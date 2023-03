Alcalde Gustavo Toro (DC) y medidas contra el narcotráfico: "Lo que ocurre en La Florida no sería efectivo en San Ramón"

El alcalde de la comuna de San Ramón, Gustavo Toro (DC), abordó este lunes la problemática que afecta a nuestro país en materia de seguridad durante las últimas semanas. El edil puso énfasis en las medidas contra el narcotráfico que se han tomado a nivel comunal como nacional, tales como la demolición de las denominadas "narco-casas" en La Florida que ha estado en la agenda política.

Estas últimas semanas, el edil de La Florida, Rodolfo Carter (IND), ha llevado a cabo la medida de demolición de casas vinculadas al narcotráfico. Este accionar ha sumado adeptos como detractores, así como amenazas contra la vida de la autoridad comunal. Estas amenazas también las han recibido el propio alcalde de San Ramón, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC); y el edil de Puente Alto, Germán Codina (RN).

También te puede interesar:

Al respecto, Toro en "Al Pan Pan" precisó que la medida llevada a cabo en La Florida "en San Ramón no sería efectiva, sería muy estigmatizadora". "San Ramón es una comuna que ha sido estigmatizada con el narcotráfico, entonces -desde mi mirada- si realizo esa medida y salgo en la prensa más estigmatizo. Además, creo que no tendrá ningún efecto en nuestra comuna", agregó en El Mostrador Radio.

"Demoler ampliaciones de casas de narcotraficantes, no produce un gran efecto. Cuando vemos que tenemos muchos focos de microtraficantes, cuando vemos que en cada tres o cuatro cuadras vemos negocios de narcotraficantes. Tal vez es una señal para el país en el combate contra el narco, pero no lo veo como una medida", prosiguió el edil.

Asimismo, la autoridad comuna cree que la medida adoptada por Carter "logra calmar la sensación de inseguridad en algunos vecinos (de La Florida), pero en San Ramón yo creo que no tendría efecto, sino que terminaría estigmatizando como una comuna de narcotraficante y que terminaría molestando a los vecinos".

Gustavo Toro sostiene que para atacar el narco y bajar la sensación de inseguridad -el gran problema para la ciudanía a su juicio- es invertir en más patrullaje, una medida que antes no sé podía realizar en la comuna, puesto que no contaban con vehículos de seguridad.

Si bien, el edil de San Ramón elogió a Rodolfo Carter, "ya que logró poner el tema como una de las prioridades a nivel nacional", aún sostiene que "si uno quisiera solucionar el problema de fondo del narcotráfico se tiene que intervenir de otra manera", con medidas tales como trabajar en la reinserción social como escolar, "puesto que hay muchos niños, niñas y adolescentes que no están yendo al colegio".

Problemáticas

El alcalde de San Ramón precisó que uno de los factores que impiden un combate real contra el narcotráfico es la cantidad de ingresos que reciben por seguridad. "El Estado destina para San Ramón 1000 pesos per cápita, y en Vitacura tengo entendido que son 300.000 pesos. Lamentablemente, es poco lo que puedo hacer y tengo que ser efectivo".

Además, señaló que solo cuentan con 90 funcionarios de Carabineros, puesto que la Policía de Investigaciones no cuenta con un cuartel, debido al término del contrato del lugar físico que ocupaban en la comuna.

"Carabineros se ven sobrepasados, tenemos 90 Carabineros a cuatro turnos, o sea, uno va a una comisaría hay un poco más de 20 Carabineros en el turno que corresponde porque hay varios con licencia médica. Con 20 Carabineros, 10 tienen que quedarse en la comisaría, no se puede combatir en la calle con 10 Carabineros", sostuvo al respecto.

Emplazamiento al Presidente Boric

Toro aprovechó el espacio para realizar un emplazamiento al Presidente Gabriel Boric para que visite la comuna. "He hablado con todos los actores, he hablado con el general director de Carabineros, he hablado con la ministra Tohá, me falta hablar con el Presidente Boric, aprovechó de invitarlo. El desafío está en la calle, hay que recuperar los espacios", agregó.

"Yo he emplazado al Gobierno para que se acerquen a la comuna de San Ramón, lamentablemente el Presidente no nos ha visitado. Sé que hay ‘comunas regalonas’ a las que ha ido tres o cuatro veces, a San Ramón ninguna", expresó.

Finalmente, el edil nuevamente le manifestó al Mandatario que visite la comuna, además de enviarle un mensaje a los vecinos "de que vamos a seguir en la calle trabajando, porque es la manera de poder lograr ese sueño que tanto anhelamos que vivir mejor".

Video vía YouTube: El Mostrador