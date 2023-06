Dónde celebrar a los papás: alternativas para festejar este día especial

Desde hamburguesas a un buffet, pasando por carnes o pastas o comida india o peruana. Son muchas las alternativas para festejar a los padres.

Qué mejor que regalonear a los padres con su comida favorita. Existen diversas alternativas para disfrutar en familia, con diferentes sabores y precios.

Paella y más

Una paella siempre es bien recibida por todos y si ésta es acompañada de un exclusivo Grill Buffet, termina siendo la propuesta ideal para regalonear a tu papá en su día.

Esta es la invitación de Renaissance Santiago Hotel para el Domingo 18 de junio, un buffet que comenzará con empanadas de queso mantecoso y mermelada de tocino, tabla de fiambres, quesos y panes, para llegar a los esperados cortes de carne de vacuno, ave, longanizas y prietas asadas al carbón por supuesto.

También cuenta con alternativas veggies como hamburguesas veganas y berenjenas rellenas de tofu para que nadie se quede con ganas de comer en esta celebración. Los acompañamientos para tal buffet irán entre choclos con mantequilla avellanada y queso cottage, papas asadas con sour cream y brochetas de hongos.

Para acompañar y brindar en este día especial, no faltará la copa de espumante o el vino de la casa para cada uno de los asistentes; y los padres que compartan una mesa con más de cuatro personas, tendrán un re-fill para él durante todo el almuerzo.

“Creamos experiencias que invitan a descubrir sabores, nos gusta recibir a las familias y ser parte de fechas tan importantes como el Día del Padre, por eso, pensamos en un Grill-Buffet, para recordar esos asados de domingo de siempre, pero esta vez en Catae Restaurant”, comenta María José Burgos, director of Sales and Marketing de Renaissance Santiago Hotel.

Las sorpresas son parte del Descubrir, como el pack clásico del hotel que se llama Just Celebrate, donde se podrá contar con una habitación en el hotel, con desayuno al día siguiente, late check out sujeto a disponibilidad, entre otros, en los que también se puede optar a la promoción de 20 por ciento de descuento en masajes en Elential Spa.

Tenedor libre peruano

Pachamama Restaurant presenta una novedosa carta y una fresca propuesta de Grupo Valerio en la comuna de Ñuñoa con clásicos platos y también una alternativa de tenedor libre que viaja por los sabores y sazón de la cocina peruana.

Deliciosos ceviches, tradiciones peruanas calientes y frías, carnes y mariscos, refrescantes sours y macerados, son algunas de las exquisiteces que podrás disfrutar en los amplios e iluminados ambientes interiores o en la agradable terraza de Pachas.

Además de la calidad de su cocina y la preparación de su equipo de trabajo, el local se destaca por su buena ubicación, en un sector muy accesible y central de la comuna, con estacionamiento privado y la mejor atención.

Especialista en carnes en Chiquero

Liderado por el premiado chef Christian Bravo, número uno en el mundo en la preparación de Pulled Pork, el restaurant Entre Toros de Chicureo sumó a su nombre y su oferta el concepto de “Live Music”, con una nueva propuesta de eventos y entretención para sus comensales.

En un espacio absolutamente renovado, pero manteniendo el estilo tejano y acogedor de la madera, este bar-restaurant cuenta con una atractiva barra de coctelería de 7 mts de largo y ampliamente abastecida, un escenario con pantalla led, iluminación y sonido de última tecnología para garantizar espectáculos y eventos de alta calidad y una nueva propuesta de carta con ahumados premium, 100% americanos.

“Buscamos generar una experiencia más creativa para nosotros y más divertida para la gente que busca algo innovador. La idea es que el cliente venga y disfrute de la mejor gastronomía ahumada del país en un entorno de entretención. Que pueda alargar su experiencia de salir con su pareja o amigos con un formato de panorama integral de comida, tragos, shows en vivo y, en ocasiones, hasta baile”, afirma Bravo.

En la propuesta de cocina, especialista en Barbacoa Tejana, destacan sus sabrosas carnes ahumadas que alcanzan preparaciones de hasta 15 horas a leña, con un resultado de sabores intensos en toda su variedad de preparaciones: smoked Pork Ribs; smoked Beef Brisket; House Sausage; y por supuesto Pulled Pork, en diversas presentaciones y propuestas de platos.

Sabores italianos en Valparaíso

La comida italiana es considerada una de las cocinas más populares del mundo e incluso es posible que muy pronto sea oficialmente reconocida y protegida como patrimonio cultural inmaterial.

Un tributo en Chile a esta versátil y aplaudida cocina es Il Paparazzo, restaurante ubicado en una casona que data de 1912 en el Cerro Concepción en Valparaíso que en la actualidad es considerado el mejor representante de las preparaciones italianas y mediterráneas del puerto en TripAdvisor.

De la mano de sus dueños, Mauricio Quezada y Francisco Chamorro, además de estrenar una web, anunció nuevos platos a su carta de platos de fondo y en su oferta para celíacos, novedades que se unen a su ecléctica propuesta que fusiona la cocina italiana con la mediterránea, y que integra desde alternativas veganas, hasta las tradicionales pastas lisas y rellenas de elaboración propia, ñoquis, todos en base a harinas italianas e insumos importados de alta calidad, hasta preparaciones con pato, cordero magallánico, Atún, y Vidriola, Pulpo y cangrejo del archipiélago de Juan Fernández.

Inspirada en la película de los 60 La Dolce Vita, Il Paparazzo se mantiene orgullosamente desde hace dos años como número uno en Tripadvisor, y desde el 2015 entre los mejores 10 restaurantes de cocina italiana- mediterránea en la misma aplicación, después de haber sobrellevado en la zona incendios, crisis sociales y pandemias entre otras complejas situaciones a nivel

regional y país.

Sabores de la India

La gastronomía de la India es conocida por su rica herencia culinaria y abarca una variedad de sabores, especias y técnicas. Rishtedar, restaurante indio catalogado como uno de los mejores a nivel nacional, ofrece toda una experiencia: desde su ambientación con destellos brillantes hasta noches de mehndi o bailes típicos de la India.

La visita al restaurante comienza con el característico bindis en la frente, adhesivo que simula el tercer ojo y finaliza con el tradicional aguamanil, un jarro utilizado para lavarse las manos sobre una vasija ancha.

Cada plato tiene un propósito según su cultura y para celebrar el comienzo de esta temporada de días lluviosos y fríos, Rishtedar da a conocer preparaciones únicas inspiradas en la costa de la India. Este lugar es el único restaurante en Chile que cuenta con chefs directamente de Goa, la zona costera de India y especialistas en pescados y mariscos. Es por esto que, a través de sus nuevas creaciones, buscan plasmar el verdadero sabor de la India.

“Nuestra misión siempre es ofrecer una experiencia culinaria excepcional, que le permita a nuestros comensales explorar nuevos sabores y disfrutar de la auténtica cocina india en un ambiente que te transporta. En esta oportunidad quisimos llevar a nuestros comensales hasta la zona costera de este maravilloso país e invitarlos a descubrir platos de invierno con productos marinos”, menciona Felipe Cortés, gerente comercial de Rishtedar.

Previa del Día del Padre

Las pizzas, hamburguesas y cervezas son los favoritos indiscutidos de papá, que se podrán disfrutar durante todo este sábado para celebrar la previa al Día del Padre en Körner Bar.

Además, con “Regala y Regálate” de Körner Bar, quienes compren una gift card de $30.000 para sus papás, se llevarán un 20% de descuento para usar en su próxima visita al local de Chile España 119.

“Invitamos a todos a celebrar el Día del Padre un día antes para regalonear con esta comida rica que les encanta a los papás y disfrutar de nuestra carta que tiene para todos los gustos: carnívoros y vegetarianos. La idea de hacer la previa es evitar los típicos atochamientos que se dan en este tipo de días”.

El local pet friendly cuenta con una gran carta de más de 200 cervezas, en las que destacan chilenas como Coda (que solo se vende en Körner y en la propia cervecería) Tamango y, por supuesto, Kross. También, tiene marcas internacionales como Thomas Henry y Kasteel.

Pero no solo eso, el bar restaurant cuenta con un “Green Körner” especial para quienes no comen carne, en donde una de las preferidas es la “Brown Sur con Not mayo”; una hamburguesa vegetariana de betarragas hecha en casa, cebolla morada, lechuga hidropónica, pepinillo y Not Mayo.

También, pizzas como la David, llena de muchísimo sabor gracias al queso mozzarella, las berenjenas, alcachofas, tomates, choclos, pimentones y champiñones.

Sorpresas, dj y cámara 360

Este domingo los papás serán los protagonistas de un día que estará repleto de sorpresas para ellos en el centro gastronómico y cultural Patio Bellavista.

Desde las 13.00 y hasta las 16.00 horas en la Plaza Mayor habrá una Gram Cam 360 para que todos registren su video. Entre los asistentes que lo suban a sus redes sociales se sortearán 3 gift card, privilegiando los más entretenidos y jugados.

También habrá un DJ con un playlist especialmente seleccionado para este día y, en paralelo, todos los restaurantes tendrán regalos y sorpresas para los padres que los visiten a lo largo de todo el día.

Innovadora hamburguesa

Según la leyenda, la primera hamburguesa del mundo fue creada en 1895 por Louis Lassen, un inmigrante alemán en Estados Unidos que utilizó una receta de marineros procedentes de Hamburgo.

Actualmente, hay locales en Estados Unidos que aún conservan esta receta, es por esto que Burger King quiso adaptarla a los paladares de sus fanáticos lanzando Melty, una hamburguesa que transporta a los orígenes legendarios de esta icónica preparación. Con carne de vacuno 100% a la parrilla, cebolla caramelizada, queso cheddar y salsa stacker, todo en un esponjoso pan tostado.

“Nos gusta sorprender a nuestros clientes con nuevos productos e ingredientes y novedosas combinaciones. En Chile, nuestros consumidores nos estaban pidiendo variedad y esta es la mejor forma de satisfacerlos”, explicó el director de marketing de Burger King Cono sur, Nicolás Iribarne

Esta nueva opción se suma al programa “Comida Real para Gente Real”, donde la compañía se compromete a eliminar ingredientes artificiales de sus productos, como conservantes, colorantes y aromatizantes.

Diversión en Independencia

Si quieres comer rico y disfrutar de un buen panorama junto a tu padre en su día, restaurantes como la Buena Barra, Carls Jr, Guaranguito y Tquila (ubicados en el Boulevard de Mall Barrio Independencia) son opciones para irse a la segura a la hora de querer regalarle una buena experiencia y darse un gustito junto a tu papá.

Además, ese mismo día el centro comercial ofrecerá un show con la doble oficial de Jennifer López, actividad pensada para hacer bailar y cantar a la familia.

Y si lo que busca es un panorama completo, la celebración se puede cerrar con una jornada de cine de acción, ya que en cartelera se encuentran “Rápidos y furiosos X”, “Transformers” y “Spiderman”.