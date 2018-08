Diputado Celis presenta proyecto de ley que prohíbe al comercio pedir rut a clientes para acceder a ofertas

El diputado del PPD, Ricardo Celis, presentó un proyecto de ley que tiene por principal objetivo prohibir que las tiendas comerciales, cadenas de farmacias y supermercados, entre otros, puedan solicitar el número de Rut a los consumidores, para hacer efectivas ofertas o promociones.

Asimismo, el texto legal – que fue suscrito transversalmente por Gonzalo Fuenzalida (RN), Miguel Mellado (RN), Loreto Carvajal (PPD) y Raúl Soto (DC)- establece que constituye infracción a las normas de la presente ley, el uso por parte del proveedor de datos personales de los consumidores, de conformidad a la ley Nº 19.628, sobre protección de los datos de carácter personal.

"Este proyecto pretende proteger a los consumidores, ya que frecuentemente cuando en una tienda hay ofertas nos piden el Rut, y si uno no lo desea entregar no hay oferta. Esto nos parece una inconsistencia enorme, una asimetría fundamentalmente de parte del retail y de la grandes cadenas con los consumidores. Lo que nosotros queremos es eliminar, prohibir, la obligatoriedad de la entrega del RUT como elemento necesario para acceder a las ofertas o beneficios que tengan las tiendas", indicó el diputado Celis.

El parlamentario señaló que "no todas las personas saben que la entrega del número de su identificación personal no es obligatoria y obedece a una práctica irregular de las empresas proveedoras. La entrega del Rut es absolutamente voluntaria y la empresa, no puede negar la venta. Sin embargo, como es condición para acceder al descuento ofertado, las personas entregan la información sin tomarle el peso a las posibles consecuencias o vicios que ello puede acarrear".

Ricardo Celis afirmó que "el Rut es un dato privado que, cruzado con otras bases de datos, proporciona a las empresas un valiosísimo perfil de sus consumidores, por lo tanto, lo que queremos con esta iniciativa es resguardar de manera explícita información personal de los consumidores a lo largo del país".