Mujeres al volante: porque también tenemos mucho qué decir

Cuando me invitaron a manejar sobre hielo en Canadá, muchas personas me felicitaron, pues era un claro reconocimiento a mi trayectoria como periodista automotriz. Con el tiempo vinieron otros viajes a lanzamientos de nuevos autos e invitaciones a vivir experiencias automotrices.

Pero cuando me invitaron a manejar un auto deportivo, uno de los más radicales –que alcanza los 0 a 100 km/h en 3,2 segundos- en un circuito en Silverstone, esa pista legendaria que históricamente ha sido un punto neurálgico de la Fórmula 1, escuché uno que otro comentario sobre si yo era la indicada o no para recibir esa invitación.

Podría haberme cuestionado, podría haberme asustado, pero no lo hice. Me preparé aún más para vivir esa experiencia, con más manejo en pista, leyendo sobre el modelo y aprendiéndome el trayecto que tendría que realizar. El resultado no podía ser otro: disfrutar a concho de una experiencia, que supuestamente para muchos, era solo para hombres.

Cuento esta anécdota porque en una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer y, como periodista especializada en la industria automotriz, me invade una mezcla de orgullo, por todos los espacios ganados y de desafío, por todo lo que aún nos queda por conseguir en este sector tradicionalmente masculino.

Años antes había creado el área de contenidos de Chileautos y ya era conocida por los gerentes de marcas y validada por la gran comunidad en redes sociales que construimos junto a un gran equipo para este marketplace, que también pasó a ser un medio de comunicación.

No soy la precursora, pues cuando entré a este mundo ya había colegas que sacaban la cara por las mujeres, demostrando que ocupamos espacios relevantes y somos capaces de romper estereotipos.

Mi participación como jurado internacional del Women’s Worldwide Car of the Year, únicas chilenas junto a Francisca Muñoz, directora de Automujer, me ha permitido conectar con mujeres de todo el mundo que comparten la misma pasión por los autos y el mismo compromiso por la equidad de género, evidenciando no solo un cambio en la industria automotriz, sino también en la percepción social sobre lo que las mujeres podemos o no hacer.

Sin duda, aún queda mucho camino por recorrer: las mujeres en puestos gerenciales en la industria automotriz en Chile aún son pocas, pero cada vez avanzamos más y esta conmemoración me invita a compartir cómo ha cambiado el rol de la mujer en este sector, simbolizando un cambio significativo en muchas industrias tradicionales.