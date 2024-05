Gobierno oficia al CDE para investigar muerte de conscripto en Putre: “Esto es muy grave”

La ministra de Defensa, Maya Fernández, abordó la preocupante situación relacionada con los graves problemas respiratorios presentados por 45 soldados de la misma brigada durante una marcha de instrucción en Putre. Esto, tras el fallecimiento de un soldado de la Brigada Motorizada N° 24 “Huamachuco” de la VI División en la comuna de Putre, el conscripto Franco Vargas.

“Desde el Ministerio de Defensa estamos muy preocupados, esto es muy grave y queremos que esto se esclarezca”, declaró la ministra Fernández, en entrevista con Meganoticias, enfatizando en la necesidad de una investigación rigurosa para garantizar justicia y tranquilidad a las familias afectadas.

La secretaria de Estado reveló que se ha solicitado al Ejército mantener informados a los familiares de los soldados hospitalizados sobre su estado de salud, asegurando que “queremos que las familias tengan toda la información y tranquilidad”.

Además, la ministra Fernández anunció que su cartera ha instado, a través de un oficio, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) a considerar su participación en la investigación, subrayando la importancia de llegar a “las últimas consecuencias”.

Los familiares de la víctima y de los soldados afectados han expresado preocupación por las condiciones en las que se llevó a cabo un ejercicio militar, alegando que la vestimenta no era adecuada para las temperaturas y que el conscripto Vargas había advertido previamente sobre su estado de salud. Ante estas acusaciones, la ministra Fernández enfatizó: “Esto es muy grave, no puede ocurrir. Cuando escuchaba a los generales, yo decía que esto no puede ocurrir en el Ejército, no puede ocurrir con ningún ser humano“.

La titular de Defensa hizo hincapié en la necesidad de revisar y mejorar los procedimientos militares, especialmente en lo que respecta a la evaluación del estado de salud de los conscriptos. Anunció que se ha instruido al Ejército a llevar a cabo una revisión exhaustiva de los procedimientos internos, asegurando que “todo procedimiento tiene que revisarse, tiene que mejorarse”.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también se refirió a este hecho durante la mañana, detallando que “tenemos cuatro conscriptos que están en el Hospital Militar siendo acompañados y atendidos. Dos de ellos en una situación un poco más grave, pero están siendo atendidos en este momento. El resto también está siendo monitoreado su estado de salud, a partir del informe y reporte que se ha hecho, por influencia y por un caso de contaminación de Escherichia coli, según lo reportado”.

Por su parte, el senador del Partido Socialista (PS), Gastón Saavedra, adelantó que el próximo martes pedirán explicaciones en la Comisión de Defensa y en la de Derechos Humanos.

Un informe del Servicio Médico Legal reveló que la muerte del conscripto Vargas en Putre fue por muerte súbita debido a un problema cardiaco, descartando la participación de terceros. Denuncias de humillaciones y problemas de salud mental surgen, y la fiscalía militar investigará si las condiciones climáticas influyeron en la muerte del joven soldado en instrucción.