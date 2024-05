Larraín y Portman in love

Presentado por:

¡Hola! ¿Como están? Espero que bien. Se viene una edición sabrosísima de Cultívate. Mucho cine, mucha música y muchos libros. Arrancamos.

El domingo 12 de mayo comienza el emblemático Festival Internacional de Cine de Lebu, en cuya inauguración la actriz, cantante y jurado Amaya Forch presentará su espectáculo musical “Incomparables”, dedicado a Cecilia.

Otro de los momentos destacados será la proyección del largometraje documental En septiembre canta el gallo, dirigido por Nano Stern y Luis Emilio Briceño, ganador del pasado In-Edit, que ofrece una mirada profunda sobre la vida y obra de importantes artistas del país, creadores y cultores de la Nueva Canción Chilena.

Además, en esta edición: el nuevo libro de Alberto Fuguet, el homenaje de Los Bunkers a Víctor Jara, y la misteriosa imagen de una luna de Júpiter.

Bonus track: la entrevista que le hizo Emilia Aparicio a la escritora argentina Dolores Reyes, famosa por abordar en sus novelas la violencia de género, especialmente en Cometierra.

1

PABLO LARRAÍN ENAMORADO DE UNA ESTRELLA DE HOLLYWOOD

Uno de los comidillos del mundo del espectáculo fue la noticia de esta semana sobre el pololeo entre el cineasta Pablo Larraín (Santiago, 1976) y la actriz estadounidense de origen israelí Natalie Portman (Jerusalén, 1981).

Larraín dirigió a Portman en la película biográfica Jackie (2016) , donde la artista interpretó a Jacqueline Kennedy, viuda del expresidente estadounidense John F. Kennedy. Larraín lleva una década separado de la actriz Antonia Zegers, la madre de sus hijos Juan y Pascual, mientras Portman anunció en 2023 su divorcio del coreógrafo Benjamin Millepied, con quien también tuvo dos hijos.

, donde la artista interpretó a Jacqueline Kennedy, viuda del expresidente estadounidense John F. Kennedy. Larraín lleva una década separado de la actriz Antonia Zegers, la madre de sus hijos Juan y Pascual, mientras Portman anunció en 2023 su divorcio del coreógrafo Benjamin Millepied, con quien también tuvo dos hijos. Aunque ambos artistas están ligados a la farándula de Hollywood, comparten una vocación por la política. En el caso de Larraín, hijo del exministro Hernán Larraín (UDI), lo demostró con creces a través de cintas como Post mortem, No y, más recientemente, con El conde, la sátira sobre el exdictador Augusto Pinochet como un vampiro.

Ella, conocida por sus críticas a Israel, no se queda atrás. Por ejemplo, dirigió Una historia de amor y oscuridad (2015), en una crítica visión de Medio Oriente basada en las memorias del escritor israelí Amos Oz. En 2018, se negó a recibir un premio en su país natal por la situación en Gaza, y el año pasado brindó un recordado alegato feminista en Cannes.

Según los entendidos, el romance además promete nuevos proyectos cinematográficos

2

EL NUEVO LIBRO DE FUGUET

Uno de mis descubrimientos al llegar a Chile desde el exilio, a comienzos de los grises años 90 en Santiago, fue el escritor Alberto Fuguet. Su libro Mala onda (1992), que publicó con menos de 30 años, me impactó por ser explícito en un país donde nadie decía la palabra “sexo” y la homosexualidad era un tabú, y también por su prosa ágil y contemporánea.

Y aunque el escenario de esa novela es el barrio alto –un mundo que a mí, un residente en el paradero 14 de La Florida, siempre me fue ajeno – y Fuguet nunca ha sido abiertamente político, como sí otros de mis autores favoritos, seguí comprando y leyendo todos sus libros, y pude conocerlo en persona en los talleres literarios de “Zona de Contacto” en 1993, donde él era la estrella de los escritores. Luego Fuguet se convirtió además en cineasta y también allí lo seguí, desde Se arrienda hasta Música campesina.

– y Fuguet nunca ha sido abiertamente político, como sí otros de mis autores favoritos, seguí comprando y leyendo todos sus libros, y en los talleres literarios de en 1993, donde él era la estrella de los escritores. Luego Fuguet se convirtió además en cineasta y también allí lo seguí, desde Se arrienda hasta Música campesina. Ahora, con 61 años cumplidos, Fuguet nos da a sus seguidores una nueva alegría. Acaba de salir su más reciente libro: Ciertos chicos. Según la editorial, se trata de una novela coming-of-age situada en 1986, en el contexto de la dictadura chilena, donde dos chicos, Tomás y Clemente, se buscan y encuentran en disquerías, cines indie y fiestas under, a la vez que van en búsqueda de su destino y su lugar en el mundo.

“Una novela muy visual, cinematográfica, musical, que recrea de una forma muy vívida la movida contracultural de los años 80 en Chile. Ciertos chicos es también una novela política que se hace cargo de una época –los últimos grises años de la dictadura– con todos sus matices”, aseguran desde Planeta.

Habrá que leerla.

3

DIRECTORA DE CH.ACO: “VOLVIMOS A LA CIUDAD, AL CENTRO. ES UNA VUELTA EN TODA SU VOCACIÓN”

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo Ch.ACO, que se llevó a cabo entre el 21 y 24 de marzo en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), convocó a 20 mil personas en su decimocuarta edición. El evento, que reunió a más de 150 artistas nacionales e internacionales, se convirtió en un punto de encuentro entre la ciudadanía y las artes visuales.

La periodista Bárbara Sarria De la Vega, de El Mostrador, conversó con Elodie Fulton, directora de Ch.ACO, quien hizo un balance de la última versión de la feria.

“La colaboración es que la gente entiende que Ch.ACO ofrece una experiencia bastante integral. Logramos convocar una cantidad de galerías que confiaron siempre en el proyecto, logramos tener espacios de interacción, de bienestar de ir viendo presentes tanto talentos nacionales e internacionales como artistas. La sensación de estar en un epicentro”, destacó.

“Es interesante que se convoca a un público muy amplio, muy heterogéneo, tanto socialmente como generacionalmente. Además, había una presencia del mundo del arte muy fuerte, entonces se generaron todas estas posibilidades de cruce y de reencuentro”, agregó.

El turismo cultural, democratizar el acceso a las culturas y revitalizar el centro de Santiago, fueron parte fundamental del eje programático de esta versión.

En ese sentido, Fulton sostuvo que “para el público de afuera la experiencia es bien interesante porque siempre vendemos lo mejor. Se vende un Santiago armónico. También hay una presencia de galerías internacionales, pero también de Santiago y regiones, es bueno que exista esta fluidez. Me parece muy importante, en la industria de las artes, participar y consumir esta industria. Ch.ACO quiere que el mundo de las artes se desarrolle como industria”.

Puedes ver la entrevista completa AQUÍ.

4

EL HOMENAJE DE LOS BUNKERS A VÍCTOR JARA

Una de las notas con más resonancia esta semana en las redes sociales de El Mostrador Cultura fue aquella sobre el homenaje que le rindió el grupo Los Bunkers a Víctor Jara (1932-1973), en el marco de su concierto en el Estadio Nacional, durante una jornada doble el fin de semana.

La banda de Concepción interpretó “El derecho de vivir en paz” del cantautor asesinado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que además fue uno de los himnos del estallido social del 18 de octubre de 2019.

“Hace muchos años no interpretábamos esta canción que incluimos en nuestro primer disco, en lo que siempre creímos un merecido homenaje a Víctor Jara”,indicó la banda en sus redes sociales.

El grupo además agradeció al Archivo Víctor Jara y a la Fundación Víctor Jara por facilitar el material de archivo que fue proyectado durante el homenaje.

Otro momento emotivo fue cuando la banda se dirigió al sector del memorial del recinto, que funcionó como campo de concentración durante los primeros días del golpe de Estado, para tocar desde allí “La exiliada del sur”, con los versos de Violeta Parra musicalizados por Patricio Manns, además de “El detenido”, un tema dedicado a los desaparecidos.

5

LOTTY ROSENFELD Y DIAMELA ELTIT EN BUENOS AIRES

La obra de la artista Lotty Rosenfeld continúa expandiéndose y ampliando su legado más allá de Chile. A partir del fin de semana pasado, Buenos Aires acoge la retrospectiva “Lotty Rosenfeld: entrecruces de la memoria (1979-2020)”.

Curada por la teórica y crítica cultural Nelly Richard y con la investigación de Mariairis Flores, se presenta a través de dos muestras paralelas que abrieron al público en el Centro Cultural MATTA de la Embajada de Chile en Argentina y en la Sala PAyS del Parque de la Memoria en la capital trasandina.

y con la investigación de Mariairis Flores, se presenta a través de dos muestras paralelas que abrieron al público en el Centro Cultural MATTA de la Embajada de Chile en Argentina y en la Sala PAyS del Parque de la Memoria en la capital trasandina. La muestra en el Centro Cultural MATTA, que se inauguró el 26 de abril, exhibe fotografías y videos de las obras de la artista, elaborados en colaboración con la escritora chilena, Premio Nacional de Literatura 2018, Diamela Eltit . Además, el sábado pasado se realizó una conversación entre la historiadora del arte Andrea Giunta y Eltit, quien, como Rosenfeld, fue cofundadora del CADA.

. Además, el sábado pasado se realizó una conversación entre la historiadora del arte Andrea Giunta y Eltit, quien, como Rosenfeld, fue cofundadora del CADA. Diamela Eltit además aprovechó la estadía en la capital argentina para visitar la Feria del Libro de Buenos Aires, donde presentó su más reciente obra, Falla humana.

6

MISTERIOSA IMAGEN DE JÚPITER

La misión Juno de la NASA ha brindado una espectacular imagen de un lago de lava en la luna de Ío, perteneciente a Júpiter, informó la agencia espacial estadounidense.

Otros resultados científicos recientes de la nave espacial de propulsión solar incluyen actualizaciones sobre los ciclones polares de Júpiter y la abundancia de agua, según Europa Press.

Los nuevos hallazgos fueron presentados por el investigador principal de Juno, Scott Bolton, durante una conferencia de prensa en la Asamblea General de la Unión Geofísica Europea en Viena.

Juno realizó sobrevuelos extremadamente cercanos a Ío en diciembre de 2023 y febrero de 2024, acercándose a unos 1.500 kilómetros de la superficie y obteniendo las primeras imágenes en primer plano de las latitudes septentrionales de la luna.

y obteniendo las primeras imágenes en primer plano de las latitudes septentrionales de la luna. “Obtuvimos excelentes primeros planos y otros datos sobre un lago de lava de 200 kilómetros de largo llamado Loki Patera. Hay detalles asombrosos que muestran islas incrustadas en medio de un lago potencialmente de magma bordeado de lava caliente. El reflejo especular que nuestros instrumentos registraron del lago sugiere que partes de la superficie de Ío son tan lisas como el vidrio, lo que recuerda al vidrio de obsidiana creado volcánicamente en la Tierra”, comentó el científico.

7

LA MUERTE DE PAUL AUSTER

El escritor estadounidense Paul Auster me remite sobre todo a su novela Leviatán, que leí mientras terminaba de estudiar Periodismo en la Usach y daba mis primeros pasos en el desaparecido diario La Nación, a fines de los años 90.

Auster me hizo reflexionar sobre el azar y cómo nuestra vida puede cambiar por conocer a una persona o estar en cierto momento en determinado lugar. Fue como si su obra me enseñara la existencia misma, en un momento donde además debía decidir cómo iba a continuar mi vida en adelante.

Todo eso pensé al leer sobre su muerte, ocurrida esta semana, debido a un cáncer, a los 77 años. Recordé su película Cigarros (de 1995, con el gran Harvey Keitel), recordé a su mujer Siri Hustvedt, también novelista, y pensé igualmente en la tragedia familiar que significaron las muertes de su hijo –por sobredosis– y una nieta.

Dejó una vasta obra: La invención de la soledad (1982), La trilogía de Nueva York (1987), El palacio de la luna (1989), la citada Leviatán (1992), Tombuctú (1998), El libro de las ilusiones (2002), La noche del oráculo(2003), Brooklyn Follies (2005), Sunset Park (2010), Diario de invierno (2012), o la monumental 4 3 2 1 (2017).

Lo más reciente fue un análisis sobre el uso de las armas en Estados Unidos en Un país bañado en sangre (2023), en colaboración con el fotógrafo Spencer Ostrander, y Baumgartner (2024), sobre un profesor retirado que explora el amor en las distintas etapas de la vida y reflexiona sobre lo que supone el duelo cuando perdemos a un ser querido.

“Estos días Paul Auster me comentaba que escribió la luminosa Baumgartner en un extraño estado de recogimiento mientras experimentaba el duelo por la trágica pérdida de su hijo y de su nieta. Todo el amor recogido entre las páginas de esta increíble novela acogerá ahora el dolor de su familia. (…) Nos queda el consuelo de su recuerdo, y la posibilidad de volver a él leyendo sus novelas”, dijo Elena Ramírez, directora de Seix Barral.

8

VUELVE “LA DIMENSIÓN DESCONOCIDA”

Uno de los recuerdos de mi infancia, en los años 80 en Bogotá, es sin duda La dimensión desconocida, esa serie sobre misterios que me hacía alucinar.

Hay un episodio que recuerdo en particular, aunque no sé por qué: un hombre en un bar realiza comentarios antisemitas (y/o xenófobos). Al salir del lugar, ya de noche, se encuentra en un lugar de Europa ocupado por los nazis en los años 40, y es detenido y enviado a un campo de concentración. ¡Vaya lección!

(y/o xenófobos). Al salir del lugar, ya de noche, se encuentra en un lugar de Europa ocupado por los nazis en los años 40, y es detenido y enviado a un campo de concentración. ¡Vaya lección! Pues bien, A&E anunció que el próximo lunes 6 de mayo estrenará una nueva versión de la serie . Es la versión del año 2019 –cómo no– de la serie de antología de 1959, creada por el ganador del Emmy Rod Serling. En el primer episodio, el comediante Samir Wassan (Kumail Nanjiani) quiere ser famoso… pero ¿a qué costo?

estrenará una . Es la versión del año 2019 –cómo no– de la serie de antología de 1959, creada por el ganador del Emmy Rod Serling. En el primer episodio, el comediante Samir Wassan (Kumail Nanjiani) quiere ser famoso… pero ¿a qué costo? En cada capítulo de The Twilight Zone (su nombre original), los espectadores podrán adentrarse nuevamente en la quinta dimensión a través del relato del actor, director, guionista ganador de un Oscar y comediante Jordan Peele, quien presenta historias independientes que plantean dilemas morales, mientras desafía al espectador confrontándolo con su propia existencia, a menudo concluyendo en un giro inesperado.

9

ENTREVISTA CON DOLORES REYES

La escritora argentina Dolores Reyes estuvo en Cita de Libros y conversó con Emilia Aparicio sobre sus novelas Miseria y Cometierra. En ambas, la autora aborda la violencia de género a través de la fantasía.

Reyes estuvo en Chile presentando Miseria(2023, Alfaguara), la secuela del exitoso libro Cometierra, cuya protagonista, una niña con poderes de médium, al comer tierra puede saber dónde están los cuerpos de mujeres víctimas de femicidios.

“A la hora de escribir los problemas sociales que todavía no están resueltos, que son como una herida tan fuerte y tan abierta, se te meten en la ficción, en lo que te obsesionan. Y a mí me interesaba no solamente el tema de las desapariciones políticas que, desafortunadamente, nos hermanan en toda Latinoamérica, sino las desaparecidas en democracia, las mujeres que faltan día a día en todos nuestros países”, expresó en esta entrevista.

Además, explicó que en sus novelas una de las premisas es que “la tierra sabe dónde están nuestros cuerpos más allá de la voluntad de los violentos”.

“Siento que escribir es una forma de movilizar, de reaccionar activamente sin dejarte aplastar por la tristeza, por la bronca, por la impotencia, por todo lo que te genera que, bueno, nos siguen matando y que incluso quienes tienen la obligación de cuidar a sus ciudadanos no lo hacen”,agregó.

Puedes ver la entrevista completa AQUÍ.

10

PANORAMAS REGIONALES

– OBRA “EL FUNERAL DE SOFÍA” EN ANTOFAGASTA

La nueva obra de la compañía Las Poetisas es una comedia teatral, poética y travesti que promete conmover y divertir a la audiencia.

Es un emotivo reencuentro de Herminia y Francisca, personajes protagonistas de esta emotiva obra de teatro, lo que introduce al espectador en la ficción de un sensible velorio tras el fallecimiento en extrañas circunstancias de Sofía, una de sus amigas del mundo artístico.

Ante la total ausencia de familiares de Sofía, la dupla decide generar un homenaje póstumo, entre la poesía y la performance, entre la realidad y la ficción, entre las risas y los llantos, encontrándose en un tifón travesti de sus existencias.

La obra se podrá ver en el Teatro Demoler (Adamson 3514, Antofagasta) los días 4 y 5 de mayo, a las 20:00 horas, con entradas a $6.000.

– FILME “CAMBIO CAMBIO” EN TEATRO INSOMNIA

El drama regresa a Insomnia Teatro Condell con el estreno de una intensa película donde la búsqueda de los sueños, el amor y las barreras sociales se mezclan para crear un relato único.

El cineasta Lautaro García Candela y su filme Cambio cambio traen en el rol protagónico a Ignacio Quesada, conocido por su aparición en la aclamada serie argentina El marginal.

Ambientada en el mundo de los “arbolitos” –esos personajes que, plantados a lo largo de la peatonal Florida, ofrecen a los turistas de Buenos Aires comprar sus dólares al mejor precio–, aborda la vida de un joven al que lo mueve la ambición de reunir el dinero que le permita mejorar su vida en el menor tiempo posible, y que no dudará en asumir los riesgos necesarios para lograrlo.

Cambio cambio tendrá funciones en mayo los días sábado 4 (19:30), martes 7 (19:00), domingo 12 (19:45) y miércoles 15 (18:30) en Teatro Insomnia, Condell 1585, Valparaíso.

– VALENTÍN TRUJILLO EN TEMUCO

Valentín Trujillo, que cumplió nada menos que 91 años este jueves, inició la gira “Herencia” junto a sus nietos, en distintos puntos del país.

“La barca”, “Cigarrito”, “Come fly with me”, “Old devil moon” y más, son parte del repertorio que el pianista chileno –también conocido como “Maestro Valentín”– tocará junto a sus nietos José Antonio Amat Trujillo, Pablo Amat Trujillo, Pedro Amat Trujillo y Andrea Trujillo Godoy.

Valentín Trujillo estará el viernes 10 de mayo en el Aula Magna de la UC de Temuco. Otras paradas son el Teatro Marina del Sol de Concepción (11 de mayo), el Enjoy de Viña del Mar (25 de mayo), el Centro de Convenciones MDS Chillán (31 de mayo), el Casino de Talca (1 de junio) y el Enjoy Coquimbo (8 de junio).

Entradas en Ticketplus.

Y ahora, nos despedimos hasta la próxima. Les deseo un buen descanso.

¡Que tengan un lindo fin de semana!