Aprueban proyecto que prohíbe denominar como carne a productos que no sean de origen animal

Luego de un intenso debate, esta semana la Cámara de Diputados aprobó por 108 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones las modificaciones que realizó el Senado al proyecto que regula el uso del concepto carne. Con este hecho, la iniciativa está lista para ser promulgada como Ley.

La normativa establece que se entenderá como carne la parte comestible de los músculos de los animales de abasto como bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos, camélidos y de otras especies aptas para el consumo humano, excluyendo los alimentos de origen vegetal.

A pesar de que esta regla se quería extender a otros productos como como hamburguesas, chorizos, salchichas y cecinas no logró prosperar. Así, el reglamento sostiene que los alimentos con esa denominación se podrán comercializar solo si está de manera expresa, visible e inequívoca que son de origen vegetal.

“La aprobación de este proyecto es un grave retroceso en materia de promoción del veganismo y de la alimentación plant-based y ninguno de los fundamentos de esta iniciativa realmente se consigue con esta medida. En efecto, sobre la supuesta confusión o engaño a los consumidores, no se pudo demostrar que esto fuera real, al no existir casos de esta índole en Sernac o tribunales y realmente es posible afirmar que el consumidor tiene toda la información necesaria en los empaques de los productos plant-based, por lo que no se entiende la necesidad de prohibir el uso de un concepto”, detalló José Binfa Álvarez, encargado de Incidencia Política de Fundación Abogados por los Animales (APLA).

Desde la Fundación Veg, detallaron que “consideramos que este proyecto es muy inconveniente, ya que perjudica a quienes buscan consumir productos de origen vegetal; se pasan a llevar los derechos de una minoría; al prohibir la palabra “carne” afecta y vulnera los derechos de las personas que conforman la comunidad vegana y vegetariana en Chile y también podría devenir en problemas futuros frente al avance de la tecnología y la ciencia, como el caso de la actualmente denominada carne cultivada”.

Mauricio Serrano, director de Veganuary Latinoamérica, afirmó que “si bien vemos una limitante para un mercado vegano creciente, desde hace años hemos presenciado como las marcas y los productos en base a plantas ya han ido adoptando conceptos que están alineados con esta ley y que no han configurado un impacto negativo en sus ventas, por el contrario, han aparecido más opciones cada vez, y esto es dado que el consumidor tiene un genuino interés por estos productos, e independiente de como se les denomine, sabe identificarlos y adquirirlos”.

Cabe mencionar que se estableció un plazo de 18 meses para la entrada en vigencia de la ley desde su publicación en el Diario Oficial.