El “perro genocida” y el crimen sí matan: oficialismo se aleja del “Matapacos” y apunta a la derecha

Diputados oficialistas salieron al paso de la ola de comentarios que han generado las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, quien aseguró que nunca le hizo sentido la imagen del “Matapacos”, el perro de pelaje negro y pañuelo rojo que adquirió notoriedad debido a su presencia en las manifestaciones callejeras ocurridas en Santiago durante la década de 2010 y posteriormente fue levantado como un símbolo durante el estallido social de 2019. Para el Mandatario, dicha iconografía es “burda y ofensiva”.

Desde el Congreso, las huestes del Frente Amplio y el Partido Comunista recogieron la discusión que abrió el Presidente sobre el “Matapacos” criticando el tono del debate en materia de seguridad.

La diputada Consuelo Veloso, exmilitante de Revolución Democrática (RD) e integrante de la bancada frenteamplista, enfatizó la importancia de la igualdad ante la ley, destacando el compromiso y la integridad de la institución policial. Además, señaló la existencia de un enemigo común más allá de la delincuencia, apuntando hacia sectores políticos y económicos que, según ella, se benefician de situaciones violentas.

La diputada Veloso emplazó directamente a la derecha como “los que tratan de distraer sus cochinadas hablando ahora del perro Matapaco”. Un perro que, sí, dijo, “tiene un nombre violento para familiares de carabineros y a ellos toda la razón en molestarse, pero a la derecha les digo, ese perro no mató a nadie, mientras que el perro que siguen levantando en la foto todos los días y cada 11 de septiembre, ese perro, genocida, mató a civiles y a uniformados. Y perdónenme los perros por compararlo con tan poco. Y, a los Carabineros, seguiremos trabajando para protegerlos”, sentenció.

Por su parte, el diputado Gonzalo Winter de Convergencia Social (CS) —el partido del Presidente Boric— hizo hincapié en la discrepancia entre el contexto actual de lucha contra el crimen organizado y el simbolismo del “Matapacos”. Winter rechazó las insinuaciones de vincular el estallido social con la criminalidad actual, argumentando que representaba la esperanza de un cambio en un sistema que marginaba a ciertos sectores de la sociedad. Sin embargo, también reconoció la necesidad de que el Presidente se distanciara de un símbolo que pudiera ser ofensivo para la institución que lidera.

“Que estemos hablando de un perro que murió hace años cuando estamos viendo qué herramientas legislativas son las más eficientes para combatir al crimen organizado (que, por cierto, sí mata) es porque hay quienes pretenden vincular el estallido social con el crimen para así evitar cambiar aquello que se exigía en las manifestaciones“, declaró el diputado Winter.

A través de sus redes sociales, la diputada Ana María Gazmuri (AH) compartió una imagen de un muñeco del “Matapacos”. “Este es mi peligroso y subversivo perrito Matapaco, una terrible amenaza, un agresivo símbolo de la violencia… Solo decir que es más ofensivo que, viviendo una crisis de seguridad, los medios y la derecha se dediquen a pasar factura a quienes se sacaron una foto con la figura de un perro. La discusión es ridícula”, sostuvo. Dicho eso, llamó a que “no sigamos en este triste intento de desentenderse de aquel contexto y de reescribir la historia. Seriedad”.

Desde el PC, el diputado Matías Ramírez consideró que “mientras algunos creen que el camino es negar iconos de una de las movilizaciones más históricas de nuestro país que dejó en evidencia un sistema neoliberal que nos mantiene en una profunda desigualdad; la ultra derecha avanza con una agenda de impunidad”. A su vez, la diputada Carmen Hertz (PC) indicó que “la discusión sobre el perro ‘Matapacos’ la encuentro banal y ridícula, un ícono inofensivo que se inspiró en el perro ‘Loukanikos’ que acompañó las protestas griegas contra las políticas de austeridad entre 2010 y 2012”.

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, también abordó el tema: “Me parece que es muy importante que todos hagamos una reflexión en torno a la simbología en término general y a lo que significa hoy día no solamente respaldar, resguardar, sino que apoyar a las distintas instituciones del Estado que hoy día están a cargo de la seguridad pública de nuestro país”.

“Nosotros no tenemos ninguna duda de que desde la Cámara de Diputados o Diputadas vamos a respaldar la institucionalidad de Carabineros en las labores que tiene por delante, que son la labor de resguardar y cuidar la seguridad pública de nuestro país. De hecho, estamos en plenas coordinaciones con ellos precisamente para poder contribuir”, aseveró la militante comunista, según consignó Emol.

De todos modos, el Presidente Boric remarcó que en el estallido “hubo violaciones a DD.HH. y eso no tiene sentido desconocerlo. Entonces yo no me arrepiento de haber levantado la voz en ese momento para decir ‘esto está mal, hay que pararlo‘”.

Antes de que el Mandatario vertiera su opinión sobre el ícono del estallido, los cuestionamientos relativos al can también fueron objeto de consulta para los dirigentes del oficialismo, tras el comité político ampliado del lunes. Al respecto, el timonel de Revolución Democrática, Diego Vela, afirmó que “nosotros hemos tenido una postura clara desde el Frente Amplio de que siempre hay que respetar los derechos humanos y también el buscar que Carabineros cumpla con su función de deber y orden, que lo ha hecho en todo momento, y en ese sentido el resguardo de los derechos humanos es aplicable para cómo ellos ejercen su función con terceros, como también cómo se ejerce y se respetan los derechos humanos de los propios Carabineros”.

De ese modo, Vela indicó que “lo que nosotros hacemos es el llamado es actuar con responsabilidad, las personas que pueden formular ciertas posturas en anterioridad, yo creo que cada una ha tenido sus propias reflexiones de cómo lo realizaron, pero hoy día yo creo que hay una voz unánime del respaldo de Carabineros en su actuar”.

El líder de Acción Humanista, Tomás Hirsch, afirmó que “lo más importante hoy día es que yo he visto un país entero tremendamente afectado, dolido, conmocionado por una tragedia con un nivel de violencia que la verdad no conocemos en nuestro país”. “Yo creo que el acento tenemos que ponerlo todos en apoyar las investigaciones que se realizan. Podrán salir declaraciones de un tipo, otro tipo, foto de un tipo, o otro tipo; a mí me parece que lo relevante es el compromiso que ha tomado el Gobierno, que lo ha tenido desde siempre por lo demás”.

Cabe mencionar que el senador independiente Karim Bianchi (cercano a la centroizquierda) afirmó que el Presidente Boric tenía un adhesivo del mencionado perro cuando era diputado, respaldado por una imagen de 2022. Según afirmó T13, Presidencia explicó que el adhesivo fue un regalo por su rol como dirigente estudiantil.