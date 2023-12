¿Te quedas en la capital? Recibe el 2024 con exclusivos panoramas en Santiago

Se acerca el fin de año y son muchos los que se quedan en Santiago a pasar las fiestas y están en búsqueda de hacer algo especial. En este sentido, siete hoteles de la cadena Marriott en Chile ofrecen experiencias inolvidables para compartir con familiares y amigos y recibir este 2024 de la mejor forma posible.

La invitación de The Ritz-Carlton Santiago consiste en una espectacular experiencia de maridaje de cinco tiempos a cargo del chef ejecutivo, Alejandro Mato. El evento también contará con alternativas vegetarianas y sin glúten. Esta actividad se realizará el 31 de diciembre en Estró, contará con alternativas vegetarianas y sin glúten, comenzará alrededor de las 20:00 horas.

Después de la noche de año nuevo, también se ofrecerá un especial brunch que se realizará de 13:00 a 16:00 horas. Junto con ello, habrán planes de hospedaje con desayuno, estacionamiento y acceso a las instalaciones de Spa – piscina climatizada, jacuzzi, sauna, baño de vapor, terraza y spa lounge.

“Sheraton Wonderful” es el gran evento que ofrecerá Sheraton Santiago para recibir el 2024, ya que la fiesta será una auténtica travesía que transportará a sus asistentes hasta Wonderland, el mágico mundo de “Alicia en el país de las maravillas”. Una fantasía donde cada rincón será transformado en un espacio extraordinario que contará con presentaciones itinerantes de los icónicos personajes del universo creado por Lewis Carroll.

Esta fiesta se realizará el domingo 31 de diciembre a las 20:00 horas e incluirá cóctel de bienvenida, una cena de 6 tiempos inigualable, estación de postres variados, menú amanecida. Un exclusivo show en vivo de “La Sonora de Tommy Rey” y la fiesta con música a cargo de DJ Amalia Balbontin, que se extenderá hasta las 4:00 de la madrugada.

Para quienes quieran disfrutar post noche de año nuevo, el 1 de enero de 2024, se ofrecerá un increíble brunch para comenzar el año como corresponde. Se podrá disfrutar junto a la familia y amigos de las estaciones con diversas opciones de ensaladas, platos calientes, ceviches, ostras, postres y más.

En Renaissance Santiago Hotel, apostaron por los clásicos y por eso “Ren Me Back to the 80’s & 90’s” es la opción para recibir este 2024.

El domingo 31 de diciembre desde las 19:30horas se podrá tener una cena de año nuevo bailable al son de Madonna, Michael Jackson, Culture Club, Spice Girls, Backstreet Boys entre tanto grupo que no deja a nadie indiferente, VJ y animación; además durante la cena, música en vivo para disfrutar de cada tiempo.

Asimismo, el Sky Bar Ky , ubicado en el piso 16 del hotel de Vitacura, también estará disponible para una experiencia “After Midnight”, con barra libre y estación de Finger Food y DJ en vivo, ideal para grupos de amigos o quienes deseen comenzar el 2024 en un ambiente exclusivo, Santiago en 360°, cocktails de autor y un el toque gastronómico del lugar.

Celebrar las fiestas de fin de año en W Santiago considera tarifa especial en estadías para Año Nuevo, además de “Made The <list”, que comenzará en NoSo Restaurant con aperitivos de bienvenida, música en vivo, decoración y ambiente de fiesta desde la llegada a eso de las 8:00PM, para dar paso a una cena de seis tiempos a cargo del chef ejecutivo, Gerson Céspedes, quien junto a su equipo, serán los encargados de entregar una experiencia gastronómica inolvidable, junto a champagne Laurent-Perrier, Viña Casa Silva y P.S. García.

También desde las 23:30 horas, Red2One, uno de los rooftop más destacados de la ciudad, te esperará con DJ Live Set y Open Bar, para darle la bienvenida al 2024 disfrutando de la noche santiaguina entre abrazos y baile.

Uno de los lugares con las mejores vistas panorámicas de la ciudad es AC Hotel Santiago, Costanera Center, que tendrá habilitados los sectores del reconocido Luna Bar y AC Kitchen entre las 20:00 y las 3:00 am con una deliciosa cena tipo buffet en AC Kitchen en la que destacarán las carnes y pescados, además de estaciones de ensaladas y postres para todos los gustos.

Al finalizar la cena tendrán incluido el acceso a Luna Bar, con una vista panorámica al gran Santiago, en donde la fiesta continúa con Dj en vivo, pista de baile, open bar y otras sorpresas para recibir el 2024. En esta ocasión también habrá un 20% de descuento en estadías para esa noche en el hotel.

Para la noche del 31 de diciembre, la propuesta de Four Points by Sheraton Santiago es una cena buffet y mientras avanza la noche entre cocktails y exquisitas preparaciones, el finalista de The Voice Chile, Cristopher Herrera, cantará en vivo para ir animando la noche de a poco hasta llegar a la medianoche. Ramazzotti y Negronis para el aperitivo para luego pasar al Salad Bar, opciones calientes entre cortes de lomo y filete de res, salmón, cerdo a la miel, mostaza, paila marina, pinchos de camarones, calamares, pulpo, opciones veganas y salsas y acompañamientos como papas sour cream, lasagna, empanaditas, quiche, pasteleras, entre otras ricas alternativas.

Los postres también en versión buffet entre tiramisú, apple pie, tartaletas, frutas, frutillas y chocolate, mousse, creme Brûlée, tortas y por supuesto, dulces chilenos. La cena incluye vinos de Viña Undurraga, agua mineral y bebidas.

Los últimos segundos de este año se despedirán en Patio Holley, terraza que contará con una gran pantalla, bar y DJ para recibir el 2024 con espumante y alegría hasta las 2:00am.

Mientras que el tradicional Santiago Marriott Hotel contará con distintos panoramas para vivir una experiencia de lujo junto a familias y amigos. Por un lado, la invitación es a vivir una cena de 5 tiempos en Latin Grill ubicado en el piso -1, la cual comenzará con un cóctel de bienvenida para luego dar paso a un magnífico menú que evoca los matices de nuestro territorio chileno con técnica, sabor y vanguardia. La cita es para el domingo 31 de diciembre a las 19:30 horas. La cena incluye espumante de bienvenida, vinos, jugos, agua, té, café.

Si lo que quieres es disfrutar la noche entera bailando, se llevará a cabo una Cena Tropical Vibes Night en el salón Gallery para luego continuar la fiesta en Plaza Gacitúa y Ballroom bajo el mismo concepto. Sorpréndete con una exquisita experiencia gastronómica con una cena de cuatro tiempos para luego celebrar la cuenta regresiva y los primeros minutos del 2024 con un brindis. Habrá premios, copa de espumante y batucada para esperar la medianoche en Plaza Gacitúa y barra libre de 30 minutos luego del año nuevo para luego continuar la fiesta en Ballroom. Domingo 31 de diciembre desde las 19:30 horas.

Courtyard Santiago Las Condes recibirá el 2024 con lo mejor de los 80’s . Deliciosa cena buffet, juegos típicos de Arcade de los 80´s, dentro de los que se incluyen pac man, Donkey Kong, Mortal kombat, entre otros. Además de música con DJ en vivo y brindis en la terraza del piso 18 con esa imperdible vista de la ciudad, para dar el primer abrazo del nuevo año dentro de ese escenario.

La experiencia incluye welcome drink, estaciones de vinos y espumantes y cocktails ochenteros, mientras que la comida contempla una diversidad de estaciones que incluyen, tapas, ceviches, ensaladas, estaciones calientes y postres, entre otros.