"Que se vaya a Bolivia", gritaban algunas personas ante la presencia del diputado Florcita Motuda, quien respondió ante las críticas, como se ve en el registro compartido por el medio maulino TVR Canal 11, que "ellos tienen derecho a manifestarse, pero no a imponerme a mí su creencia, como yo no puedo imponerle a él mi creencia".

El diputado del Partido Humanista, respecto al incidente catalogado como "funa", señaló: "Deben haber sido unas cuatro o cinco personas, fue muy chico", comentó.

"No tiene nada que ver con una funa tipo Kast, porque yo los tomaba y les decía, 'ven para que conversemos', y ninguno quería conversar. Al no querer conversar, no había un cotejo de ideas, había sencillamente un descargar, nada más".