Cámara de Diputadas y Diputados sesionará hasta media noche las RUF y Ministerio de Seguridad

La agenda de seguridad sigue su trámite y hoy, la Cámara de Diputados y Diputadas está tramitando ahora las Reglas del Uso de la Fuerza y el Ministerio de Seguridad. La sesión tenía por objeto tramitar sólo la primera, sin embargo, durante el trámite se determinó asegurar la agenda, salir más tarde, y votar ambos proyectos.

Las RUF en general tenían consenso, sin embargo, las indicaciones ingresadas por la oposición generaron resistencia en el oficialismo, es por eso que se esperaba una votación en particular más reñida.

En particular, generó mucho debate la norma ingresada por la oposición que restablecía las funciones de la justicia militar en caso de que hubiesen involucrados en causas con civiles.

El oficialismo y el Ejecutivo declararon su negativa a dicha norma, mientras que la derecha advirtió que era necesario respaldar políticamente a las fuerzas de orden y seguridad. Sin embargo, al cierre de esta edición, personeros de la oposición confirmaron que no tenían los votos para hacer prosperar la justicia militar, pues los mismos militantes de partidos de derecha no tenían asistencias suficientes para completar los votos requeridos.

Otras normas que generaron atención versaban sobre la norma que rechazaba la prohibición de la tortura, la eliminación del principio de proporcionalidad y el rechazo a la utilización de armamento no letal en el rostro de civiles. Durante la discusión, no había claridad sobre si estas normas iban a ser aprobadas o no.

La creación del Ministerio de Seguridad, por otra parte, sí generó más conceso y se esperaba un avance expedito. Ahora, si hubo una polémica en la Comisión de Seguridad, pues según argumentó la ministra del Interior Carolina Tohá, durante el trámite se le quitaron facultades articuladoras entre gabinetes al ministerio del Interior, cosa que no apunta a la agenda de seguridad propiamente tal.

Al cierre de esta edición, parlamentarios al interior de la Cámara esperaban terminan la votación a medianoche.