Gabriela Cabezón Cámara: “La colonización fue uno de los genocidios más enormes de la historia”

Hace algunos días la destacada escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara (Buenos Aires, 1968) visitó Chile para ser parte del festival Penguin Providencia.

La autora presentó su más reciente novela “Las niñas del naranjel”. En esta entrevista relata cómo llegó a la historia de Catalina de Erauso, novicia que nace en San Sebastián en 1592. A los quince se escapa del convento donde vivía y con un traje de varón que le permitirá vivir una enorme variedad de peripecias llega a América. Allí, realiza todo tipo de trabajos hasta que termina en el ejército y parte a la conquista de Chile.

“La colonización fue uno de los genocidios más enormes de la historia que insisto, ojalá se hubiera terminado con la con la independencia de España pero no se terminó y nuestros estados latinoamericanos todos también fueron colonizadores y genocidas y en alguna medida lo siguen siendo, por eso somos zona de sacrificio”, dice Cabezón.

La escritora cuenta que a partir de los diarios de Catalina de Erauso creó el personaje de Antonio, quien se encuentra en la selva junto a dos niñas que lo llevan a cuestionarse todo.

“Hay algo que se muy interesante y muy inevitable, que es que cuando vos pensás, inventás o investigás una historia que aconteció hace tres siglos, la estás pensando desde tu contemporaneidad. Entonces cuestiones como la conquista que uno podría decir eso sucedió hasta 1810 cuando los independizamos, ojalá! Eso sigue sucediendo, es algo muy contemporáneo”, expresa la autora en esta entrevista.

Luego agrega que “lo que sí me permite poner la historia 300 años atrás o 300 años para adelante es una distancia respecto de la época que me permite articular discurso, jugar con las palabras, hacer poesía, poner humor, en lo contemporáneo, se me hace un poco más difícil”.

