"Hoy recibí flores": El crudo viral sobre la violencia en una relación

En Redes sociales ha comenzado a viralizarse una campaña llamada "Hoy recibí flores", la cual muestra a través de un video que muestra el pasar del tiempo para una mujer violentada, la cual ocupa una metáfora de recibir flores que tapan finalmente los golpes y el maltrato al que se ven sometidas muchísimas mujeres alrededor del mundo y que lamentablemente son ocultas por el temor y la culpa que se genera tras diferentes tipos de maltrato.

El mensaje que se entrega en el viral feminista es el siguiente:

Hoy recibí flores,

No era mi cumpleaños. O ningún otro día especial. Anoche tuvimos nuestra primera discusión. Y me dijo muchas cosas crueles. Que realmente me lastimaron. Sé que está arrepentido y que no son ciertas las cosas que me dijo. Porque hoy me envió flores.

Hoy recibí flores,

No fue nuestro aniversario. O ningún otro día especial. Anoche me aventó contra la pared Y empezó a asfixiarme. Parecía una pesadilla. No podía creer que fuera real. Desperté esta mañana adolorida toda mallugada. Sé que debe estar arrepentido Porque hoy me envió flores.

Hoy recibí flores,

Y no era día de las madres o ningún otro día especial. Anoche, me volvió a golpear y fue peor que todas las otras veces. Si lo dejo, ¿Qué haré?, ¿Cómo cuidaré a mis hijos? ¿Y el dinero? Le tengo miedo y tengo miedo irme. Pero sé que él debe estar arrepentido. Porque hoy me envió flores.

Hoy recibí flores.

Hoy fue un día muy especial. Fue el día de mi funeral. Anoche finalmente me mató me golpeó hasta la muerte. Si solamente hubiera reunido suficiente valor y fuerza para dejarlo, y hoy, hoy no hubiera recibido flores...

Te recordamos que si eres víctima de violencia, o conoces a alguna víctima y quieres informarte sobre qué hacer, llama al Fono Ayuda y Orientación 800 104 008. La línea anónima atiende todos los días, las 24 horas. Gratuito también desde celulares. Además, acá puedes ver una guía sobre cómo y dónde realizar una denuncia.