The Rock vuelve a WWE Raw con advertencia a Roman Reings: ¿Será en Wrestlemania?

El primer Monday Night Raw del año (realizado en San Diego) tuvo una presencia estelar, puesto que tras siete años el “Campeón del Pueblo”, The Rock hizo su retorno al programa semanal lanzando una potente promo contra el campeón de la WWE, Roman Reings.

The Rock interrumpió a Jinder Mahal quien estaba criticando a Samantha Irvin. The Most Electrofying Men se burló de Mahal y este quiso atacarlo, pero la estrella de Hollywood lo sorprendió con un Rock Bottom y posterior Peoples Elbow.

Tras ello, tomó nuevamente el micrófono y se dirigió hacia el “Jefe Tribal” Roman Reings. “San Diego, los amo. Tengo una pregunta para ustedes. Cuando vaya a comer esta noche, ¿Debería sentarme en la mesa, en la tabla de un bar, o en la cabeza de la mesa? (The Head of the Table)”, indicó The Rock.

Las especulaciones dan que este combate sea en Wrestlemania XL, sin embargo, las autoridades de turismo de Australia están presionando a la empresa de lucha a que The Rock este en el evento Elimination Chamber: Perth, el que se realizará en el próximo 24 de febrero en la ciudad australiana.