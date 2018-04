Señor Director:

El recientemente electo diputado “Florcita Motuda”, ha sido criticado duramente por sus dichos en favor de la demanda boliviana. Incluso leí un articulo de canal 13 donde plantean que podría perder su cargo debido a ellos.

Quiero defender a Raul Alarcón con unos números rápidos:

La encuesta CADEM mostró que un 7% de los chilenos apoya la causa de Bolivia de una salida soberana al pacífico.

5 de 155 diputados pertenecen al PH, entre ellos Florcita, partido que ha estado abierto a este tema. Si sumamos al diputado Vidal de RD que también se abrió al dialogo, tenemos un 4% de apoyo en esta camara.

2 de 43 senadores se mostraron abiertos a la posibilidad de negociar recientemente, es decir un 5%.

Parece ser entonces que el parlamento está representando bastante bien el clamor popular.



Llámenme loco, ¿pero no es esa la función del parlamento? Parece ser que, al menos en este tópico, nuestros representantes lo están haciendo bien ¿Será que el fin al sistema binominal le hizo bien a nuestra democracia?

¿Significa esto que hay que negociar con Bolivia? No, la gran mayoría dice que no, y en democracia la voz de la mayoría es la que decide. O esa ilusión nos han vendido.

Víctor Aguilar

Ingeniero Civil en Obras Civiles