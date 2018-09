Pamela Jiles renunció a Comisión de Familia por sanción luego de incidente con Urrutia

La diputada Pamela Jiles presentó este miércoles su renuncia a la presidencia de la Comisión de Comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados.

La parlamentaria tomó la determinación luego de la sanción que impusieron en la comisión de Ética, la que fue aprobada por los diputados del Frente Amplio Vlado Mirósevic y Renato Garín, luego de encarar a su par Ignacio Urrutia en abril por calificar de "terroristas con aguinaldo" a las víctimas de la dictadura.

Ante esto, Jiles calificó la sanción en su contra como "ofensiva e inexplicable".

"Esta vergonzosa actitud no me denigra a mí sino a todos los que luchan y que han confiado en que los parlamentarios del FA los defendamos y no permanezcamos cómodamente sentados en las poltronas del orden institucional cuando son agraviados", sostuvo la diputada en un comunicado que leyó en la comisión.

"En estos meses hemos trabajado aquí incansablemente por salvar vidas de los niños, niñas y niñes vulnerados en sus derechos. Desde esta Comisión, transversalmente, hemos hecho lo imposible por detener el maltrato y muerte de niños que es responsabilidad del Estado. Otros juzgarán si pudimos aportar", agrega.

La misiva también indica que "intenté dar garantías a cada uno de los miembros de esta Comisión y avanzar en conjunto por los niños que sufren. Todos ellos son mis hijos, nuestros hijos".

"En este acto presento mi renuncia a la presidencia de la Comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados de Chile", finalizó antes de retirarse de la sala.