La ópera en pie de guerra por exclusión de ley de Artes Escénicas

El Colectivo de Cantantes Líricos de Chile criticó duramente la exclusión de la ópera del proyecto de Ley de Fomento de Artes Escénicas, que actualmente se tramita en el Parlamento.

El gremio además lamentó que no hayan sido consultados durante la creación de la iniciativa.

"La precariedad institucional en que se desarrolla nuestro arte contrasta con la alta calidad de la formación profesional de nuestros cantantes, la que satisface ampliamente los parámetros internacionales", señaló una declaración que es firmada, entre otros, por Verónica Villarroel, Graciela Araya y Homero Pérez.

Fomento de las artes

Este proyecto de ley tiene como objetivo de fomentar la creación de las artes escénicas y facilitar el acceso de la ciudadanía. Los datos de asistencia a ópera de la última encuesta cultural son claros: un 1,9% de asistentes lo hizo en el último año, un 3,5% alguna vez en la vida y un 84,6% nunca ha ido.

Esta ley es impulsada por la Plataforma de Artes Escénicas, que incluye a sindicatos, organizaciones gremiales y agrupaciones del sector. Para la normativa, la Plataforma consultó a 22 organizaciones en más de 40 encuentros en Santiago y regiones. El entonces Consejo de Cultura (CNCA) recibió un primer borrador en 2015.

Ahora, aunque el Gobierno de Piñera incluyó al ballet, la ópera y los coros en el proyecto de ley, el miércoles pasado, la Comisión de Educación y Cultura del Senado lo rechazó. La instancia está compuesta por Yasna Provoste, José García Ruminot, Juan Ignacio Latorre, Jaime Quintana y Ena von Baer.

Al ser consultado por este medio al respecto, el Ministerio de Cultura aludió a las expresiones vertidas la semana pasada por el subsecretario Juan Carlos Silva en la instancia. "Defendimos las indicaciones según nuestra visión y los senadores tomaron su decisión", dijo, aunque insistió en que se entiende que las tres categorías en disputa "ya están incorporadas en otra categoría".

Al ser consultado por este medio al respecto, el Ministerio de Cultura aludió a las expresiones vertidas la semana pasada por el subsecretario Juan Carlos Silva en la instancia. "Defendimos las indicaciones según nuestra visión y los senadores tomaron su decisión", dijo, aunque insistió en que se entiende que las tres categorías en disputa "ya están incorporadas en otra categoría".

En el mismo sentido se manifestó una fuente de la Red de Artes Escénicas, sucesora de la Plataforma, que apuntó a "un enorme desconocimiento de la ley y su cobertura".

"Los géneros mencionados están integrados, así como lo están hoy en las líneas de financiamiento de Artes Escénicas. De incorporarse de otra manera la ópera debiese incluir un incremento presupuestario, ya que el presupuesto actual de la ley es el equivalente al fondo actual de Artes Escénicas", expresó.

"Existen diagnósticos previos comparativos con otros instrumentos internacionales que dan diversidad de fondos para la actividad escénica. En el caso puntal de la ópera, a veces alojado incluso en fondos para la música", añadió.

Apoyo incompleto

Según informó el diario El Mercurio, algunos de los argumentos esbozados por los parlamentarios apuntaban a que, por ejemplo, las actividades corales ya están incluidas en el Fondo para el Fomento de la Música Nacional; que el ballet se abarca en la categoría de danza; y que la ópera está dentro de las líneas de financiamiento teatral.

"Si bien la actividad coral está presente en el Consejo de la Música, este sólo vela por la asignación de fondo y no por la cautela de los derechos de los cantantes", respondieron los artistas en una parte de la carta.

Y aunque los fondos se utilizan para la actividad coral, "ellos se destinan principalmente a subvencionar giras, montajes, etc., y no a financiar los honorarios de los cantantes, que asumen dichas tareas artísticas en su calidad profesional y no solo 'vocacional'".

"Enorme desconocimiento"

En su carta, los artistas critican "un enorme desconocimiento, tanto en la base social como en la estructura del Estado, sobre el gran aporte que estas artes brindan a la formación cultural socioeconómica y subjetiva de la ciudadanía chilena".

"Una ley de fomentos de las artes escénicas, por definición, no puede excluir a las artes escénicas musicales", manifestaron. Aunque señalan que, por su naturaleza "solística", a los cantantes líricos "nos ha costado más entendernos como colectivo", "los problemas gremiales que nos aquejan son comunes a todos".

"Excluir a la ópera argumentando que el Teatro Municipal de Santiago recibe un monto tal o cual, implica no valorar que es un género amplio, que contiene a todas las demás artes", señalaron. "De los profesionales de las artes escénicas con formación académica, menos del 10% son albergados en el Teatro Municipal". Y de los intérpretes que allí actúan, una minoría son nacionales.

"Carecemos absolutamente de una legislación que ejerza cautela sobre el cumplimiento de nuestro derechos como trabajadores", plantearon. "Invitamos a las señoras y señores parlamentarios a examinar más profundamente su diagnóstico y decisión sobre el futuro de nuestro quehacer profesional artístico", remataron.