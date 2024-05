Encuesta Signos: Poca comunicación entre la política y la ciudadanía

El foco de la coyuntura de la semana que terminó fueron las reglas sobre el uso de la fuerza (RUF) y la creación del Ministerio de Seguridad. Ambos temas empujados por la violencia criminal que le costó la vida a tres suboficiales de Carabineros durante una patrulla rutinaria en La Araucanía. Ello aplazó el tema candente de la salida del general Director de Carabineros previa a su formalización por el estallido social, la que la Fiscalía dejó para octubre.

Preguntados los encuestados, por tercera semana seguida sobre aspectos del hecho, las respuestas indican una alta cuota de coherencia con aquellas de semanas anteriores. ¿Según lo que usted sabe o cree, el Ministerio Público tiene reales fundamentos para la formalización del General Yáñez por el Estallido Social o es sólo búsqueda de notoriedad de los fiscales? El 40,2% responde que Tiene Fundamento; el 45,3% dice que es búsqueda de Notoriedad por los fiscales; y un 14,5% No Sabe.

Ante el escenario que abierto por el asesinato de los policías de una posible postergación de la formalización, se preguntó: ¿Cree usted que el Ministerio Público debería desistirse de esa formalización? El 47,6% dijo Sí; el 40,9% dijo No y un 11,5% dijo No Saber. En las semanas anteriores lo más importante fue que en materia de responsabilidad de la salida de su cargo, la mayoría respondió que el propio general era el responsable de dar un paso al costado.

La ENADE la economía y la política

El enervamiento político observado en ENADE entre el gobierno y empresarios no tiene correlato con lo que opina la ciudadanía sobre la economía. Para decirlo en lenguaje presidencial esa reunión según los encuestados habría sido un clásico de fútbol sin público y sin goles.

Preguntados los encuestados ¿Cuál cree usted que es el impacto para el futuro económico del país del Encuentro de ENADE en el que participaron las principales entidades empresariales y representantes del gobierno? El 8,8% dijo que Bastante Impacto; el 20,4% dijo Algo de Impacto; el 33,2% dijo Poco Impacto; el 18,7 dijo Muy Poco o Nada de Impacto; y el 18,9% dijo que No supo nada del Encuentro de ENADE. Empate.

Sin embargo, la percepción económica mejora sensiblemente desde fines de febrero a la fecha. (ver diapositiva 12). Preguntados los encuestados ¿Cómo calificaría la situación económica del país?, esta semana el 40,3% dice Más o Menos; el 28,2% dice Buena; y el 0,5% dice Muy Buena; mientras que el 19,4% dice Mala y el 11,6% dice Muy Mala. Tendencialmente, a fines de marzo se produjo el pico de mala percepción, 43,9% y luego empezó a descender hasta alcanzar un promedio de 30% (mala + muy mala) esta semana. Mientras tanto, la percepción positiva llegó a 28.7% (buena + muy buena), y el rango Mas o Menos se estabilizo alrededor de un 40% con tendencia al alza.

Ello parece una muy buena señal para el gobierno. Pero este tiene notorias fallas de comunicación e improvisación en sus mensajes. Las intervenciones del Primer mandatario como las vocerías gubernamentales no dan en el blanco, y carecen de consistencia y/o coherencia en el tiempo, y se revierten en ruidos y problemas.

Algo de eso ocurrió también en ENADE con la reforma del sistema político al que el gobierno se abrió, marcando una inflexión respecto de su postura anterior lo que pareció favorable en principio, pero luego ha devenido en críticas internas y sin reconocimiento ciudadano ni sincronía con sus opiniones. Preguntados los encuestados En Chile se está discutiendo una reforma al sistema político ¿Usted ha tenido algo de información sobre esta reforma? El 73,9% declara no tener ninguna información; y solo el 26,1% dice que si tiene información. Profundizando un poco más, se pregunta sobre su efecto sobre el número de partidos políticos, ¿Qué cree usted que es mejor? Un 60,5% dice que es mejor menos partidos en el Congreso, solo un 31,4 dice que mas partidos es mejor y un 8,1% no sabe. Los guarismos confirman la apreciación que existe poca información, y que es un tema entre parlamentarios y solo para mejorar el funcionamiento del Congreso y no del sistema político.

Tendencia ¿Podría haber un ballotage presidencial entre Matthei y Kast el 2025?

La adelantada carrera presidencial cobra nuevas perspectivas, que dependen mucho del resultado de la elección de autoridades locales en octubre. Sin mayores novedades en los tres primeros nombres, Matthei, Kast y Tohá, se puede apreciar que la tendencia al alza de la derecha se consolida desde enero hasta hoy (Diapositiva 17). Así, la competencia entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast (entre ambos suman más de 50%) traspasa la idea del candidato único de la derecha y pone la eventualidad, en sumas simples y por remota que parezca, de llevar dos candidatos de derecha en primera vuelta y tener un ballotage presidencial entre ellos el 2025. Saque usted la cuenta.

La encuesta es un sondeo semanal de carácter nacional realizado por SignosAnalytics en colaboración con el diario electrónico El Mostrador entre los días 30 de abril y 3 de mayo de 2024. Corresponde a una muestra probabilística de 1102 encuestas para muestra nacional con un error muestral de 3,4 puntos porcentuales. Auto aplicada vía Web con apoyo de instrumentos de IA para mejorar su eficiencia a muestra seleccionada aleatoriamente y expandida según variables de sexo, edad y educación. Para medir y/o seguir semanalmente hechos relevantes de la coyuntura y variables políticas permanentes del acontecer nacional.