Orden y Patria en La Moneda

¡Buenas! ¡Los virus no perdonan! Lo que parecía ser un simple resfrío se fue complicando, así que el martes terminé en la consulta del Dr. Méndez, quien me advirtió que luego del COVID los virus ya no toman vacaciones y están cada día más chúcaros. En mi caso no ha sido fácil la recuperación, así que sugiero cuidarse y vacunarse.

De lo que sí es imposible recuperarse es de la muerte de los tres carabineros el sábado pasado y de la serie de declaraciones interesadas en ganar protagonismo. En el Gobierno hay preocupación con la investigación y el exceso de preguntas sin respuestas.

“La Moneda y el empresariado no se tragan”, afirmamos la semana pasada, y varios nos escribieron corroborando esa historia. Un ministro me dijo que la mayor demostración de la falta de contacto entre ambos actores fueron las reuniones en casa de Pablo Zalaquett, donde no asistió ningún empresario, solo ejecutivos. Historia en desarrollo.

Subiendo el nivel de la conversación. Un lujo escuchar al expresidente del Gobierno español Felipe González en el lanzamiento del archivo de su amigo, el exmandatario Ricardo Lagos, en la Universidad Diego Portales. González sacó carcajadas cuando dijo que no había peor pesadilla que ser gobernados por niños.

En nuestro bonus track de la semana: el director de Criteria, Cristián Valdivieso, explica la baja adhesión que mostró José Antonio Kast en su última encuesta. El senador socialista Fidel Espinoza nuevamente enciende la pradera, esta vez criticando a la familia Allende y su “monarquía hereditaria” en la Región de Valparaíso, pero sus palabras tendrían como objetivo salvar ese cupo para otro dirigente socialista.

En educación, la falta de cupos en colegios de Atacama le costaría el puesto al recién designado seremi del ramo. El que se dio un lujo largo esta semana fue el senador Manuel José Ossandón con el ministro Nicolás Grau, publicando su historia tuitera.

Terminamos recomendando un texto del ex primer ministro británico Gordon Brown, llamando la atención por el mal momento que enfrenta Europa. El mismo Felipe González dijo esta semana, en la UDP, que “Europa se ha vuelto vieja, es un lugar donde se come bien y hay mucho arte fino, pero los ricos de hoy están en otra parte”.

1

“BANDERA FALSA” DETRÁS DEL ASESINATO DE CARABINEROS

Algo nunca antes visto. Recién ocurrido el asesinato de los tres carabineros en Cañete, hubo varias autoridades que asociaron el hecho a otros casos de violencia, como la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay o el atentado al molino Grollmus.

Transcurridos los días, tanto en el Gobierno como entre las autoridades locales no hubo dos opiniones al respecto, todos coincidieron en que los niveles de crueldad y preparación eran inéditos, que no existía registro de otro evento de estas características en la historia del conflicto en la zona.

Objetivo matar carabineros. Una persona vinculada a la investigación me explicó: “En el caso Luchsinger-Mackay el objetivo era quemar la casa, eso produjo un enfrentamiento que terminó con la muerte del matrimonio. En este caso el objetivo de la operación era matar a los carabineros, quemarlos y destruir evidencia”. Llama mucho la atención que todo ocurriera en un período con muchas noticias sobre Carabineros por el día de la institución, la inminente formalización del general director Ricardo Yáñez y la condena a Héctor Llaitul.

Preguntas sin respuestas. Entre las variables que aún no han sido dilucidadas están: ¿por qué los tres carabineros bajaron del vehículo? Esto ha hecho especular que podrían haber conocido a sus asesinos. Todas estas operaciones en la zona del conflicto se realizan con apoyo de fuerzas militares y en la Región del Biobío es con efectivos de la Armada.

¿Por qué no estaban en esta ocasión los efectivos de la Armada? El vehículo apareció a 5 kilómetros del lugar donde se produjeron los asesinatos. ¿Por qué conducir el vehículo con el riesgo de ser interceptados? Entre varias otras preguntas.

La Moneda espera definiciones. En Palacio existe nerviosismo y preocupación por tanta pregunta sin respuesta y han avisado a las policías y la Fiscalía que es necesario tener alguna noticia esta semana, que permita esclarecer el panorama.

Bandera falsa. Sin embargo, los más agudos hablan de que esta podría ser una típica operación de “bandera falsa”, cuyo objetivo es distraer la investigación y hacer creer que un grupo distinto al que ejecuta la acción es el responsable. Esta posibilidad dificultaría mucho más las indagatorias. “Tal vez en cinco años más sepamos lo que pasó, aquí hubo un grupo operativo que diseñó todo muy bien, día, lugar, procedimiento, desenlace”, me dijeron. La gran pregunta es: ¿a quién favorecen estos tres asesinatos?

Compleja investigación. En el Gobierno trabajan bajo la premisa de que “hasta ahora no existe caso de carabinero asesinado sin responsable, los vamos a ubicar y vamos a saber todo lo que ocurrió, no existe duda al respecto”, me dijo una persona vinculada a La Moneda que reconoce preocupación por lograr pronto resultados.

2

LE FALTA CARNE A RELACIÓN DE EMPRESARIOS CON LA MONEDA

La semana pasada contamos que La Moneda y los empresarios no se tragan, y que era difícil el diálogo –entre otras cosas– por la ausencia de vínculos entre los dos sectores. En este escenario, como afirmó el colega Iván Weissman en El Semanal del domingo pasado, solo un milagro permitiría lograr acuerdos en reformas importantes para la administración del Presidente Boric, como la de pensiones y el pacto fiscal.

Confirmación. Varios mensajes y llamados me ratificaron lo que contamos en la edición anterior, agregando algunos datos interesantes. Todos reconocen que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, es un interlocutor válido entre ambos sectores, pero me precisaron que la relación de Marcel es principalmente con economistas de derecha como Felipe Larraín (quien fue titular de Hacienda de Piñera) o Rodrigo Vergara (ex Banco Central) y que el ministro no es de dialogar con importantes empresarios, como sí sucedía en el caso de sus antecesores Nicolás Eyzaguirre, Rodrigo Valdés o Andrés Velasco.

Cuarto de pollos y medios pollos. Un buen ejemplo que me dieron de la inexistente relación entre La Moneda y el sector empresarial fueron las reuniones en casa del lobbista Pablo Zalaquett. Un ministro me lo dibujó de esta manera: “La falta de intercambio quedó demostrada en el episodio Zalaquett, donde todas las reuniones eran con cuartos de pollo, no había ningún medio pollo o pollo entero”, me dijo, para ilustrarme que solo asistieron ejecutivos de empresas, pero nunca sus propietarios o principales accionistas, como Andrónico Luksic, Bernardo Matte, Roberto Angelini, Horst Paulmann o Eduardo Fernández, por mencionar algunos.

Buenas noticias económicas. “Prepárense, que vienen dos buenos trimestres, con buenos indicadores de empleo y actividad económica”, me dijo un ministro del sector. En La Moneda insisten en su molestia por la falta de reconocimiento del empresariado a lo logrado, que es mucho mejor que lo pronosticado por la derecha el 2023. Algunos creen que los buenos números obligarán al mundo empresarial a acercarse a La Moneda.

Otros detalles. En este nuevo capítulo de la telenovela de las relaciones entre los empresarios y el Gobierno hubo varios que me destacaron el hecho de que el Presidente Boric en la Enade resaltara, primero, el aporte de inversionistas extranjeros al momento de enumerar proyectos emblemáticos del último tiempo, como fueron los casos de Quebrada Blanca y Carmen de Andacollo, de la minera canadiense Teck.

Otro punto que me agregaron a esta historia es que Eugenio Tironi es un actor relevante a la hora de crear puentes entre La Moneda y empresarios, que hay varios ministros que lo consultan y que “el Presidente Boric conversa mucho con Tironi, de esta y otras materias”, me aseguró un cercano al Mandatario. El problema es que muchos empresarios que escuchaban a Tironi en el posestallido y durante la pandemia ya no lo pescan y algunos abiertamente lo critican. Incluso se dice que las AFP lo sacaron como asesor por su cercanía y defensa de Boric.

3

FELIPE GONZÁLEZ CONSIDERA UN CASTIGO SER GOBERNADOS POR NIÑOS

Expresidente del Gobierno español Felipe González sacó de paseo a su audiencia. El lunes al mediodía fue el lanzamiento del Archivo Presidente Ricardo Lagos en la Universidad Diego Portales, con la participación de Felipe González, que en diálogo con el rector Carlos Peña repasó el momento actual en América Latina y Europa, contó anécdotas de su carrera política y realizó varios comentarios irónicos ante la mirada atenta del expresidente Lagos.

Si de comentarios irónicos se trata, el que más gustó a la audiencia fue cuando recordó al profeta Isaías, que señaló como peor castigo para Judá y Jerusalén “que Dios los condene a ser gobernados por los niños”.

La frase desató la risa del público, pero rápidamente el exmandatario español aclaró que “estoy diciendo niños, no jóvenes”, salvando así a los que pensaban que hacía alusión al Frente Amplio o al partido Podemos de España. Buscamos más precisión en la frase y encontramos esta versión de los versículos, bastante más larga y ad hoc para nuestros días:

“Dios pondrá a niños y muchachos

como jefes y gobernantes.

La vida se volverá tan difícil

que hasta entre amigos se atacarán.

Los jóvenes insultarán a los viejos

y los pobres a los ricos”.

Partido Podemos de plomo. Después de esta cita y aclarar que se refería a niños y no jóvenes, González señaló que los movimientos políticos de nuevas generaciones que surgieron en la última década en España “subieron como cohete y han caído como plomo”.

De Podemos a una taberna. De estos movimientos el más emblemático es Podemos, de un progresismo setentero, liderado por Pablo Iglesias Turrión, el exdiputado y exvicepresidente del Gobierno de España que hoy, alejado de la política, abrió en Madrid la Taberna Garibaldi bajo el lema “las tabernas son el último bastión de la libertad del proletariado” –citando a Kautsky– y donde ofrece platos como las Enchiladas Viva Zapata y el Brigada Garibaldi.

Populismo en la débil Europa. González dijo que los populismos de izquierda y de derecha coinciden en que son movimientos o personas que dan respuestas simples para resolver problemas complejos y que siempre tienen un responsable al que echarle la culpa. Respecto a Europa pintó un panorama desolador: “Europa se ha vuelto vieja, es un lugar donde se come bien y hay mucho arte fino, pero los ricos de hoy están en otra parte”.

4

TRES PREGUNTAS A CRISTIÁN VALDIVIESO DE CRITERIA

El jueves en la tarde, la nueva encuesta Criteria arrojó malos números para el precandidato presidencial José Antonio Kast (JAK), porque bajó de 15 puntos en abril a 12 en mayo, mientras que Evelyn Matthei alcanzó un peak de 30 puntos.

En esta entrevista, el director de la encuestadora Criteria, Cristián Valdivieso, explica esos números, las dificultades que vislumbra para el liderazgo de Kast y la situación de los independientes o díscolos en este movido ambiente electoral.

-¿Por qué José Antonio Kast no remonta en las encuestas?

-Desde noviembre del año pasado, antes del segundo fracaso constitucional, Kast ha caído 9 puntos en preferencias espontáneas. En la Criteria de esta semana, bajó a 12%, marcando su peor momento.

La ciudadanía interpretó la segunda propuesta constitucional como una propuesta de Republicanos que, finalmente, no hizo sentido a la mayoría social por ser muy conservadora. En este sentido el triunfo del “En contra” explica mucho la baja de JAK, porque se le atribuye un rol protagónico en la derrota. No pudo llevar a buen puerto el barco que decidió comandar.

-¿Puede revertirse esta tendencia a la baja?

-JAK y republicanos no supieron leer el mensaje que había detrás de la alta votación que obtuvieron para el Consejo Constitucional. Lo interpretaron como un triunfo a sus ideas y no como lo que era: un voto principalmente de protesta al Gobierno. El tiempo dirá si, con el trabajo de reposicionamiento que intenta Kast, logra volver a flote, pero por ahora el aplastante triunfo que obtuvieron en mayo de 2023 ha devenido en un presente griego.

-¿Está más difícil la carrera para los independientes o outsiders?

-En teoría, atravesamos por el mejor tiempo y el clima está propicio para que se levanten outsiders. La política y los políticos están completamente desprestigiados, cargan con la ilusión de dos procesos constituyentes fallidos y una pésima evaluación ciudadana. Al mismo tiempo, la sociedad clama con tanta fuerza por seguridad, que está incluso disponible a perder libertades para ello. El 46% de las personas está de acuerdo con implementar toques de queda y una mayoría ve con buenos ojos un tipo de liderazgo autoritario que no dude en saltarse al Congreso para imponer el orden. Carabineros y FF.AA. cuentan con alta confianza ciudadana y legitimidad para actuar.

Estamos en un momento social al que podríamos llamar de restauración autoritaria. Entonces no pareciera que haya pasado el tiempo de los outsiders, sino más bien que la ciudadanía está agotada y atemorizada de seguir probando, porque ya probó con la Lista del Pueblo, con la Nueva Izquierda, con la derecha republicana y no tuvo los resultados esperados. Diría que hay una pausa y la pregunta es si esa pausa durará hasta la próxima presidencial o se quebrará antes de 2025 con la irrupción de un nuevo outsider vestido verosímilmente de Bukele o con peluca de Milei.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

– Qué hay detrás de la pelea con las Allende. Esta semana comenzó la guerra por el cupo senatorial del PS en la Región de Valparaíso.

La pelea la inició el senador socialista Fidel Espinoza , que declaró a El Mercurio de Valparaíso que “la senaduría no puede ser una monarquía hereditaria”, refiriéndoselo a la posibilidad de que la actual ministra de Defensa, Maya Fernández Allende (PS), herede de su tía Isabel Allende (PS) el cupo para competir en las elecciones de 2025.

, que declaró a El Mercurio de Valparaíso que “la senaduría no puede ser una monarquía hereditaria”, refiriéndoselo a la posibilidad de que la actual ministra de Defensa, Maya Fernández Allende (PS), herede de su tía Isabel Allende (PS) el cupo para competir en las elecciones de 2025. Quién está detrás de Espinoza. El gran tema en esta discusión es que estaría tratando de despejarle Valparaíso a alguien del Socialismo Democrático, porque no existe otro cupo para senador y, para eso, tiene que sacar a Maya Fernández.

El gran tema en esta discusión es que estaría tratando de despejarle Valparaíso a alguien del Socialismo Democrático, porque no existe otro cupo para senador y, para eso, tiene que sacar a Maya Fernández. Pero no está todo perdido. Espinoza ha sugerido que lo más inteligente sería que el actual senador José Miguel Insulza asuma el Ministerio de Defensa, para que Fernández entre a la Cámara Alta como senadora por la Región de Arica y Parinacota, y que lo ideal sería que ella compitiera en esa zona si quisiera mantenerse en su puesto en el Senado.

Espinoza ha sugerido que lo más inteligente sería que el actual senador José Miguel Insulza asuma el Ministerio de Defensa, para que Fernández entre a la Cámara Alta como senadora por la Región de Arica y Parinacota, y que lo ideal sería que ella compitiera en esa zona si quisiera mantenerse en su puesto en el Senado. La pregunta en el Socialismo Democrático es para quién está trabajando el senador Espinoza, a qué dirigente socialista quiere colocar en la Región de Valparaíso.

– Salida del seremi de Educación en Atacama. El 1 de febrero pasado asumió Pablo Selles Ferres en el cargo de Secretario Regional Ministerial de Educación de Atacama, en un ambiente muy complejo por las movilizaciones y denuncias lideradas por la senadora Yasna Provoste (DC).

En la región se han presentado numerosos recursos de protección en favor de niños que no tienen escuelas en la zona. El tema no ha sido resuelto y el ministerio en Santiago está preocupado, porque el problema continúa sin solución.

El tema no ha sido resuelto y el ministerio en Santiago está preocupado, porque el problema continúa sin solución. Justamente es la dificultad del seremi Selles para resolver este y otros problemas lo que ha hecho pensar, en el Ministerio de Educación, en su salida durante las próximas semanas.

El nombramiento de Selles fue noticia precisamente porque llegó a enfrentar la crisis de educación en Atacama. Se trata de un reconocido activista en temas de discapacidad y, cuando asumió el cargo, recibió criticas por enfrentar a Carabineros en un partido de fútbol.

– Manuel José Ossandón le saca los trapitos al sol al ministro Grau. Habitual invitado a los matinales de la televisión chilena, el senador Ossandón (RN) apareció el miércoles en “Contigo en la mañana”, de Chilevisión, junto a Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez.

Acusación sin nombre. En el contexto de la discusión por el asesinato de los tres carabineros en Cañete, el senador recordó que había un ministro de este Gobierno que, antes de ocupar el cargo, había publicado en la red social Twitter “con razón los matan”. Los conductores le pidieron que identificara al ministro y Ossandón no quiso hacerlo, se negó.

En el contexto de la discusión por el asesinato de los tres carabineros en Cañete, el senador recordó que había un ministro de este Gobierno que, antes de ocupar el cargo, había publicado en la red social Twitter “con razón los matan”. Los conductores le pidieron que identificara al ministro y Ossandón no quiso hacerlo, se negó. Sin embargo, luego, en la tarde, en la misma red social escribió: “Disculpas públicas al ministro Grau”, dando a conocer el nombre del aludido y publicando varios de los tuits de Nicolás Grau sobre Carabineros. La lista era larga, con declaraciones duras como: “Pacos asesinos, el pueblo tiene todo el derecho a odiarlos”. La movida le permitió a Ossandón ser tendencia ese día.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 6: Comienzan las cuentas públicas de los ministerios y servicios, que culminan con la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric del 1 de junio.

Comienzan las cuentas públicas de los ministerios y servicios, que culminan con la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric del 1 de junio. Lunes 6: Comisión mixta de ley corta de isapres en Santiago.

Comisión mixta de ley corta de isapres en Santiago. Martes 7: Comienza gira de dos días del Presidente de la República, Gabriel Boric, por la Región de O’Higgins, para inaugurar y visitar obras públicas, en áreas de salud, vivienda, educación, agricultura y transporte.

Comienza gira de dos días del Presidente de la República, Gabriel Boric, por la Región de O’Higgins, para inaugurar y visitar obras públicas, en áreas de salud, vivienda, educación, agricultura y transporte. Martes 7: Ley Antiterrorista llega a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Ley Antiterrorista llega a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados. Martes 7: Comisión mixta de ley corta de isapres en Santiago.

7

RINCÓN DEL LOBBY

Perfil de las audiencias del ministro de Hacienda. Después de la discusión respecto a los vínculos del titular de Hacienda, Mario Marcel, con los empresarios, revisamos el tipo de audiencias que tiene el secretario de Estado y confirmamos que no existen reuniones con grandes empresarios. No son lo habitual.

Revisando entre enero de 2023 y enero de 2024, podemos decir que su prioridad es escuchar a ejecutivos de las grandes empresas y representantes de organizaciones gremiales del sector productivo y financiero.

podemos decir que su prioridad es escuchar a ejecutivos de las grandes empresas y representantes de organizaciones gremiales del sector productivo y financiero. Los más destacados. Está registrada la visita de Iván Arriagada, presidente ejecutivo o CEO de Antofagasta Minerals, el brazo minero de la familia Luksic en Chile. En octubre del año pasado, recibió a José Luis del Río, cabeza del grupo de la familia Del Río, por pesquera Friosur S.A., aunque este grupo también tiene intereses en Falabella, Sodimac y Derco, entre otras empresas.

Está registrada la visita de Iván Arriagada, presidente ejecutivo o CEO de Antofagasta Minerals, el brazo minero de la familia Luksic en Chile. En octubre del año pasado, recibió a José Luis del Río, cabeza del grupo de la familia Del Río, por pesquera Friosur S.A., aunque este grupo también tiene intereses en Falabella, Sodimac y Derco, entre otras empresas. Otro importante actor chileno del sector es Salvador Said, que en noviembre del año pasado tuvo una audiencia con el ministro Marcel, junto a ejecutivos del banco canadiense Scotiabank.

que en noviembre del año pasado tuvo una audiencia con el ministro Marcel, junto a ejecutivos del banco canadiense Scotiabank. Por último, hay muchos encuentros con inversionistas extranjeros, como Siro Fund Management LLC, Japan Bank for International Cooperation, China International Capital Corporation Ltd., The Export-Import Bank of China, Inversiones Barrick Conosur SPA, entre otras empresas y entidades financieras.

8

RECOMENDACIÓN: COLUMNA DE GORDON BROWN

La exposición del expresidente del Gobierno español Felipe González me dejó pensando sobre el pesimismo que hay en Europa y, al respecto, encontré esta aun más desoladora columna de Gordon Brown.

El lunes 29 pasado apareció, en el diario británico The Guardian, una columna de opinión del ex primer ministro británico laborista Gordon Brown (2007-2010), titulada “Una ola de extrema derecha está a punto de golpear a Europa, y eso solo empeorará la crisis económica”.

Entre los países protagonistas de esta tendencia populista conservadora menciona a Italia, Países Bajos, Francia, Austria, Hungría y Eslovaquia. También llama la atención acerca de Alemania y Suecia, donde la extrema derecha es la segunda fuerza política.

Brown vincula estos movimientos con lo que denomina Trump 2.0, que postula más proteccionismo y nacionalismo que el Trump 1.0.

Dice que en varios países europeos las nuevas generaciones ya tienen internalizado que vivirán peor que su padres.

En términos económicos, añade que las principales economías del Viejo Continente están en crisis, colocando como ejemplo el caso alemán, que denomina el “motor de Europa” y que este año tiene pronosticado un crecimiento cercano a cero.

El ex primer ministro de Reino Unido considera clave desarrollar la industria de las energías renovables y tecnológicas para salir de este pesimista escenario.

Gordon Brown siempre fue visto como un personaje más reservado y menos dado a las cámaras que su antecesor Tony Blair. Su análisis en esta columna es bien oscuro.

Y hasta aquí nuestro +Política de esta semana. No olviden vacunarse, que los virus están bravos. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.