Senadora Allende: “La presión a la Defensora de la Niñez es una arremetida ideológica"

La Senadora Isabel Allende, integrante de la Comisión de Infancia, se pronunció respecto a la presentación realizada por los diputados RN contra la Defensora de la Niñez, por sus dichos en los que afirma que el niño solo lo es al momento de nacer.

La parlamentaria expresó: “Me parece que los diputados buscan presionar a la Defensora para que comparta sus planteamientos ideológicos y se retracte de sus dichos. Esto vulnera la autonomía de este órgano cuya misión es proteger a uno de os sectores más sensibles y vulnerables, de nuestra sociedad. Lo que viene detrás de esta arremetida, obstruye el discurso de colocar a los niños primero, como ha dicho insistentemente este gobierno.”

La Senadora recordó: “la misión de la defensoría es la promoción y protección de los derechos de niños y niñas. De acuerdo a la Convención sobre Derechos del Niño, entendemos por tal a todo ser humano menor de dieciocho años de edad, y se es ser humano o persona desde el momento de nacer. Esto no lo digo yo, lo dice nuestra legislación, y hasta el Tribunal Constitucional en su sentencia el año pasado por la interrupción en tres causales”.

Cabe recordar, que los diputados oficialistas anunciaron acusar ante la Corte Suprema a la Defensora de la Niñez por estas razones. Frente a esto la legisladora manifestó: “Las causales legales de remoción para la Defensora son acotadas. Pero en este caso, no se configuraría esta, ya que ella solo se limitó a repetir lo que señala nuestro ordenamiento jurídico. El resto son posturas morales que no son relevantes a la hora de determinar las funciones. Repito, acá, en ningún momento la Defensora manifestó algo contrario a derecho, quizás puede incomodar a ciertos sectores conservadores de nuestro país, pero no por esto se puede aducir que existe una infracción grave que permita su remoción.”

La Senadora hizo un llamado a los parlamentarios oficialistas para enfocarse en proteger a los niños, más que debilitar nuestra institucionalidad.