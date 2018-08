Calma en tensiones comerciales empujan al cobre casi 2% en la Bolsa de Metales de Londres

El optimismo en torno al acuerdo entre Estados Unidos y México está ayudando a cambiar la agenda de noticias en los mercados a raíz de los problemas legales de Trump la semana pasada, mientras que la perspectiva de la Reserva Federal también ha impulsado el sentimiento. Sin embargo, las ganancias por activos de riesgo siguen siendo frágiles, a medida que las esperanzas de un avance comercial similar entre Estados Unidos y China se desvanecen y quedan una gran cantidad de amenazas, desde las relaciones de EE. UU. con Rusia y Corea del Norte hasta las perspectivas de crecimiento de China.

"En un sentido amplio, si los mercados estaban preocupados de que las tensiones comerciales y las negociaciones comerciales se convirtieran en guerras en toda regla, al menos esto es una señal de que hay un período de enfriamiento y de que algunas partes del espacio de comercio mundial seguirán estando conectadas y los mercados libres lo esperarían ", dijo Nandini Ramakrishnan, estratega de mercado global de JPMorgan Asset Management.

Calma en el mar de relaciones comerciales internacionales que favorece a la principal exportación del país. Con un alza de 1,95% cerró este martes el cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME), al transarse en US$ 2,77508 la libra, valor que se compara con los US$ 2,72201 del viernes y con los US$ 2,68096 del jueves.

Producto del clima internacional y el alza registrada hoy, el promedio del mes del metal rojo subió a US$ 2,73884, mientras el anual retrocedió a US$ 3,05157. Por su parte, la cotización futuro a 3 meses finalizó en US$ 2,77825 la libra, con una variación positiva de +1,66% con respecto al viernes (US$ 2,73289). Cabe recordar que el lunes el mercado londinense permaneció cerrado.