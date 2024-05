Catalina Pérez ante Fiscalía: “Daniel no me contó que había sido favorecido con estos convenios”

En una declaración ante los fiscales Juan Castro Bekios y Cristián Aguilar el pasado viernes 19 de abril, la diputada Catalina Pérez (cuya militancia en Revolución Democrática, RD, se encuentra suspendida), acompañada de su abogado Gonzalo Medina, abordó su papel en el denominado Caso Convenios, específicamente en la arista de la fundación Democracia Viva, donde su expareja, Daniel Andrade —formalizado por fraude al fisco—, era el representante legal.

La parlamentaria aseguró que Andrade —expulsado de RD— no le comunicó su involucramiento en los cuestionados convenios que salpican al Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Según sus palabras, este siempre le aseguró que “estaba todo en regla”, omitiendo detalles cruciales.

“Antes de octubre (2022), Daniel me mencionó que tenía una reunión para trabajar con el Serviu o el Minvu en Antofagasta. (…) No me parecía nada raro, ya que Democracia Viva tenía reuniones con instituciones públicas o privadas (…) No supe nada más, Daniel no me contó que había sido favorecido con estos convenios”, afirmó la representante de la Región de Antofagasta, según la declaración consignada por La Tercera.

La diputada Pérez reiteró que fue su exjefa de gabinete, Romina Neumann, quien primero alertó sobre posibles irregularidades en enero de 2023, indicando cambios en el trabajo de la fundación con el entonces seremi de Vivienda, Carlos Contreras, quien también fue su exjefe de gabinete y quien se encuentra actualmente en prisión preventiva a raíz del caso. Pérez admitió que desconocía que Andrade aún lideraba Democracia Viva, creyendo que se había retirado cuando asumió un cargo en Defensa en octubre de 2022.

“Pensaba que Daniel se había retirado de Democracia Viva cuando entró a Defensa (en octubre de 2022), ahí me entero que todavía seguía siendo director ejecutivo”, le dijo la diputada a Fiscalía.

El testimonio de Catalina Pérez también apuntó a tensiones entre Neumann y Andrade debido a estas preocupaciones, así como su posterior desligamiento del nombramiento de Contreras como seremi, atribuyendo la decisión a la directiva de RD y al actual jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi, quien en ese entonces formaba parte de la Subdere.

Ante la carta de la Asociación de Funcionarios del Serviu de Antofagasta que acusaba situaciones comprometedoras entre Democracia Viva y Contreras, Pérez afirmó haber informado a la directiva de RD y a la exsubsecretaria Tatiana Rojas. Esta última le aseguró que, según sus investigaciones, “estaba todo en regla”. Pérez, además, solicitó una reunión con la directiva de su partido y la convocatoria de todos los involucrados.

La declaración de la diputada Pérez remarca lo que ha mencionado en ocasiones anteriores, su desconocimiento de las irregularidades que se investigan en los convenios de Democracia Viva con platas públicas.

Cabe mencionar que, tras 75 días tras las rejas, y luego de dos intentos fallidos de la defensa por atenuar las medidas cautelares del exseremi del Minvu y el líder de la fundación Democracia Viva, se revocó la prisión preventiva de Daniel Andrade y Carlos Contreras, acusados de fraude al fisco en el Caso Convenios. Posteriormente, Contreras volvió a prisión imputado como autor de cuatro delitos de fraude al fisco en el marco del convenio con la fundación TomArte.

En marzo recién pasado, el Presidente Boric volvió a abordar el espinoso tema del Caso Convenios, expresando su profunda preocupación al respecto. “Ha sido una decepción para mucha gente y es inaceptable que haya sucedido”, afirmó el Mandatario. Durante una entrevista concedida a El País, el Mandatario destacó que la reacción de su Gobierno frente al caso ha marcado un quiebre con las prácticas políticas del pasado. “Hemos dejado claro que nadie que haya cometido actos ilícitos está protegido por el Gobierno. Yo, personalmente, tengo la tranquilidad absoluta de que no he propiciado ni protegido a gente que esté involucrada”, aseguró.