Analistas evalúan anuncio del CAE: “Es una medida para retener a la tribu que se les está escapando”

“Un gesto para retener a su propia tribu, pero que abre otros flancos”. Ese es el corolario de tres analistas políticos y fundadores de la ex Concertación, ante la idea del Presidente Boric de reflotar una dispensa de pago del CAE.

El Presidente insistió en ello en noviembre de 2023. No obstante, en marzo pasado el ministro de Hacienda Mario Marcel descartó cualquier condonación del Crédito con Aval del Estado, una de las emblemáticas promesas de campaña presidencial del Mandatario, esta semana, La Moneda repuso la promesa.

A tres años del compromiso del entonces candidato Boric, que propuso una “condonación universal” para un millón de estudiantes universitarios y egresados, hoy, en medio de un clima político y económico convulsionado, los analistas Pepe Auth, Víctor Maldonado y Miguel Moreno advierten que la medida será tenue, orientada a una clase media o alta, que generará controversia y quizás hasta elevadas expectativas, que luego podrían no quedar satisfechas.

El analista y exdiputado Pepe Auth había propuesto en el segundo gobierno de Michelle Bachelet una ayuda estatal para el crédito a quienes la acreditación universitaria no les había servido porque no lograron terminar la universidad (por razones justificadas, como enfermedad o por salir a trabajar para mantener a sus familias) por lo cual, sin título, no habían aumentado sus ingresos, pero que siguieron pagando el CAE. No obstante, recuerda, era un número muy acotado de personas.

“Esto del CAE, es su grupo más directo. Resucitar el CAE está en el ADN de las demandas estudiantiles de su tribu. Tiene que ver con que siente que se le está escapando su tribu. El riesgo para el Gobierno es que la propuesta seguramente será gradual y moderada. Y no va a tener el efecto buscado, se corre un riesgo de frustrar a muchos, porque, obviamente, me imagino que Marcel va a aprobar una solución muy parcial, no va a dejar que le tiren la casa por la ventana ni se haga una medida irresponsable. Y cualquier cosa con cierta lógica va a ser frustrante después de haber ofrecido condonación para todo el mundo (en campaña)”, analiza Pepe Auth en conversación con El Mostrador.

Para el analista, la medida es extremadamente compleja y con un “riesgo alto”.”Obviamente con eso vas a satisfacer a un grupo, pero vas a frustrar a todos aquellos que ya lo pagaron, que cumplieron con sus compromisos. Y luego vas a dar la señal de que pones la plata donde no es prioritario, porque con los problemas que hay en Educación y en Salud, cualquier ciudadano de a pie dirá que van a beneficiar a profesionales con ingresos medios y altos, en lugar de poner la plata para resolver los problemas del conjunto. Pero eso depende mucho de cuáles sean las medidas. Yo espero medidas muy realistas. Por eso el riesgo de que aparezca como una cuestión más bien simbólica es alto”, señala.

“El ideologismo va a ser derrotado”

Para el exasesor del Segundo Piso de Bachelet, y ex subsecretario de Segpres, Victor Maldonado (DC), la medida se reflota con algo de sorpresa aunque, explica, la promesa de la eliminación del CAE viene desde “la cuna frenteamplista”, por lo que abdicar de esa promesa es renunciar a un elemento que identifica a su electorado “más que cualquier otro símbolo”.

“El Presidente lo hace porque es una promesa que identifica a líderes estudiantiles que llegan al Gobierno. O sea, es una recaída en el elemento más doctrinario ideológico. El ministro de Educación (Nicolas Cataldo) tiene deuda, entonces, si se aprueba una ley, él quedaría sin deuda y así muchos de ellos. Pero es lógico que tú trabajes para eliminar tus propias deudas, pudiendo pagarlas. Entonces, surge una cosa maravillosa: desde tu propio sector le dicen ‘perdón, esto no es ético, esto es inmoral’, que es muy impresionante. Te pueden decir ignorante, primerizo, pero no te habían dicho antiético. Es una crítica cruda de porqué financiar algo que beneficia no a los más pobres, tiene que ser una prioridad por sobre lo importante”, señala el analista DC.

Y agrega: “Es una discusión también sobre el modelo de país, sobre lo que diseñaste y que en realidad no estaba bien pensado, que era regresivo, nuestros grandes pensadores nunca se imaginaron beneficiando por un discurso genérico a los más ricos. Tengo la impresión de que el ideologismo va a ser derrotado completamente porque consigue exactamente lo contrario de lo que quiere. La extrema igualdad, y el igualitarismo lleva a la desigualdad”.

“Boric retoma el compromiso con la masa estudiantil con voto obligatorio”

El exsecretario general del Partido Radical y analista electoral Miguel Moreno va un paso más allá. Observa que el anuncio llega en un contexto “donde el Frente Amplio está debilitado, por esta razón y por otras, enfrenta las elecciones de alcaldes concejales y Gobernadores débil, en razón de aquello el Presidente Boric retoma el compromiso adquirido con la masa estudiantil, muchos que con voto obligatorio deberán votar”.

“El Frente Amplio, incluido el partido del Presidente Boric, están perdiendo la juventud y la militancia juvenil. Basta observar las últimas elecciones de los Centro de Alumnos de las Universidades e Institutos, donde ha perdido las elecciones, fundado en falta de compromiso con los deudores del CAE, al no respetar lo señalado cuando era candidato. Además los parlamentarios del Frente Amplio han avizorado un resultado negativo de no retomar y cumplir lo comprometido en el programa presidencial. En política el Gobierno desea cambiar el eje de la discusión ciudadana, que clama por mayor seguridad y saldar las deudas estudiantiles, de sus hijos, endeudados por el CAE”, repara Moreno.

En los partidos de la ex Concertación también hay analistas que valoran ese giro del Presidente, pero con matices. “Lo que hubo antes fue posponer la decisión por razones presupuestarias, en algún momento no era viable, y era otro momento político. Hoy, al parecer, el Presidente estima que las condiciones han cambiado, que es necesario cumplir con sus compromisos propuestos. Por ejemplo, hay gente que ha pagado su compromiso rigurosamente, pero que tiene una deuda todavía muy larga por delante (…) los han ganado con el CAE son los bancos, que han obtenido miles de millones de pesos producto de los intereses”, señala el socialista Juan Valdés.

Y advierte una sutileza. “Ahora, yo partiría favoreciendo a aquellas personas que hacen un esfuerzo importante para pagar la deuda. Y debiera buscarse una fórmula para que todos tengan un beneficio respecto del pago. (…) En los años noventa el presidente Aylwin generó una condición de pago para las personas que debían créditos, como en su caso los Corvi y Serviu, la gente pudo pagar una cantidad por rango económico, pudo quedar al día con sus viviendas, eso fue muy popular en los años noventa”.