El SUV que busca acercar la tecnología hibrida a más personas

Con un objetivo claro de democratizar la electromovilidad y convertirse en la puerta de entrada a esta tecnología, Suzuki lanzó New Fronx Hybrid, el SUV microhíbrido más conveniente del mercado.

El nuevo modelo llega a ampliar la oferta actual de SUV del fabricante japonés, para volver a ser referente en el segmento. Fabricado en India, el New Suzuki Fronx Hybrid es un SUV híbrido de nueva generación que busca posicionarse como otro modelo icónico y transformarse en un referente de la industria.

Diseño y comodidad

Su diseño moderno, urbano y elegante destaca por sus dimensiones que alcanzan los 3.995 mm de largo, 1.765 mm de ancho y 1.550 mm de alto. Cifras que unidas a su radio de giro de apenas 4,8 metros lo convierten en una alternativa ideal para desplazarse con soltura por la ciudad.

En su apariencia resalta su imponente parrilla frontal que le da un look robusto, mientras que las barras en el techo, llantas aro 16 de diseño deportivo, antena tipo aleta de tiburón y atractivos focos unidos por una barra de luz en la barra trasera le dan un toque moderno.

El habitáculo aprovecha los 2.520 mm de distancia entre ejes para ofrecer un amplio espacio para cinco ocupantes adultos, además de una maleta con 304 litros de capacidad.

El equipamiento de serie incluye seis airbags, control electrónico de estabilidad (ESP), Hill Hold Control, frenos ABS con EBD y BAS; sensor de estacionamiento trasero, dos anclajes Isofix, control crucero, cinturones de tres puntas en todas sus plazas, climatizador automático, radio multimedia con pantalla táctil de 7” compatible con Apple CarPlay/Android Auto de manera inalámbrica y cargador USB tipo A y C en las plazas traseras.

Mientras que las versiones GLX añaden a esto Head Up Display (HUD), pantalla táctil de 9”, cargador inalámbrico Qi, cámara 360°, botón de partida (Keyless Start), computador de a bordo con pantalla de 4,2” a color, volante regulable en altura y profundidad con Paddle Shift y espejo retrovisor día/noche automático, entre otros.

Tecnología microhíbrida

Como parte del objetivo de acercar la tecnología híbrida a precios convenientes, el New Fronx Hybrid viene equipado con un motor de 1.5L DualJet asistido por el sistema Smart Hybrid Vehicle by Suzuki, compuesto por un propulsor eléctrico de 12V, gracias al cual genera 102 hp y 137 Nm de torque a 4.400 rpm.

Como vehículo Mild Hybrid o microhíbrido, permite mejorar los consumos de combustible y emisiones, pero no permite circular en modo eléctrico como los híbridos convencionales.

Por eso éste es un primer paso de la hibridación, por lo que apuesta a convertirse en un referente de su segmento como un modelo de transición energética y tecnologías limpias.

Gracias a su eficiente propulsor y su bajo peso de apenas 1.040 kg (1.465 en las versiones AT), este SUV compacto ofrece el mejor rendimiento de su segmento, con un consumo mixto de hasta 19,2 km/l y de hasta 21,3 km/l en carretera, según las cifras aportadas por el 3CV.

Dependiendo de la versión, este motor va asociado a una caja manual de cinco velocidades o a una automática de seis marchas, mientras que la suspensión es independiente McPherson en el eje delantero y de barra de torsión en el trasero.

Los frenos, en tanto, son de discos ventilados adelante y de tambor atrás. Redondeando así un paquete muy completo en términos de equipamiento, seguridad y conectividad

“Seguimos avanzando en la democratización de la electromovilidad, esta vez con el lanzamiento del SUV híbrido más conveniente del mercado: el New Fronx Hybrid. Se trata de un modelo que tiene un diseño sofisticado y una personalidad única, a lo que suma grandes atributos en materia de seguridad y conectividad. Por lo que confiamos en que será todo un éxito y se convertirá en un nuevo ícono tanto dentro de la gama Suzuki como de la industria”, señaló Christian Renner, gerente de Suzuki Chile.

La oferta del New Suzuki Fronx Hybrid en Chile está compuesta por cuatro versiones: GL MT, GL AT, GLX MT y GLX AT, las que están disponibles en seis colores (rojo metálico perlado con techo negro, blanco perla, negro metálico perlado, azul metálico perlado, gris metálico perlado y plata metálico perlado).

La lista de precios, en tanto, parte en los $14.590.000 de la versión GL MT, sigue en los $16.090.000 de la GL AT, se mantiene en $16.090.000 para la GLX MT y cierra en los $17.590.000 de la GLX AT (valores incluyen bono de marca). A su vez, las expectativas de venta apuntan a comercializar 150 unidades mensuales para lo que queda del año.