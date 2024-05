Neftalí Carabantes: “No hay que utilizar eufemismos, hay que avanzar en la reforma policial”

En conversación con El Mostrador, el exsubsecretario de Carabineros y académico UCEN, Neftalí Carabantes, aborda el debate sobre cómo avanzar en el fortalecimiento de la institución policial, en el marco de la tramitación de la agenda de seguridad, la polémica por la presentación del proyecto de ley que busca amnistía para los uniformados y el aplazamiento de la formalización del general Ricardo Yáñez.

“El primer gran tema que el Gobierno tiene que tener sobre la mesa es que Carabineros cumpla con su función constitucional y eso lo está haciendo hoy. En segundo término, yo creo que también celebro que la Fiscalía persista en hacer luz y justicia en causas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social. Ahí tenemos que respaldar también la acción de la Fiscalía, porque, desde el punto de vista legal, está cumpliendo su rol. Claro, en ese tiempo el general Yáñez ocupaba el cargo de general de zona y, en ese sentido, en tanto general de zona, no como general director, se le está investigando y se le está tratando de formalizar”, señala.

No obstante, Carabantes advierte que es importante para el Ejecutivo tener en cuenta cuál es la mirada institucional interna de Carabineros. “Es una forma de proteger a las institución el hecho de que el general director, en este caso Ricardo Yáñez, termine su período de cuatro años. No olvidemos que ha habido tres generales directores anteriores que no concluyeron su período. Por lo tanto, yo creo que también es una forma de dar serenidad institucional, de cuidar a la institución, que este general director termine”, señala.

En relación con los aspectos necesarios a tener en cuenta para seguir fortaleciendo a las policías, el académico indica que “quizás el mayor déficit que uno pudiese observar está en materia de inteligencia. Cómo estructurar la inteligencia debidamente, para que guíe el accionar policial de manera que produzca resultados en los procedimientos, donde lamentablemente hemos visto que esta inteligencia ha disminuido muchísimo, ya que no es una herramienta eficaz para seguir avanzando en investigaciones que realiza junto al Ministerio Público. Por lo tanto, el desafío es realizar inteligencia efectiva, productiva, que cumpla con los estándares que exige el pleno respeto al debido proceso, a las garantías individuales, pero que pueda ser utilizada en juicio”.

En ese sentido, agrega que otro tema relevante es “avanzar en formación, en capacitación, en reentrenamiento teórico y práctico, (…) como la única forma de enfrentar los desafíos que hoy día representa el crimen organizado y las nuevas formas de delincuencia”. A juicio del abogado, otro aspecto central del proceso de modernización es la “eficacia policial, que otorga legitimidad a Carabineros”, por lo que resulta vital una correcta tramitación de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).

Ley de amnistía

En cuanto al proyecto presentado por parlamentarios UDI, que busca amnistiar a uniformados formalizados o condenados por delitos en el marco del estallido social, el exsubsecretario afirma que es un debate “absolutamente cercano al populismo penal”.

“Yo soy totalmente contrario a las leyes de amnistía, más aún cuando ha habido casos serios de violación a los derechos humanos. Existen cuatro informes de organismos internacionales donde se ha acreditado que aquí se excedió el marco legal. Por lo tanto, yo creo que en un año electoral es fácil tratar de dar pautas o de presentar este tipo de mociones o de proyectos de ley. (…) Lo veo como un volador de luces, como medidas efectistas, y me opongo absolutamente a lo que puede ser una ley de amnistía. Lo que corresponde es que se investigue, se establezcan los derechos de defensa por parte de todos los actores, de los funcionarios de Carabineros, pero reitero que tiene que operar –como en todo Estado de derecho– la justicia. Es la que tiene que entregar luz y también verdad”, subraya.