontramos con que tiene registrada una reunión con Editoriales de Chile, con el objetivo –según los solicitantes– de “presentar (al ministro) el directorio de Editoriales de Chile, además de tener la oportunidad de conocer al nuevo Ministro”.

6

CONVERSACIONES DE PASILLO

– Las próximas dos semanas son claves para la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. La situación no se vislumbra sencilla por los problemas que atraviesa su partido, Revolución Democrática, y porque la bancada de la Democracia Cristiana exige, para no apoyar la acusación, que los apoyen para asumir a la cabeza de la mesa de la Cámara. Se comenta que en esta tarea de acercamiento con la ex Concertación tendrá un papel importante José Antonio Viera-Gallo, exministro y exparlamentario que, hace un par de meses, se incorporó como asesor del ministro Ávila.

– Felipe Ward, el exministro de Vivienda y Urbanismo en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, habría sido el primer titular de esa cartera que tramitó el hoy polémico decreto que permite la transferencia directa desde dicho ministerio a las fundaciones. La principal razón que habría impulsado tomar esta decisión fue evitar pasar por las municipalidades, que solo demoraban y dificultaban la entrega de los recursos a fundaciones.

– Un importante analista de la derecha me comentó que no le sorprendía lo que estaba viviendo la administración del Presidente Boric y explicó su teoría: “El segundo año siempre es el peor de un Gobierno. En el Gobierno 1 del Presidente Piñera, fue en el segundo año que salieron los estudiantes a la calle; en el Gobierno 2 de Michelle Bachelet, fue en el segundo año que explotó el caso Caval; y en el Gobierno 2 de Piñera, fue a fines del segundo año que ocurrió el estallido social”.

7

AGENDA DE LA SEMANA

– La próxima semana se dará fin al proceso de participación ciudadana del Consejo Constitucional, que comenzó el 7 de junio y termina el próximo viernes 7 de julio. Durante la semana se desarrollarán 1.841 audiencias públicas, las que se repartieron en 200 que realizará el Consejo Constitucional y 1.641 que estarán a cargo de distintas universidades a lo largo del país. Los resultados de estas actividades deberán estar el 23 de julio.

El otro espacio de participación es el de las Iniciativas Populares de Norma (IPN), en que estas deben alcanzar 10.000 firmas para ser consideradas. La única que ha logrado reunir esa cantidad de apoyos es “Con mi plata no”. Las otras más votadas son “Respeto a las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno”, “Por un Estado sin pitutos”, “Chile por los animales” y “Una policía que nos proteja”.

Está claro, al ver esta lista de iniciativas, que la derecha ha tenido la voz cantante en dicha instancia de participación, pues los temas más vinculados a la izquierda no aparecen por ninguna parte.

– La Suprema en la agenda: definen un tema que ha estado muy presente en ediciones anteriores de +Política. En los próximas dos semanas sabremos si en el Senado, y especialmente los senadores de derecha, ratifican la candidatura de Jessica González como nueva ministra de la Corte Suprema.

También en el ámbito judicial, están las infructuosas negociaciones para definir a la nueva candidata o nuevo candidato a asumir la Defensoría de la Niñez, un órgano autónomo al que muchos consideran un león sin dientes.

– La situación no es sencilla, porque después que la candidata de la derecha, Rosario Martínez, no lograra consenso entre los senadores oficialistas por su rol en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, no se vislumbra una candidatura que logre la mayoría. Dicen que la derecha negociará el apoyo a Jessica González para la Suprema, a cambio de que un representante de su sector sea el próximo o la próxima titular de la Defensoría de la Niñez.

8

RECOMENDACIONES

A Alfredo Zamudio lo coloqué en nuestra sección TRES PREGUNTAS, sin embargo, me parece que no es suficiente y por eso les recomiendo que vean la conferencia que realizó en el Campus San Joaquín de la Universidad Católica el martes pasado.

Pueden encontrarlo en la plataforma de YouTube y aquí está el link que los llevará directo a esta sobrecogedora conferencia del director de la misión en Chile del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo.

Estoy llegando un poco tarde a la recomendación, porque son numerosas las buenas críticas y publicaciones que ya lo han mencionado con entusiasmo. Hablo del nuevo libro de poemas de Matías Rivas, Un poema de amor (2023). En sus páginas está todo lo que se puede decir del amor. Lo bueno, lo malo y lo feo.

