Luego que este viernes la ex ministra Mariana Aylwin hicieran oficial su renuncia a la Democracia Cristiana junto a otros 30 militantes cercanos al grupo "Progresismo con progreso", distintas figuras políticas de la colectividad salieron a referirse al declive que existe al interior de la DC.

La ex candidata presidencial, Carolina Goic, fue una de ellas y dijo que "no me gusta lo que veo en la DC", ya que este tipo de decisiones "lo que hacen es debilitar un partido", aseguró a CNN Chile.

Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter lamentó la decisión de Mariana Aylwin y de otros militantes de renunciar. "Cuando se busca reprimir opiniones de un sector, se pierde la fraternidad y se renuncia a incidir, sólo se acrecienta la crisis. La DC tiene que modernizarse y enfrentar debate interno”, manifestó.

Por su parte, el ex ministro Jorge Burgos señaló que “creo que la directiva nacional, en vez de ayudar a evitar una diáspora, a veces pareciera la provoca”, haciendo referencia a la renuncia de los militantes históricos del partido.

La renuncia de Mariana y varios amigos la encuentro lamentable, da cuenta de la situación que vive la DC , yo en lo personal sigo atento a los hechos. Espero que la junta nacional sea la oportunidad de de asumir una línea política clara”, concluyó.