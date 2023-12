¿Fin de año en Nueva York? Acá algunas actividades gratuitas y asequibles para disfrutar las fiestas

Llega fin de año y ya sea por las muchas películas y series que muestran estas fechas en Nueva York, para muchos y muchas en un sueño poder pasarlo allá. Por eso la organización oficial de promoción turística de los cinco distritos de la ciudad de la manzana destaca una selección de actividades gratuitas y asequibles para hacer en estas fiestas.

“La ciudad de Nueva York se siente muy especial durante las fiestas, y hay muchas maneras de celebrarlas en los cinco distritos”, expresó Fred Dixon, presidente y CEO de New York City Tourism + Conventions. “Esperamos recibir a unos 7 millones de visitantes entre Acción de Gracias y Año Nuevo, y la ciudad ofrece algo para que disfrute toda la familia, independientemente de sus intereses o presupuesto”.

Celebraciones anuales gratuitas

– El emblemático Árbol de Navidad del Rockefeller Center estará expuesto hasta el 13 de enero. Sus 24 metros están cubiertos de 50.000 luces LED multicolores.

– Durante cada noche de Janucá se encienden las menorás más grandes del mundo en la Grand Army Plaza de Brooklyn y en la Grand Army Plaza de Midtown. Las celebraciones también incluyen música en directo, latkes y regalos para niños.

– Disfrute de los festejos gratuitos de víspera de Año Nuevo en los parques de la ciudad, incluidos los espectaculares fuegos artificiales de Prospect Park, en Brooklyn.

– Únase a miles de visitantes de todo el mundo para dar la bienvenida al 2024 con la caída de la bola en la víspera de Año Nuevo en Times Square. Llegue pronto para reservar su sitio en este acontecimiento único en la vida.

Luces festivas

– Cada año, los residentes del vecindario Dyker Heights de Brooklyn iluminan sus casas con decoraciones navideñas increíbles. Lleve un termo de chocolate caliente y contemple las decoraciones con música festiva de fondo.

– El Dumbo Improvement District presenta una serie de eventos y actividades navideñas, entre los que se encuentran las animaciones proyectadas sobre el puente de Manhattan y la autopista Brooklyn-Queens Expressway (BQE). Las proyecciones podrán verse hasta el 31 de diciembre, todos los días de 4 a 10 de la tarde.

– Shine Bright ilumina Hudson Yards con 2 millones de luces parpadeantes. El despliegue incluye 725 árboles de hoja perenne y luces de 4 metros de altura en forma de globos aerostáticos.

– Pasee por The Shops at Columbus Circle y disfrute de Holiday Under the Stars, con doce estrellas de 4,5 metros colgando del techo.

Al aire libre

– The Rink at Winter Village, en Bryant Park, ofrece patinaje sobre hielo en pleno centro de Manhattan (se pueden alquilar patines). La pista estará abierta hasta el 3 de marzo de 2024.

– El programa Calles Abiertas de Nueva York regresa este año, creando una zona peatonal alrededor del Rockefeller Center y en la Quinta Avenida, desde la calle 48 hasta la 59.

– Disfrute de aromas festivos a lo largo de la Quinta Avenida entre las calles 46 y 61. La Asociación de la Quinta Avenida se une a NEST Nueva York para esparcir en el aire la fragancia navideña característica de la marca.

– El 1° de enero, únase a cientos de valientes nadadores dándose un chapuzón helado en el océano Atlántico durante la zambullida de Año Nuevo del Club del Oso Polar de Coney Island. La participación es gratuita, pero se invita a los participantes a hacer donativos a organizaciones comunitarias.

Entretenimiento familiar

– La ciudad de Nueva York es el telón de fondo de muchas películas navideñas muy queridas. Tanto si quiere pasar por el Empire State Building para celebrar el 20° aniversario de Elf, tocar en el piano a gran escala de FAO Schwarz como en Big, o visitar The Plaza Hotel en honor de Home Alone 2 (Mi pobre angelito 2), hay algo para que disfrute toda la familia.

– Conozca a Papá Noel en Macy’s Herald Square. Las reservas son gratuitas y pueden hacerse hasta cinco días antes de la visita. Santaland tendrá mañanas sensoriales en determinados días de la temporada navideña. Envíe un correo electrónico a Macy’s para obtener más información.

– El Museo de los Niños de Manhattan ofrece una serie de programas festivos durante todo el mes de diciembre, como un ciclo de cantautores, celebraciones culturales, programas de víspera de Año Nuevo y mucho más.

– Wave Hill, en el Bronx, celebra las fiestas con una programación variada. El 14 de diciembre cree manualidades inspiradas en el invierno durante el evento gratuito Family Art-Palooza.

– El Servicio de Parques Nacionales celebrará actos gratuitos de Kwanzaa en el Monumento Nacional African Burial Ground del 26 al 30 de diciembre. Las actividades para toda la familia incluyen fabricación de muñecas, pintura de caras y más.

– Visite la Biblioteca Pública de Battery Park City el 18 de diciembre para disfrutar de un espectáculo gratuito de villancicos para todas las edades.

Compras navideñas

– Todos los años surgen mercados navideños por toda la ciudad que ofrecen productos artesanales, manualidades, comida y mucho más, ideales para encontrar regalos únicos de Nueva York. El famoso Union Square Holiday Market abre todos los días hasta el 24 de diciembre, con más de 150 vendedores y puestos de comida.

– Los amantes del ahorro pueden visitar Brooklyn Flea, en Dumbo, donde encontrarán artículos para el hogar, ropa vintage, antigüedades, joyas, artesanías y mucho más.

– ¿Pasará por Grand Central Terminal estas fiestas? No deje de visitar la Feria Navideña en Vanderbilt Hall, y tenga en cuenta que este año la visita a la Exposición Navideña de Trenes del Museo del Tránsito de Nueva York en Grand Central es gratuita.

– The Long Island City Partnership presenta un mercadillo de arte navideño los jueves y domingos hasta el 17 de diciembre, en el que se ofrecen panettone y bebidas calientes, entre otros.

– Empire Outlets es el único centro comercial outlet de Nueva York. Accesible a través del transbordador gratuito de Staten Island, las tiendas incluyen Levi’s Outlet, Nike Factory Store, Nordstrom Rack y muchas más. Los outlets también ofrecen decoración festiva, incluido un hermoso árbol de Navidad que resulta perfecto para las fotos de familia.

Regale Nueva York

– Ya se pueden hacer reservas para la NYC Hotel Week, que ofrece un 24% de descuento en 160 hoteles del 3 de enero al 4 de febrero. Disfrute también de menús de restaurante a precio fijo, entradas 2×1 para Broadway y entradas 2×1 para atracciones, museos, visitas guiadas y artes escénicas como parte de NYC Winter Outing.

Entre las fiestas de Acción de Gracias y Año Nuevo, la ciudad de Nueva York espera atraer a unos 7 millones de visitantes. La ciudad recibió a 56,7 millones de viajeros en 2022 y sigue en camino a recibir 60 millones de visitantes este año.