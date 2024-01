“Me equivoqué”: Felipe Avello pide perdón y responde a funa de Luis Pinto

Tras las críticas que recibió Felipe Avello en redes sociales luego del documental publicado en Youtube por César Huispe (Críticas QLS), titulado “Giro Tranversal: La Historia de Luis Pinto“, el humorista se disculpó en redes sociales con Luis Pinto y aseguró que se puso en contacto con él personalmente.

La controversia surgió tras las declaraciones de Luis Pinto en dicho documental, donde se muestra el caso del exmodelo protagonista de un capítulo del programa de Mega, “Cara y Sello”. Ahí, se expone el actuar de Avello, “me hizo una grabación que yo salía desnudo, pero yo le dije: no me grabes las partes íntimas (…) Lo mostró en su show, yo le dije no muestres”, indicó Pinto.

En ese sentido, Felipe Avello en su video de Instagram dijo: “La verdad es que sí, yo creo que me equivoqué en mi actuar al no avisarle que íbamos a mostrar un video en el teatro en esos años”. Agrega que le ha costado más de 10 años ir mejorando su humor: “Con el afán de hacer reír me equivoqué”.

Por último, Avello reconoció que se contactó con Luis Pinto: “Ya le di mi apoyo a través de una llamada telefónica esta mañana”, dijo el humorista.