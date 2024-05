Ministerio de Seguridad, urgente pero para el próximo gobierno

Presentado por:

¡Buenas! ¡Fin de semana con pinta de fin de semana largo! Los que puedan disfrutar de lunes y martes más relajados, aprovéchenlo, porque viene la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric el 1 de junio y, luego, a la vuelta de la esquina, están las primarias de las municipales el 9 del próximo mes.

La oposición no va a regalarle el Ministerio de Seguridad al oficialismo. Fast track de la agenda legislativa de seguridad, pero con limitaciones. En La Moneda intentan poner paños fríos y calmar las “suspicacias infundadas”, afirmando que la nueva institucionalidad se implementará en el próximo Gobierno. “Impresentable”, dicen algunos en el oficialismo.

Exconcertacionistas salen al rescate de la reforma de educación.La exministra y actual candidata a alcaldesa de Las Condes, Marcela Cubillos, presentó la semana pasada un libro que pregunta: ¿Llegó la hora de una contrarreforma educacional? Cubillos logró unir a la centroizquierda.

La inseguridad también afecta a personas en situación de calle. El Ministerio de Desarrollo Social comenzó esta semana la implementación del Plan Código Azul en cinco comunas, para evitar hipotermias en gente que vive a la intemperie. A la Corporación Moviliza, más que la hipotermia, le preocupa el aumento de los asesinatos de quienes están en situación de calle.

Disfrutando el minuto de gloria.La semana pasada contamos que había voces en el Frente Amplio que consideraban prudente que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, saliera del gabinete después del desgaste por la ley corta de isapres. Nada más alejado de la realidad. Esta semana, Aguilera brilló en La Moneda. Hablando de cambio de gabinete, también me contaron que al Presidente Boric no le gusta cambiar su equipo ministerial.

No olvidar a Daniel Jadue. La próxima semana es la previa de la formalización del alcalde de Recoleta y en su partido están claros sobre cómo actuarán en ese escenario. Y recomendamos algo que la crítica especializada no está recomendando: la última película del maestro Francis Ford Coppola.

MINISTERIO DE SEGURIDAD, URGENTE PERO NUNCA TANTO

Atrás quedó la agenda reformista de Apruebo Dignidad. Los asesinatos de dos carabineros en marzo y abril de 2023 impulsaron una agenda de seguridad que no ha parado hasta el día de hoy, en que está tramitándose la ley que crea el nuevo Ministerio de Seguridad, además de una nueva Ley Antiterrorista y la relativa a las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), entre otras. Un año después de la muerte de los carabineros, la clase política comienza a sopesar las consecuencias del giro legislativo.

Urgencia o conveniencia política.A la derecha le interesa acelerar la agenda de seguridad, pero la tramitación ha sido más larga de lo necesario, principalmente por un tema de conveniencia política, que ha hecho a la oposición sopesar los costos de implementar toda esta nueva institucionalidad en el último año del Presidente Gabriel Boric y con la ministra Carolina Tohá como principal rostro de la seguridad. El fast track tiene límites, dicen en la derecha, y en el oficialismo varios le reconocen el punto.

Esta semana quedó clara la postergación de la implementación hasta el próximo Gobierno. Uno de los interlocutores clave para las reformas políticas en la derecha me advirtió que no existe piso para entregar a este Gobierno y a la ministra Tohá la implementación de un poderoso Ministerio del Interior que quite protagonismo al futuro Presidente de la República y un Ministerio de Seguridad con todos sus funcionarios elegidos por esta administración. Durante la semana comenzaron las negociaciones de los detalles.

Elizalde tranquiliza los ánimos.La primera señal de que el mensaje le llegó al Gobierno fue la declaración que realizó el ministro Segpres, Álvaro Elizalde, cuando intentó aplacar las sospechas de la oposición respecto a que la ministra Tohá podría cosechar popularidad con la nueva institucionalidad: “Esta es una suspicacia infundada. En todo caso, para facilitar la aprobación del proyecto, el Gobierno tiene toda la disposición para que las nuevas tareas que asumiría el Ministerio del Interior se apliquen a contar del próximo período presidencial”, precisó Elizalde.

El Senado toma cartas en el asunto. Esta semana el proyecto con las nuevas atribuciones del Ministerio del Interior y que crea el Ministerio de Seguridad pasó al Senado y todo indica que habrá varios cambios al diseño enviado desde la Cámara Baja.

Respecto al nuevo ministerio, en la derecha me advirtieron que no iban a aceptar el proyecto en los términos en que está ahora, porque consideran que abre la puerta a la creación de la figura de primer ministro. “No estamos dispuestos a que a este sistema presidencial, que ahora es de facto un parlamentarismo, se le incorpore la figura de un primer ministro que disminuya aún más los poderes del Presidente de la República”, me aclararon desde ese sector.

Oficialismo dividido. “La oposición colocó como condición que sea el próximo Gobierno el que implemente el Ministerio de Seguridad y el nuevo perfil del Ministerio del Interior”, me dijo un parlamentario oficialista que participa en las negociaciones y considera razonable la solicitud. Sin embargo, en el oficialismo hay otras voces que advierten que saldrán a marcar que es impresentable hablar de fast track de seguridad y luego postergar dos años la implementación de la nueva institucionalidad.

EDUCACIÓN: BRUNNER Y EXCONCERTACIONISTAS CONTRA LA CONTRARREFORMA

Lanzamiento de libro en campaña. La semana pasada, la exministra de Educación durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, Marcela Cubillos, presentó su libro Reforma educacional: un experimento fracasado, con el siguiente subtítulo: ¿Llegó la hora de una contrarreforma educacional?

Un rostro clave.El lanzamiento del libro es un evento relevante para la oposición, porque involucra a uno de los rostros de las elecciones municipales, Marcela Cubillos, que postula como independiente a alcaldesa por Las Condes y podría liderar, como extitular del Mineduc, el sensible tema de la educación en las campañas de las municipales y la presidencial, en un contexto marcado por la huelga del Servicio Local de Educación en Atacama y la discusión por falta de vacantes en colegios públicos.

Apelando a los sectores serios. En el mundo de los especialistas en educación llamó la atención la columna del académico José Joaquín Brunner, publicada el pasado domingo en El Mercurio, titulada “Una contrarreforma es volver atrás“, seis días después del lanzamiento del libro de Cubillos. Brunner nunca fue opositor a las reformas, pero sí crítico; sin embargo, ahora su problema es con la contrarreforma: “Parece poco razonable imaginar, incluso en estos tiempos irrazonables, que algún sector serio de la política chilena querría borrar, de una sola plumada, todas aquellas reformas, una por una, como si fuese posible reescribir la historia”.

Concertacionistas defendiendo las reformas.Dos días antes de la presentación del libro de Cubillos, Mario Waissbluth, fundador de Educación 2020, y la exministra de Educación Adriana Delpiano, publicaron una columna en El Mostrador, bajo el título “En defensa de la Ley de Inclusión”, donde entre otras cosas recurren a la figura del expresidente Piñera para llamar la atención: “La campaña ideológica se refiere virulenta y despectivamente a la ‘tómbola’, como si se tratara de un casino o una kermesse. En la franja electoral de la campaña presidencial de 2017 se llegó al extremo de burdas caricaturas, al punto que el Presidente Sebastián Piñera se desligó públicamente de ellas (…)”.

Los tres mosqueteros. El inicio del proceso electoral municipal y luego el de la presidencial preocupan al mundo exconcertacionista y al oficialismo, porque saben que la educación será una bandera en las elecciones en tiempos de confrontación. La aparición de Brunner, Waissbluth y Delpiano es vista como un intento por crear una masa crítica que ordene la discusión, oponiéndose a la idea de una contrarreforma.

Derecha e izquierda aprobaron las reformas. Le pregunté al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, sobre los alcances de esta idea de una contrarreforma y me señaló: “Es llamativo que surjan voces llamando a impulsar una contrarreforma, desconociendo un acuerdo político del cual participó la misma oposición durante el Gobierno de la entonces Presidenta Michelle Bachelet”.

Cataldo considera que “sería un error intentar deshacer lo acordado y reabrir debates que ya dimos. Uno puede entender que esto se haga para obtener réditos políticos de corto plazo, pero la pregunta de fondo es una: ¿Cuál es la alternativa de la oposición? ¿Volver a segregar en las escuelas? ¿Dejar que la crisis municipal se profundice? ¿Abandonar la educación a la volatilidad de los ciclos políticos municipales?”.

NO ES LA HIPOTERMIA, SON LOS ASESINATOS

Hipotermia preocupa a La Moneda. El lunes 13 de mayo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia comenzó la implementación del Plan Código Azul en cinco regiones del país, para evitar las muertes por hipotermia entre las personas en situación de calle. Esto, a pesar de que la hipotermia dejó de ser su principal causa de muerte.

El anuncio lo hizo el ministerio a través de un escueto comunicado oficial, donde la ministra Javiera Toro Cáceres agrega: “Esas son las comunas que hoy reúnen las condiciones para que el lunes exista el código azul, el refuerzo a esta oferta para las personas en situación de calle, recordando que es una oferta permanente, que es algo en que trabajamos todo el año”.

Chile tiene cerca de 20 mil personas viviendo en la calle. Corporación Moviliza –una institución que trabaja desde el 2006 con personas en dicha situación– tiene una cifra que sorprende, porque el número de quienes viven en la calle ha dado un salto en los últimos cuatro años. En 2020 ese número era de 16.410 personas y en 2023 subió a 19.860.

Asesinatos superan a las muertes por hipotermia. Felipe Estay, director ejecutivo de Moviliza, explica que lo preocupante es que Chile tiene una tasa de homicidios de 6,3 muertes por cada 100 mil habitantes el 2023. En el caso de la gente que vive en la calle, esta cifra es mayor si tomamos en cuenta que, de las 20 mil personas en esa situación, el año pasado murieron 84 y, de ellas, 45 fueron por asesinatos y 12 por hipotermia.

Tráfico de drogas o aporofobia. Según las investigaciones y seguimientos que realiza Corporación Moviliza, las causas de estos asesinatos no están definidas y pueden ser producto de la inseguridad general, la precariedad de vivir en sitios peligrosos y el microtráfico, porque se han visto casos en que estas personas actúan como agentes de almacenamiento o distribución.

Según las investigaciones y seguimientos que realiza Corporación Moviliza, las causas de estos asesinatos no están definidas y pueden ser producto de la inseguridad general, la precariedad de vivir en sitios peligrosos y el microtráfico, porque se han visto casos en que estas personas actúan como agentes de almacenamiento o distribución. El otro elemento que podría explicar esta alta tasa de asesinatos es la aporofobia, que es el rechazo u odio a la pobreza y que tuvo como hito el caso de Valdivia el año pasado, en que una persona fue rociada con líquido acelerante y quemada en la calle, o el caso del asesino en serie conocido el 2020.

Nuevo perfil. La alcaldesa de Cerrillos, Lorena Facuse, contó en un artículo de La Tercera a comienzos de este año: “La gente en situación de calle tiene un perfil distinto al de hace cinco años. Creo que están siendo utilizadas como soldados por bandas de narcotraficantes que se han ido instalando. Hacen uso de sus rucos (carpas). Detrás de esto está el crimen organizado” .

Poco interés de las autoridades y los políticos. Felipe Estay señaló que esta situación, que se ha hecho evidente en los últimos años, requiere de nuevas medidas. “El tema es cómo lograr concientizar a la clase política y a las autoridades a tomar cartas en esta realidad que afecta a gente que no vota, que no tiene poder para incidir en las elecciones”, me dijo Estay.

TRES PREGUNTAS A LA ALCALDESA DE ÑUÑOA, EMILIA RÍOS

Esta semana le salió competencia a la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos. El excandidato presidencial de la derecha, Sebastián Sichel, finalmente decidió competir en la cuna del Frente Amplio, que tiene de jefa comunal a esta representante de Revolución Democrática.

En esta entrevista, Ríos analiza la posibilidad de que la derecha vuelva a desembarcar en ese municipio y cuáles son sus fortalezas frente al expresidenciable.

–¿Salió competencia para las municipales de octubre?

-Al margen de los nombres que surjan o puedan surgir, nuestra hoja de ruta sigue intacta. Estamos en un año bien simbólico para la comuna, porque acabamos de cumplir 130 años y estamos ejecutando proyectos importantes y emblemáticos en distintos puntos de Ñuñoa. Respecto al período eleccionario, que comienza a fines de septiembre, me gustaría que todos los candidatos estemos a la altura de las circunstancias, y debemos hacerlo cuidando un ambiente de respeto y amistad cívica también por los vecinos, que están cansados de la polarización artificial que no lleva a nada. También es importante hablarles con la verdad y conocimiento de la realidad comunal.

–¿Puede volver la derecha a gobernar un municipio químicamente frenteamplista?

-La derecha estuvo en el municipio 25 años y nuestro diagnóstico es que tuvieron una gestión deficiente y corrupta. Hoy tenemos un exalcalde condenado, otro con arresto domiciliario nocturno y exdirectores formalizados. Nosotros recibimos un municipio estancado, sin ninguna planificación, sin proyectos para enfrentar el boom inmobiliario que la misma derecha creó para Ñuñoa.

En estos tres años en la municipalidad hemos construido una relación de confianza con una comunidad que se sentía abandonada y, por la historia que arrastraba la municipalidad, no era una tarea sencilla, pero lo fuimos revirtiendo con trabajo en terreno, lo que se facilita por el hecho de que yo he vivido toda mi vida en Ñuñoa y conozco de cerca sus principales necesidades, por los años de trabajo que he desarrollado en la comuna.

–¿Cómo responderás a una candidatura de Sichel?

-Yo estoy cien por ciento enfocada en mi trabajo, que es avanzar en una buena gestión municipal con la mirada en las personas y no en las candidaturas. Ñuñoa es una de las comunas con mejor calidad de vida del país y seguiremos trabajando para que esa calidad de vida sea para todos los vecinos. Seguiré defendiendo nuestra vida de barrio, con inversión en seguridad para calles iluminadas y seguras, espacios para las familias mejor equipados, poniéndonos al día en infraestructura pública y de salud.

CONVERSACIONES DE PASILLO

– La ministra de Salud por las nubes. El martes, un día después de aprobada la ley corta de isapres en el Senado y la Cámara, el Presidente Gabriel Boric invitó a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, a tener un rol protagónico en la celebración del 85º aniversario de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y en el lanzamiento de “Startup Campus”, junto al vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente; el presidente de Fundación Chile, Pablo Zamora; y la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry.

La semana pasada contamos que había voces en el Frente Amplio que consideraban factible la salida de la titular de Salud, para dar lugar a una nueva cara desvinculada del polémico caso isapres. Nada más alejado de aquello .

. Vienen nuevos proyectos de ley. La aprobación de la ley corta de isapres puso como próximo hito para el sector salud la presentación de una serie de reformas, que deberá estar lista en octubre. “Sería una locura cambiar la ministra que tuvo a cargo esta compleja ley, cuando comienza la implementación de varios puntos de la ley corta”, me explicaron.

La aprobación de la ley corta de isapres puso como próximo hito para el sector salud la presentación de una serie de reformas, que deberá estar lista en octubre. “Sería una locura cambiar la ministra que tuvo a cargo esta compleja ley, cuando comienza la implementación de varios puntos de la ley corta”, me explicaron. Los bonos de la ministra Aguilera no pueden estar más altos, me dijo un ministro. Entre los miembros del gabinete existe un respeto y admiración unánime por el trabajo de la secretaria de Estado: “Ella fue siempre cuidadosa y silenciosa en su trabajo, pero siempre tuvo clara la urgencia de lograr implementar los fallos de la Corte Suprema sin colapsar el sistema”.

Entre los miembros del gabinete existe un respeto y admiración unánime por el trabajo de la secretaria de Estado: “Ella fue siempre cuidadosa y silenciosa en su trabajo, pero siempre tuvo clara la urgencia de lograr implementar los fallos de la Corte Suprema sin colapsar el sistema”. Principal bandera de triunfo. Varios de los consultados coinciden en que el gran gol de esta negociación fue la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), que permitirá la contratación de seguros complementarios para los beneficiarios de Fonasa.

– Se viene formalización de Daniel Jadue. Una semana falta para la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), fijada para el 28 de mayo, por los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa.

PC con Jadue. En el Partido Comunista están decididos a defender al alcalde hasta que se demuestren irregularidades en su gestión. Su principal apoyo en la colectividad es su presidente, Lautaro Carmona.

En el Partido Comunista están decididos a defender al alcalde hasta que se demuestren irregularidades en su gestión. Más de un mes de silencio. En el PC destacan el silencio que ha mantenido Jadue después que se le solicitara terminar con las acusaciones que hizo en abril pasado contra el Frente Amplio, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público.

En el PC destacan el silencio que ha mantenido Jadue después que se le solicitara terminar con las acusaciones que hizo en abril pasado contra el Frente Amplio, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público. Nuevas generaciones toman distancia de Daniel Jadue.Las duras declaraciones del alcalde después de conocerse su formalización produjeron malestar entre las nuevas generaciones de la dirigencia comunista, que reaccionaron criticándolo, como fueron los casos de la ministra Segegob, Camila Vallejo, del titular de Educación, Nicolás Cataldo, y de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler. Está por verse la postura de este sector después de la formalización.

No le gustan los cambios de gabinete. Las conversaciones de la semana pasada, que me sugirieron que podría venir un cambio de gabinete, fueron descartadas de plano por importantes ministros y personas cercanas al Presidente Gabriel Boric.

No le gusta. El argumento más convincente que me dieron para descartar que el Mandatario esté pensando hacer un cambio en su equipo ministerial es que “no le gustan los cambios de gabinete”, me explicaron en La Moneda.

El argumento más convincente que me dieron para descartar que el Mandatario esté pensando hacer un cambio en su equipo ministerial es que “no le gustan los cambios de gabinete”, me explicaron en La Moneda. Varios saldrán en octubre. El otro argumento razonable es que en octubre va a tener que abrir las puertas para que salgan todos los colaboradores que quieran participar de las parlamentarias y “no son pocos”, me aseguraron.

El otro argumento razonable es que en octubre va a tener que abrir las puertas para que salgan todos los colaboradores que quieran participar de las parlamentarias y “no son pocos”, me aseguraron. Motivos de fuerza mayor.Entre sus colaboradores me destacaron que los cambios de gabinete que ha realizado el Presidente fueron por fuerza mayor. El de septiembre de 2022 fue luego de la derrota del plebiscito; el de abril de 2023 fue por la enfermedad de la entonces ministra Segpres, Ana Lya Uriarte; y en agosto del mismo año, por la salida de Giorgio Jackson del Ministerio de Desarrollo Social.

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 20: Anuncio del paquete “fast track 2” de proyectos de ley en seguridad.

Martes 21: Ceremonia de las Glorias Navales en Valparaíso.

Domingo 26: Día del Patrimonio.

RINCÓN DEL LOBBY

Vienen novedades en el tema del lobby. El jueves llegó a Chile una delegación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a presentar los resultados de un informe sobre el lobby en nuestro país. El documento todavía está con embargo y no puede ser leído, pero destacan en su tabla de contenidos algunos de los temas que podrían discutirse próximamente:

El informe sugiere hacer cambios para enfrentar los riesgos que identificaron en nuestra legislación sobre actividades de lobbyy tráfico de influencias.

También presentan estudios similares realizados en otros países recientemente, como Francia, Eslovenia, Irlanda, Rumania, Reino Unido, Portugal, Brasil, entre otros.

Si bien el documento está –como dije– con embargo, destacan entre sus capítulos: fortalecimiento del marco legal para el lobbyen Chile; maneras de lograr una transparencia efectiva en el tema en nuestro país; y mecanismos para la implementación efectiva de revisión y cumplimiento de las medidas para fiscalizar dicha actividad.

RECOMENDACIÓN: “MEGALÓPOLIS” DE FRANCIS FORD COPPOLA

Todo se le perdona a Francis Ford Coppola. Ya comenzaron a aparecer las demoledoras críticas a su última película, Megalópolis, estrenada el jueves en el Festival de Cannes.

Decir que las críticas fueron demoledoras es suave. The Guardian se preguntó si “¿esta persona había hecho alguna película antes?”; Variety habló de un filme “torpe, sin gracia”; Rolling Stone dijo que era “un ejemplo de la Ley de Murphy hecha manifiesto”; Los Angeles Times la calificó de “jugosa”.

The Guardian se preguntó si “¿esta persona había hecho alguna película antes?”; Variety habló de un filme “torpe, sin gracia”; Rolling Stone dijo que era “un ejemplo de la Ley de Murphy hecha manifiesto”; Los Angeles Times la calificó de “jugosa”. Hay que verla. Hacía trece años que Coppola no dirigía una película –el 2011 hizo Twixt–. Nadie discute que en su filmografía hay de todo, varias cintas que pasaron sin pena ni gloria, pero esto se perdona después de hitos que han marcado al cine en los últimos cincuenta años, como Apocalipsis ahora (1979), la saga El Padrino (1972, 1974, 1990), La conversación (1974), entre otros.

Hacía trece años que Coppola no dirigía una película –el 2011 hizo Twixt–. Nadie discute que en su filmografía hay de todo, varias cintas que pasaron sin pena ni gloria, pero esto se perdona después de hitos que han marcado al cine en los últimos cincuenta años, como Apocalipsis ahora (1979), la saga El Padrino (1972, 1974, 1990), La conversación (1974), entre otros. Megalópolises un proyecto en que Coppola llevaba trabajando casi 45 años, y dedicó la película a su esposa, Eleanor Coppola, que murió hace un mes.

Otra recomendación, su Instagram: @francisfordcoppola.

Y hasta aquí el +Política de esta semana. Que tengan un buen día feriado y nos vemos el próximo sábado. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.