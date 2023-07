Continúa la polémica por pelea de Rivers y La Rivers en La Velada del Año 3: acusan xenofobia

El combate que generó la polémica de la jornada fue el de la mexicana Samy Rivera, apodada “Rivers”, contra la española, Marina Rivera, conocida como “La Rivers”. La local fue quien se quedó con el triunfo tras la decisión de los jueces que votaron dos a uno a favor de la española. La medida que tomaron los evaluadores del combate generó repudio por parte de streamers y usuarios de internet, quienes señalaban a la mexicana como vencedora.

Este sábado se llevó a cabo La Velada del Año 3 en el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, organizada por el streamer español, Ibai Llanos, en donde pelaron los chilenos Germán Garmendia (Hola, soy Germán) y Cristóbal “Shelao” Álvarez. Finalmente, Shelao se quedó con el triunfo tras la lesión de su competidor, Misho, a los 20 segundos de iniciar el primer round; mientras que Germán cayó ante el argentino Coscu.

Durante este lunes continúo la polémica, llegando al punto en que las protagonistas del combate salieran a hablar de las críticas recibidas. “La Rivers” escribió vía Twitter, que “he decidido q no me vais a joder mi esfuerzo, mi trabajo de 4 meses y el combatazo que hice, gané por mucho q os duela, y estoy profundamente decepcionada con todos los streamers alimentando hate, yo m lo he currado y no tengo la culpa de q no ganara tu amiga, superadlo, ya pasó”.

he decidido q no me vais a joder mi esfuerzo, mi trabajo de 4 meses y el combatazo que hice, gané por mucho q os duela, y estoy profundamente decepcionada con todos los streamers alimentando hate, yo m lo he currado y no tengo la culpa de q no ganara tu amiga, superadlo, ya pasó — riverss (@_riverss_) July 3, 2023

Por otro lado, “Rivers” apoyo a la española, pero también dejó en claro que ha recibido amenazas, además de los insultos xenófobos por parte del público. “Me abuchearon en el estadio, me dijeron cosas xenofobas horribles, llevo recibiendo mensajes de odio desde hace días, se metieron hasta con mi familia y yo no he dicho nada. la gente es una mierda”, acotó.

me abuchearon en el estadio, me dijeron cosas xenofobas horribles, llevo recibiendo mensajes de odio desde hace días, se metieron hasta con mi familia y yo no he dicho nada. la gente es una mierda, pero es una mierda para todos. Para parar esto, practiquen lo que predican. Tu no… — rivers (@samyriveratv) July 3, 2023

Quien también salió a hablar del tema fue el organizador de La Velada del Año 3, Ibai Llanos, que durante el día de ayer habló en su canal de Twitch sobre lo que dejó el evento. Hoy, vía Twitter insistió en que “está triste” por el odio que ha generado el triunfo de la hispana.

Por cerrar el tema. Lo dije ayer en directo, me puso muy triste ver todo lo que se había generado con la victoria de Marina. Creo que debemos de tener un poco más de calma a la hora de poner según qué tweets. — Ibai (@IbaiLlanos) July 3, 2023

“(…) También está bien que haya gente que le pueda parecer mal según qué cosas o decisiones, o que incluso algo le parezca injusto. Pero no se nos puede ir la olla de esa manera. Marina simplemente peleó, le dijeron que había ganado y ya. No le deis más vueltas”, precisó.

Por otro lado, reconoció su error como organizador dar una opinión sobre quien debería o no ganar.

Por cierto, creo que muchos tenéis razón. No debería dar mi opinión sobre quién creo que gana o no siendo el organizador. Error por mi parte y lección aprendida para la siguiente. No lo pensé en el momento. — Ibai (@IbaiLlanos) July 3, 2023

Combate de la polémica