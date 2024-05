Crisis en brigada de Putre: ahora 2 conscriptos internados en unidad siquiátrica por autolesiones

Un nuevo episodio tuvo la crisis que afecta a la Brigada Motorizada Huamachuco de Putre, al confirmarse que 2 soldados conscriptos que se encontraban con medidas de aislamiento sanitario, tras la muerte del soldado Franco Vargas Vargas en una marcha entre Pacollo y Putre a 4 mil metros de altura geográfica, se autoinfirieron heridas y debieron ser derivados a la Unidad de Siquiatría del Hospital Juan Noé de Arica.

El Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein Silber, confirmó esta situación tras visitar esta tarde a los 18 soldados que se mantienen en observación por un cuadro respiratorio que les afecta desde el fin de semana pasado, condición que obligó al Ejército a trasladarlos desde Putre al Cuartel Fontecilla en Arica.

“Yo diría que hubo dos soldados que intentaron autoagredirse, puede ser que en un estado de angustia. No hay una opinión taxativamente de que hayan intentado quitarse la vida, pero sí intentos de autoagresión”, señaló la autoridad.

El subsecretario confirmó que se reunió con la madre del único conscripto que aún permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Juan Noé y que será trasladado en las próximas horas al Hospital Militar de Santiago. Lo mismo, dijo, hizo con 2 grupos sucesivos de los conscriptos que se encuentran aislados en el Cuartel Fontecilla de Arica.

De ese encuentro, Eidelstein dijo que pudo comprobar que hay 4 jóvenes que quieren abandonar ahora el Servicio Militar Obligatorio, debido a los sucesos ocurridos desde el inicio del proceso de instrucción el 11 de abril en Putre.

“Yo me reuní con la madre de Byron, una reunión bastante emotiva y ella está bastante conforme con lo que se está haciendo. Después me reuní con los conscriptos a conversar con ellos. Estuve hablando con 2 grupos. En general, hay conscriptos que no quieren seguir haciendo el servicio militar, hay otros que sí quieren, hay otros que quedaron choqueados por la muerte de su compañero”, expuso.

Sobre las acusaciones de maltrato a los soldados, que han difundido los padres de los reclutas, el subsecretario expuso que “ha habido mucha especulación con respecto a eso, incluso que hayan comido carne cruda o cosas por el estilo. Eso es bien complejo. Pero yo creo que ha habido problemas, pero si uno empieza a difundir problemas que son fácilmente descartables, finalmente eso erosiona las causas reales y se desprestigia toda la argumentación para resolver los problemas reales. Sobre el maltrato en particular, eso lo deben resolver los sumarios”.

Respecto de si el surgimiento de esta nueva contingencia con 2 soldados internados en Siquiatría, plantea un cuestionamiento al manejo de crisis realizado por el Ejército, el Comandante en Jefe de la VI División, general de brigada, Rubén Castillo Herrera, descartó esta situación, explicando que “los dos soldados internos asociados a causas siquiátricas, uno de ellos estaba esperando su traslado a Santiago porque no iba a realizar el servicio militar; y el otro adoptó una actitud en el hospital que por precaución era necesario mantenerlo en el hospital. Por precaución él tampoco va a continuar con su servicio militar. Evidentemente hay un ambiente bastante convulsionado que es difícil controlar las redes sociales, ellos tienen sus teléfonos celulares y hablan con sus familias. También se ha generado bastante desinformación de lo que ha ocurrido”.

El subsecretario realizó hoy una visita al Cuartel Fontecilla junto al Delegado Presidencial Regional, Ricardo Sanzana Oteíza; y al Comandante en Jefe de la VI División, general de brigada, Rubén Castillo Herrera. Allí visitaron a los 18 conscriptos que aún sse mantienen en observación por el cuadro viral respiratorio e intestinal que presentaron en Putre y que ameritó su traslado hasta Arica el mismo sábado, tras la muerte del soldado Vargas durante una marcha matutina en el altiplano.

Brigada a la espera

La reapertura de la Brigada Motorizada “Huamachuco” como centro de instrucción, aún se mantendrá pendiente, debido a que la Secretaría Regional Ministerial de Salud tiene en curso los análisis sobre alimentos y fuente de agua que efectuó, para pesquisar el origen del cuadro viral que afectó a 45 soldados y las bacterias Escherichia coli y Streptococcus pyogenes pesquisadas en 2 soldados que estuvieron en riesgo vital desde el sábado en el hospital de Arica.

“En unos días más dadas las medidas sanitarias dispuestas, se va a reorganizar la unidad para continuar el entrenamiento. No está desterminado aún cuando se retomará el entrenamiento. Prima la salud, evaluar en buena forma cómo se va a continuar con la instrucción y como confirmé ayer, esta va a continuar en Arica”, afirmó el oficial.

En cuanto a las decisiones de abandonar el servicio militar comunicadas por algunos conscriptos, tras el episodio de la marcha de Pacollo a Putre, el general dijo que “hay muchos de ellos que ya están apartados por su decisión de no realizar el servicio militar y están esperando los transportes operativos para volver a sus casas. Los otros son aquellos que producto de lo que ocurrió de tipo sanitario, no van a continuar. No hay un número, ni algo taxativo para aquellos que no van a continuar el servicio militar”, expresó Castillo.

El general reconoció que la muerte del conscripto “es grave, no es normal la muerte de un soldado conscripto y vamos a adoptar las medidas pertinentes, prudentes y con criterio en cuanto a aquellos que no puedan continuar o no lo deseen, todo se va a evaluar, pero no no hay una medida restrictiva para continuar con el servicio militar”.

Fiscalía Militar

El Mostrador intentó conseguir una versión de la Fiscalía Militar de Arica sobre el proceso investigativo que inició el mismo sábado, tras la muerte del conscripto. La fiscal militar, capitán Daniela Guzmán Latorre, indicó que no entregaría antecedentes de las diligencias decretadas porque el proceso se encuentra “bajo reserva”.

Asimismo, dijo que la vocería de las gestiones judiciales estaba radicada en la Comandancia en Jefe del Ejército. Sin perjuicio de ello, lo que ha trascendido es que la Brigada de Homicidios de la PDI realizó peritajes en el lugar donde falleció el recluta.