El efecto de la pirotecnia en animales

Existe un informe realizado por la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal (Avatma) que analiza las consecuencias negativas de la pirotecnia o fuegos artificiales en animales, personas y medio ambiente.

El uso de estos explosivos durante el fin de año perjudica la salud y bienestar de los animales producto de los fuertes ruidos y humos que generan. Los ruidos estridentes pueden generar daños irreversibles en el sistema auditivo de los animales, pérdida de audición, tinnitus, intoxicación, miedo, ansiedad y estrés, incluso llevar a la muerte.

Quienes sufren más con la pirotecnia o fuegos artificiales, son los animales con una sensibilidad auditiva superior a la de los humanos, como los perros, gatos, caballos, aves y roedores.

También debemos recordar a los animales en cautiverio, como los zoológicos, granjas, que tienen animales para consumo humano y producción, animales urbanos como murciélagos, palomas, animales marinos y animales sin hogar. Son un sin numero de animales que se ven perjudicados con los fuegos artificiales en su salud física y mental.

Hay muchas campañas alrededor del mundo para generar conciencia, como por ejemplo Bang Out Of Order de la RSPCA en Reino Unido para modificar leyes o Humane Society of the States, para informar sobre alternativas a la pirotecnia.

Es importante recordar que en Chile están prohibidos el uso al público de pirotecnia y fuegos artificiales, gracias a la Ley 21.310, que modifica la Ley 17.798 sobre control de armas. Esta Ley establece sanciones de carácter penal para las personas que fabriquen, importen, comercialicen, distribuyan, vendan, entreguen o utilicen fuegos artificiales sin cumplir con los requisitos legales y reglamentarias.

Las penas para quienes contravengan la Ley van de multas hasta presidio menor en su grado medio.

Desde fundación APLA hacemos un llamado a respetar a los animales y abandonar las prácticas ilegales que utilicen fuegos artificiales o pirotecnia. Es importante reflexionar sobre la coexistencia entre humanos y animales no humanos.

La neurociencia nos habla de la sintiencia animal, sobre la capacidad de experimentar dolor, placer y emociones como nosotros. Los animales poseen sistemas nerviosos complejos que indican conciencia. Debemos mejorar nuestra relación con los demás seres que habitan nuestro planeta y considerar de mejor manera, el impacto de nuestras acciones como humanos en el mundo que compartimos con ellos.